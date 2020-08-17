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Политика
Лукашенко назвал условия проведения новых выборов в Белоруссии

Лукашенко назвал условия проведения новых выборов в Белоруссии

Александр Лукашенко. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Многие жители Белоруссии не признают результаты выборов президента, которые состоялись 9 августа. Народу удалось пообщаться с Александром Лукашенко и сказать это, глядя ему в глаза. Президенту, вероятно, ничего не оставалось, как дать очередное обещание.
прочитано 6767 раз

Главная причина, по которой народ не доверяет Александру Лукашенко – это его противоречивые заявления. Например, недавно он сказал, что граждане не дождутся повторных президентских выборов, пока он жив. Теперь же президент Белоруссии не исключает, что он сложит полномочия и передаст их другому избранному народом лидеру.

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Правда, это произойдет лишь в том случае, если в стране примут новую Конституцию, пишет URA.RU. По словам Лукашенко, граждане, которые хотят перемен, должны проголосовать за изменения в Основном законе, и только после этого станет возможным проведение выборов президента, парламента и местных органов власти.

Напомним, накануне в Минске прошел масштабный митинг против Александра Лукашенко. В центре столицы появились тысячи граждан с плакатами. Кроме того, продолжаются забастовки на ведущих предприятиях Белоруссии. Люди скандируют: "Уходи".

Тем временем главный соперник Лукашенко Светлана Тихановская записывает видеообращения к жителям страны. Во время выступления она заявила, что готова стать национальным лидером.

Автор: 17 августа 2020, 18:03 Источник: Telegram-канал "РИА Новости"
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комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

й организации не все с чмстой свестьюСмогли же кукловроды все сделать так.как сделалиВозник прецендент-якобы арестовали ее муженька,который специально спровоцировал ситуацию,ячтобыт его повязали-процесс был запущенЕго женушка должна была очистить ему дооржку-дать зеленый свет,потом он появится на одлимпе и делотв шляпе
Ответить
Макрон кричит-поддержите опозицию-пусть поддержит свои желтые жилеты-гадина
й организации не все с чмстой свестьюСмогли же кукловроды все сделать так.как сделалиВозник прецендент-якобы арестовали ее муженька,который специально спровоцировал ситуацию,ячтобыт его повязали-процесс был запущенЕго женушка должна была очистить ему дооржку-дать зеленый свет,потом он появится на одлимпе и делотв шляпе
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Вы же понимаете,что все это и вся эта ситуация готовилась несколько месяцев и запад ,во главе с главными "игроками"-америка,украина,литва,польша-делает все,чтобы снять луку.поставить своего человека и развалить страну Неужели это неясно Все делается по методичке,как и в Киеве былоТихановская-провокатор-делает все,чтобы развалить страну и стать во главе страны,потом это место отдаст мвжу,тк сама по себе кухарка Сейчас ей все пишут и она по прочитанному обращается к народу Все проплпчено и все предсказуемо Это же надо.как все окрысились на страну Макрон кричит поддержать оппозицию_поддержи
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