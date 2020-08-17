"Уходи!": прибывшего к забастовщикам Лукашенко погнали восвояси

Сотрудники предприятия встретили его криками: "Уходи!". Александр Лукашенко спросил, считают ли люди выборы несправедливыми и хотят ли провести новые, на что толпа ответила: "Да!".
Президент республики заявил, что пока митингующие не убьют его, переизбрания не будет. Он подчеркнул, что никогда не станет делать что-то под давлением. Александр Лукашенко добавил, что сейчас ведется работа над вариантами изменения Конституции страны, которые предусматривают перераспределение властных полномочий.
Президент Белоруссии заверил, что готов поделиться полномочиями. Высказался он и о забастовках на заводах. По словам главы республики, заставлять нежелающих работать власть не будет. "Ворота открыты", – заявил Александр Лукашенко.
Напомним, протесты в Белоруссии продолжаются уже несколько дней. Многие недовольны результатами выборов, в результате которых Александр Лукашенко вновь стал главой государства.
Как писали "Дни.ру", из-за протестов в республике много пострадавших. Власть применяла к митингующим грубую силу. Возбуждены десятки уголовных дел.
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