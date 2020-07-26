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Экономист: Белоруссию ждут крайне непростые времена

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Совсем скоро в Белоруссии произойдет дефолт, считает экономист Ярослав Романчук. По мнению эксперта, страны может не стать из-за долгов.
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Ярослав Романчук отметил, что уже сейчас Белоруссия задолжала за газ 300 миллионов долларов. Также Александру Лукашенко слишком дорого обошелся проект Белорусской АЭС. Кроме того, предстоит узнать стоимость национализации "Белгазпромбанка".

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

По мнению экономиста, в руках Владимира Путина сейчас находятся все рычаги давления на белорусского лидера, поэтому президент России может способствовать интеграции. Сейчас у Лукашенко два пути – "сдать" независимость государства или же приступить к другой модели управления.

Романчук хочет, чтобы в ушах президента Белоруссии "зазвучал набат". Для этого родные и близкие люди должны призвать Лукашенко к благоразумию. Эксперт подчеркнул, что в сложившейся ситуации остается надеяться лишь на эмоциональные моменты.

Тем временем до выборов президента Белоруссии остается всего две недели. Александр Лукашенко выступает с громкими речами, обращается к жителям страны. Политологи делают неожиданные выводы – якобы у действующего президента очень мало шансов победить. Светлана Тихановская яркий кандидат от оппозиции, считают эксперты.

Автор: 26 июля 2020, 15:37 Источник: Радио Свобода ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Президентские выборы в Белоруссии: соперники Лукашенко – кто они?

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