Лукашенко объявил о принятии важнейшего решения за 25 лет: Это будет очень серьезно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко известен своими масштабными выступлениями перед публикой. Даже после того, как граждане стали активно выступать против нахождения политика у власти, Батька не отказался от подобного формата общения с людьми.
Довольно часто во время таких мероприятий Александр Григорьевич анонсирует какие-либо ключевые изменения в общественной или политической жизни белорусов. Теперь Лукашенко, по всей видимости, подготовил для граждан нечто особенное.
Белорусский главнокомандующий объявил, что принял одно из ключевых решений за четверть века. Лукашенко добавил, что скоро посвятит общественность в подробности. "Это будет очень серьезно", — цитируют батьку СМИ.
Не обошлось в новом выступлении президента и без критики оппозиции. Лукашенко в очередной раз дал понять, что у протестующих не получится добиться своих целей.
Напомним, ранее Лукашенко сообщил, что белорусы еще не готовы к принятию многопартийной системы на территории республики. Движение в этом направлении, по мнению последнего диктатора Европы, развалит страну.
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