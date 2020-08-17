Стало известно мнение Путина о протестах в Белоруссии

Вторую неделю в Белоруссии не утихают акции протеста. Стало известно, как президент России Владимир Путин относится к ситуации в соседней стране.

В минувшую субботу, 15 августа, белорусский лидер позвонил российскому коллеге, чтобы обсудить массовые беспорядки в стране. Подробности разговора двух президентов не раскрывались.

Спустя два дня Лукашенко решил рассказать, что Путин думает об акциях протеста. Как оказалось, лидеры придерживаются одного мнения: "заварушка вокруг Белоруссии началась неспроста".

По словам Лукашенко, массовые беспорядки в стране спровоцировали извне. Недоброжелатели хотят, чтобы белорусские власти оттянули военных на внутренние действия.

Президент добавил, что граждан "отравили социальными сетями". Зарубежные противники убедили жителей страны, что власть пала. "Власть никогда не падет. Вы меня знаете", – подчеркнул Лукашенко.

Напомним, утром 17 августа политик прибыл на один из минских заводов, чтобы выступить перед рабочими. Люди встретили Александра Лукашенко криками "Уходи!".

Сотрудники предприятия потребовали, чтобы в Белоруссии были проведены повторные выборы президента. Действующий лидер ответил, что этого не произойдет, пока он жив.