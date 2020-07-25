Лукашенко предрекли провал на выборах: через месяц в Белоруссии будет новый президент

Выборы президента Белоруссии – 2020 выиграет кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, уверен политолог Иван Яковина. Эксперт объяснил, почему у Александра Лукашенко нет шансов стать главой государства в шестой раз.



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