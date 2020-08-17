Выборы президента Белоруссии Крым Коронавирус в России Санкции

Топ новостей

Известная ведущая покидает Первый канал
Тихановская объявила о создании совета по передаче власти в Белоруссии: Мы готовы к диалогу
Елена Малышева сообщила о беременности: Ждем нашу первую девочку
Лукашенко обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии
партнеры
Понедельник
17 августа
Лента новостей
17:55
В Екатеринбурге в День города утонула женщина
17:07
Николай Фоменко открестился от истории с домогательством
17:07
Звезда сериала "Желтый глаз тигра" Агния Кузнецова похвасталась снимками со свадьбы
16:57
"С бодуна": муж Легкоступовой пришел на шоу к Малахову
16:53
Лукашенко обратился к протестующим рабочим: С провокаторами разберемся жестоко
16:51
Мечтающая родить Ирина Аллегрова уехала на другой конец планеты
16:49
Как стать счастливой после развода
16:44
Плющенко и Рудковскую предупредили о последствиях встречи с грызунами
16:26
Киркоров доверил Манукяну подаренные Пугачевой часы: Филиппу с любовью от Аллы
16:18
Марина Зудина откровенно об алкоголе и антидепрессантах после смерти Олега Табакова
16:15
Онемели конечности: адвокат обнародовал новые подробности состояния Ефремова
16:01
Тата Блюменкранц из "Дома-2" сбила с толку словами о скором замужестве
15:43
Кто получит наследство певицы Валентины Легкоступовой
15:42
Жулин показал младшую дочь после крещения
15:38
В Москве мужчина застрелил рабочего из-за царапины на машине
15:36
Сюткин дал новорожденному сыну редкое имя
15:17
Стало известно мнение Путина о протестах в Белоруссии
15:12
Бывший муж Ани Лорак устроил вечеринку в честь рождения малыша
15:02
Киркоров удивил Бондарчук необычным свадебным подарком
14:50
Принца Гарри и Меган Маркл осудили за покупку дома у русского банкира
14:31
Лукашенко объяснил избиение протестующих в изоляторах
14:29
В Иркутске соберутся ведущие специалисты по инновационной экономике
14:23
В России собираются ужесточить наказание за пьяную езду
14:22
Оппозиция проигрывает: соперникам Лукашенко дали последний шанс
14:21
Пожар в подмосковном Ступино: погиб ребенок
14:20
Сестра Дмитрия Маликова объявила о свадьбе
14:16
Успенская объявила войну интернет-троллям: Будут привлечены к ответственности!
14:14
Выпала грудь: Гагарина сверкнула прелестями во время забав с Цискаридзе
13:44
Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
13:41
Звезда фильма "Сталинград" перенесла коронавирус
13:40
Названы регионы России с самым дешевым бензином
13:36
"Уходи!": прибывшего к забастовщикам Лукашенко погнали восвояси
13:31
Внезапно: у Юлии Высоцкой медовый месяц
13:26
Если мужчина просит деньги: давать или не давать?
13:16
Прощупывает почву? Успенская сделала очередное странное заявление о ребенке
13:13
Гороскоп болезней по знакам зодиака
12:58
Лукашенко ответил на требование рабочих провести повторные выборы: Никогда не дождетесь
12:56
Политолог назвал положение Лукашенко безнадежным: Спастись ему не удастся
12:49
В Петербурге трое мужчин сбросили женщину с балкона третьего этажа
12:48
Дочь Литвиновой предстала в необычном наряде на свадьбе Бондарчук
12:44
Россиян предупредили о новом штрафе
12:31
Наргиз хочет судиться с Жириновским за "чудище" и "обезьяну"
12:27
Анна Старшенбаум появится в новом сезоне сериала "СеняФедя"
12:15
"Ничего не изменилось": Мария Миронова высказалась о близком мужчине
12:11
Стало известно об уходе Дарьи Мороз
11:54
Актриса Анна Котова-Дерябина о муже: Пришлось через многое пройти
11:53
Водитель расстрелял дорожного рабочего в Москве
11:52
Лукашенко оценил количество бастующих рабочих: Погоды не делает
11:23
"Она волшебная": Александр Ревва поразил россиян снимком матери
11:22
Назван самый вредный продукт для почек
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Династия продолжается!": Пугачева выбрала преемницу
Тихановская: Я готова стать национальным лидером
"С такого ракурса еще не видели": Басков показал пикантное фото с отдыха
Знакомство с морем: двухлетняя дочь Леры Кудрявцевой сразила поклонников
Наргиз хочет судиться с Жириновским за "чудище" и "обезьяну"
Политолог назвал положение Лукашенко безнадежным: Спастись ему не удастся
Политика
Лукашенко обратился к протестующим рабочим: С провокаторами разберемся жестоко

