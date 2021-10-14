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Политика
Госсекретарь Совбеза Белоруссии: Тихановская – главный кандидат для Нюрнбергского процесса

Госсекретарь Совбеза Белоруссии: Тихановская – главный кандидат для Нюрнбергского процесса

Светлану Тихановскую ждут на родине, чтобы она понесла наказание.
прочитано 311 раз

На этой неделе в Нюрнберге прошла международная правовая конференция, на которой рассматривались "преступления режима Александра Лукашенко". В мероприятии приняли участие десятки экспертов, белорусские оппозиционеры, в том числе Светлана Тихановская, а также представители других стран.

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 Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук)

Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук) белорусский политик

Эту новость прокомментировал Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович. В ходе рабочей поездки на белорусскую АЭС военачальник заявил, что в главный кандидат для Нюрнбергского процесса – сама Тихановская, а также бывший министр культуры республики Павла Латушко, который ныне является главой Народного антикризисного управления.

Вольфович отметил, что в Белорусии в отношении этих лиц заведены уголовные дела, материалы которых доказывают их вину. Госсекретарь Совбеза считает, что беглые оппозиционеры должны вернуться в республику, чтобы они смогли понести наказание, пишет "Царьград".

Напомним, недавно Следственный комитет против Светланы Тихановской и Павла Латушко возбудил уголовное дело о самовольном присвоении звания или власти должностного лица. В заведении ведомства говорится, что эти люди создали псевдоорганы госвласти, управлений и представительств Белоруссии за границей.

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Фото: Grzegorz Krzyzewski / Fotonews / www.globallookpress.com
Автор: 14 октября 2021, 18:23 Источник: Царьград ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Железная леди Белоруссии: жизнь и карьера Светланы Тихановской

комментарии

Ответить:

Гость877702
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уважаю Вольфовича-прямо и правду достойно истинно военного человека и патриота
1

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