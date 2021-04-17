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Политика
Лукашенко объявил о принятии важнейшего решения за 25 лет: Это будет очень серьезно

Лукашенко объявил о принятии важнейшего решения за 25 лет: Это будет очень серьезно

Александр Лукашенко принял одно из ключевых решений за 25 лет своего правления. Об этом заявил сам белорусский президент.
прочитано 575 раз

Президент Белоруссии Александр Лукашенко известен своими масштабными выступлениями перед публикой. Даже после того, как граждане стали активно выступать против нахождения политика у власти, Батька не отказался от подобного формата общения с людьми.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Довольно часто во время таких мероприятий Александр Григорьевич анонсирует какие-либо ключевые изменения в общественной или политической жизни белорусов. Теперь Лукашенко, по всей видимости, подготовил для граждан нечто особенное.

Белорусский главнокомандующий объявил, что принял одно из ключевых решений за четверть века. Лукашенко добавил, что скоро посвятит общественность в подробности. "Это будет очень серьезно", — цитируют батьку СМИ.

Не обошлось в новом выступлении президента и без критики оппозиции. Лукашенко в очередной раз дал понять, что у протестующих не получится добиться своих целей.

Напомним, ранее Лукашенко сообщил, что белорусы еще не готовы к принятию многопартийной системы на территории республики. Движение в этом направлении, по мнению последнего диктатора Европы, развалит страну.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 17 апреля 2021, 17:35 Источник: Телеграм-канал "Пул первого" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Влад
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Короноваться будет
просто Гость
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Кроме подлянки от него ничего уже не ожидаешь. Год назад про ковид обещал рассказать очень много интересного...
Гость698899
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это будет оччэнь интересно.....и тишина,что этот фашист может сказать кроме бреда
1

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