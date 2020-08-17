Лукашенко назвал условия проведения новых выборов в Белоруссии

Многие жители Белоруссии не признают результаты выборов президента, которые состоялись 9 августа. Народу удалось пообщаться с Александром Лукашенко и сказать это, глядя ему в глаза. Президенту, вероятно, ничего не оставалось, как дать очередное обещание.

Главная причина, по которой народ не доверяет Александру Лукашенко – это его противоречивые заявления. Например, недавно он сказал, что граждане не дождутся повторных президентских выборов, пока он жив. Теперь же президент Белоруссии не исключает, что он сложит полномочия и передаст их другому избранному народом лидеру.

Правда, это произойдет лишь в том случае, если в стране примут новую Конституцию, пишет URA.RU. По словам Лукашенко, граждане, которые хотят перемен, должны проголосовать за изменения в Основном законе, и только после этого станет возможным проведение выборов президента, парламента и местных органов власти.

Напомним, накануне в Минске прошел масштабный митинг против Александра Лукашенко. В центре столицы появились тысячи граждан с плакатами. Кроме того, продолжаются забастовки на ведущих предприятиях Белоруссии. Люди скандируют: "Уходи".

Тем временем главный соперник Лукашенко Светлана Тихановская записывает видеообращения к жителям страны. Во время выступления она заявила, что готова стать национальным лидером.