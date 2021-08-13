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Политика
Тихановская привлекла Норвегию к борьбе против Лукашенко

Тихановская привлекла Норвегию к борьбе против Лукашенко

После встречи с Тихановской власти Норвегии заявили о готовности оказать давление на режим Лукашенко.
прочитано 616 раз

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская летом прошлого года, по данным ЦИК РБ, проиграла выборы президента Белоруссии Александру Лукашенко. Однако новоиспеченный политик продолжает путешествовать по миру и от имени простых граждан проводить встречи с зарубежными как бы коллегами. 13 августа Тихановская прилетела в Осло, чтобы привлечь Норвегию к борьбе против Лукашенко.

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Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук) белорусский политик

Как сообщает "Царьград", оппозиционерка уже провела встречу с главой норвежского внешнеполитического ведомства Эриксен Серейде. Тихановская рассказала главе МИД о положении дел в в Белоруссии и, естественно, пожаловалась на действующий политический режим. Министр заверила несостоявшегося президента в поддержке со стороны властей Норвегии.

Серейде подчеркнула, что ее страна выступает за проведение в Белоруссии новых, свободных выборов. Она также призвала освободить политических заключенных и восстановить в республике свободу слова. Министр иностранных дел напомнила, что Норвегия поддерживает санкции Евросоюза, которые, по ее мнению, должны оказать серьезное давление на режим Лукашенко.

"Мы постоянно будем поддерживать демократические силы Белорусси", – заявила глава МИД Норвегии.

Ранее один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко рассказал на своем ютуб-канале, что Светлана Тихановская должна встретиться с норвежскими компаниями и отговорить их сотрудничать с Белоруссией.

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Фото: Steffi Loos / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 13 августа 2021, 10:06 Источник: Царьград ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость821526
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Злая тётка,или денег дали мало "друзья Белоруссии",или давно с мужиком не была?
Гость818844
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Привлеки хоть марсиан, ничего вам, кухаркам, не светит! Всё решит народ, в своё время и кухарку там уже забудут, как бред.
Гость832033
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пылыпчук,шпицберген еще привлеки,тогда лукашенко точно испугается.
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