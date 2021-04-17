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Политика
Карбалевич объяснил возросшую потребность Белоруссии в российской поддержке: Позиции Лукашенко ослабли

Карбалевич объяснил возросшую потребность Белоруссии в российской поддержке: Позиции Лукашенко ослабли

Политолог Валерий Карбалевич считает, что предстоящая встреча Путина и Лукашенко будет связана с возобновлением интеграционных процессов. На это есть ряд причин.
прочитано 415 раз

Александр Лукашенко сумел удержаться у власти, использовав при этом самый примитивный метод. Расположившись на штыках, политик старается доказать мировому сообществу, что он является легитимным президентом.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

На 22 апреля назначена встреча Александра Лукашенко с российским президентом Владимиром Путиным. Политолог Валерий Карбалевич выразил мнение, что основным лейтмотивом беседы двух лидеров будет возвращение к истории с дорожными картами. Несколько лет назад работа по данному направлению была прервана, отметил эксперт.

Вопрос будет тесно связан с экономической поддержкой, считает Карбалевич. Кроме того, специалист объяснил, почему интеграция вновь стала актуальна именно сейчас.

Дело в том, что позиции Лукашенко ослабли. К этому нужно прибавить тот факт, что белорусская экономика переживает, мягко говоря, не лучшие времена. Нужда в российской поддержке возросла в разы, добавил Карбалевич.

Политолог также ответил на вопрос, есть ли у Лукашенко вариант не подписывать эти карты. Карбалевич считает, что решение последнего диктатора Европы будет зависеть от того, насколько он считает свое положение устойчивым.

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17 апреля 2021, 10:56 Источник: Салідарнасць ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость694795
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Гость694688
Сейчас народ России умная молодежь увидела трудное время свою любимую страну когда надо быть ВМЕСТЕ открытую работу Президента который по Крупице 2000года собирал миллиарды в Пустую казну разграбленную Ельциным Касьяновым Немцовым Шохиным другими и Преодолевая развязанную ИМИ войну разруху предательство унижение любимого народа перед США которые специально грязными деньгами разлагали молодежь но у Навальных других КОЗЛОДУЕВ это слово народартиста Папанова фильма Не получилось опять потекли лживые Кровавые слюни на триллионы которые Президент обустраивает Отечество Калининград Владивосток и Мы
Бред сумасшедшей. Читай настоящую историю и обогащение друзей господина Путина. У тебя мозг совсем разложился.
Гость694688
Пожаловаться Ответить
Сейчас народ России умная молодежь увидела трудное время свою любимую страну когда надо быть ВМЕСТЕ открытую работу Президента который по Крупице 2000года собирал миллиарды в Пустую казну разграбленную Ельциным Касьяновым Немцовым Шохиным другими и Преодолевая развязанную ИМИ войну разруху предательство унижение любимого народа перед США которые специально грязными деньгами разлагали молодежь но у Навальных других КОЗЛОДУЕВ это слово народартиста Папанова фильма Не получилось опять потекли лживые Кровавые слюни на триллионы которые Президент обустраивает Отечество Калининград Владивосток и Мы
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