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Политика
Политолог Суздальцев о желании Тихановской привлечь Путина к ее переговорам с Лукашенко: Тупиковый сценарий

Политолог Суздальцев о желании Тихановской привлечь Путина к ее переговорам с Лукашенко: Тупиковый сценарий

Тихановская заявила, что хотела бы видеть Путина посредником на ее переговорах с Лукашенко. Политолог Суздальцев считает, что это тупиковый сценарий.
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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская ведет активную деятельность за пределами Белоруссии. Последнее время политик сделала ряд громких заявлений, которые привлекли внимание профильной прессы.

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Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук)

Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук) белорусский политик

В эфире радиостанции "Эхо Москвы" она сообщила, что видит вероятность отмены договоренностей, подписанных Россией и Лукашенко за последний год.

Более того, Светлана Тихановская хотела бы видеть Владимира Путина посредником на ее переговорах с Александром Лукашенко. Она считает, что подобный формат диалога позволил бы зафиксировать ключевые договоренности и избежать неверных трактовок в дальнейшем.

Политолог Андрей Суздальцев не увидел в словах Тихановской логики. Эксперт заявил, что гипотетическая коммуникация между Кремлем штабом в Вильнюсе поставит в приоритет вопрос о транзите власти в Белоруссии.

Речь в таком случае пойдет об одной теме — уходе Лукашенко приходе к власти оппозиции, считает Суздальцев. Специалист усомнился в том, что такой вариант развития событий нужен России.

Он задался вопросом, что даст Москве роль арбитра между Минском и Вильнюсом. Подобный сценарий политолог назвал тупиковым, передает ПолитНавигатор.

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Фото: Mark Thomas / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 27 октября 2021, 09:06 Источник: ПолитНавигатор ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Железная леди Белоруссии: жизнь и карьера Светланы Тихановской

комментарии

Ответить:

Гость886491
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пылыпчук,ты о себе слишком высокого мнения,шмара подзаборная,тебе бы на литовском хуторе свиней пасти,вот твое истинное предназначение.
Тор
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Гость886365
А кто это такая?
Это одна из кухарок, которые хотят управлять государством. Видимо, фермерство на хуторе не задалось, решила , опять, туда где по легче.
Гостья
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предлагаю провести переговор-тихановской с латушко по теме полной капитуляции гребанного змагарья при посредничестве кого угодно
Гость886365
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А кто это такая?
1

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