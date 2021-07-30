Тихановская: Байден обещал давить на Лукашенко

Лидер белорусского оппозиционного движения Светлана Тихановская, которая летом прошлого года, по данным ЦИК РБ, проиграла президентские выборы, меж тем, в ряде западных стран считается избранным главой государства. В качестве президента Белоруссии ее принимают в странах Прибалтики. 28 июля Тихановская встретилась с президентом США Джо Байденом.
После непродолжительного посещения Белого дома главная оппозиционерка дала интервью, в ходе которого заявила неких обещаниях поддержки белоусов со стороны Соединенных Штатов. Она также отметила, что Байден обещал ей оказывать давление на режим Александра Лукашенко.
"Я услышала [от Байдена] обещание, что США будут продолжать давить на режим [Лукашенко] и будут поддерживать белорусов, как только можно", – заявила Тихановская.
Кроме того, настоявшийся президент заявила, что встреча с американским лидером была очень важна для ее команды, но она не была самоцелью. "Мы приехали в США не за фотографиями, а за результатом", – подчеркнула политик.
Также Тихановская рассказала, что инициатива о переговорах исходила от главы Белого дома, а не от нее. По словам оппозиционера, встреча продлилась около 15 минут, но она успела передать Байдену свои просьбы. По итогу Тихановская поняла, что президенту США не безразлична судьба Белоруссии.
Популярные темы форума
Кто занимается саморазвитием?
Как сделать так чтобы муж никогда не разлюбил?
Сын Шепелева просто копия Фриске
Муж заставляет готовить
Как избавиться от прыщей?