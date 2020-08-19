Железная леди Белоруссии: жизнь и карьера Светланы Тихановской

Светлана Тихановская (девичья фамилия Полипчук) родилась 11 сентября 1982 года в городе Микашевичи Брестской области. В 2000-м она выпустилась из школы с золотой медалью.
Тихановская окончила филологический факультет Мозырского государственного педагогического университета по специальности "иностранные языки (английский, немецкий)". После жила в Гомеле.
Карьера Светланы Тихановской началась с должности переводчицы с английского языка. Она успела поработать в различных компаниях, в том числе в благотворительной организации помощи потерпевшим от чернобыльской аварии (Ирландия).
Совместно с мужем Сергеем Тихановским железная леди Белоруссии владеет компанией "ОДО "Компас". Также у пары было ООО "Радуга развлечений".
15 мая 2020 года, после отказа ЦИК в регистрации инициативной группы Тихановского, его супруга подала документы на выдвижение кандидатом в президенты. 10 августа Центризбирком Белоруссии заявил о победе Лукашенко на выборах.
Тихановская, набравшая, по официальным данным ЦИК, 10,09 % (в Минске – почти 15 %), с этим не согласилась. По мнению многих граждан Белоруссии, результаты голосования были сфальсифицированы, и в действительности главная оппонентка Лукашенко набрала большинство голосов.
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