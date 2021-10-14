Госсекретарь Совбеза Белоруссии: Тихановская – главный кандидат для Нюрнбергского процесса

На этой неделе в Нюрнберге прошла международная правовая конференция, на которой рассматривались "преступления режима Александра Лукашенко". В мероприятии приняли участие десятки экспертов, белорусские оппозиционеры, в том числе Светлана Тихановская, а также представители других стран.
Эту новость прокомментировал Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович. В ходе рабочей поездки на белорусскую АЭС военачальник заявил, что в главный кандидат для Нюрнбергского процесса – сама Тихановская, а также бывший министр культуры республики Павла Латушко, который ныне является главой Народного антикризисного управления.
Вольфович отметил, что в Белорусии в отношении этих лиц заведены уголовные дела, материалы которых доказывают их вину. Госсекретарь Совбеза считает, что беглые оппозиционеры должны вернуться в республику, чтобы они смогли понести наказание, пишет "Царьград".
Напомним, недавно Следственный комитет против Светланы Тихановской и Павла Латушко возбудил уголовное дело о самовольном присвоении звания или власти должностного лица. В заведении ведомства говорится, что эти люди создали псевдоорганы госвласти, управлений и представительств Белоруссии за границей.
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