Лукашенко обратился к протестующим рабочим: С провокаторами разберемся жестоко

Александр Лукашенко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поругался с протестующими рабочими. Конфликт сняли на видео.
прочитано 3357 раз

В понедельник белорусский лидер прилетел на вертолете на территорию Минского завода колесных тягачей, чтобы выступить на сцене перед группой рабочих. Сотрудники предприятия встретили Александра Лукашенко криками "Уходи!".

ПО ТЕМЕ

Стало известно мнение Путина о протестах в Белоруссии

Лукашенко объяснил избиение протестующих в изоляторах

 Президентские выборы в Белоруссии

Сюжеты Президентские выборы в Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

В ходе визита президент подошел к группе протестующих и пригрозил им серьезными последствиями. "Если хоть один спровоцирует что-то здесь, разберемся жестоко. Вас толпа, а я один!" – обратился Лукашенко к соотечественникам.

Ранее политик заявил, что повторные выборы главы Белоруссии проводиться не будут. По его мнению, смена власти приведет к ухудшению экономической ситуации в стране. Все крупные предприятия перестанут работать, и люди лишатся работы.

Также Александр Лукашенко рассказал, что ситуацию в Белоруссии пытаются раскачать извне. Недоброжелатели хотят, чтобы военные занимались решением внутреннего конфликта. Политик добавил, что "натовские уже лязгают гусеницами".

Напомним, массовые протесты начались после оглашения итогов президентской гонки. Многие белорусы остались недовольны тем, что Александр Лукашенко одержал победу. Они потребовали, чтобы пост заняла его соперница Светлана Тихановская.

Автор: 17 августа 2020, 16:53 Источник: Telegram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Президентские выборы в Белоруссии: соперники Лукашенко – кто они?

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко объяснил избиение протестующих в изоляторах
Оппозиция проигрывает: соперникам Лукашенко дали последний шанс
"Уходи!": прибывшего к забастовщикам Лукашенко погнали восвояси
Лукашенко ответил на требование рабочих провести повторные выборы: Никогда не дождетесь

Шоу-бизнес

"С бодуна": муж Легкоступовой пришел на шоу к Малахову
Мечтающая родить Ирина Аллегрова уехала на другой конец планеты
Плющенко и Рудковскую предупредили о последствиях встречи с грызунами
Киркоров доверил Манукяну подаренные Пугачевой часы: Филиппу с любовью от Аллы

Проишествия

Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Прощупывает почву? Успенская сделала очередное странное заявление о ребенке

Артистка мечтает не только о сыне
Шоу-бизнес

Принца Гарри и Меган Маркл осудили за покупку дома у русского банкира

Пара планирует поселиться в Санта-Барбаре
Шоу-бизнес

Звезда фильма "Сталинград" перенесла коронавирус

Артистка назвала симптомы

Шоу-бизнес

Внезапно: у Юлии Высоцкой медовый месяц

Актриса предпочла не показывать счастливого лица

Гороскоп

Гороскоп болезней по знакам зодиака
Гороскоп на сегодня, 16 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 15 августа 2020 года
Совет на выходные, 15-16 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Загитова с треском провалилась
Смолов лишился наручных часов за баснословную сумму
Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)
Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+