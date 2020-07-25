Коронавирус в России Санкции Конституция Крым Парад Победы

Топ новостей

"Муж всю жизнь имел второй дом и второго ребенка": Немоляева рассказала о семейной драме
Белоруссию готовят к масштабным фальсификациям на выборах: Никто не поверит
Молодая жена Макаревича впервые показала совместное фото
Жестоко избитая звезда "Дома-2" попала в больницу: шокирующие фото
партнеры
Суббота
25 июля
Лента новостей
22:03
Самбурская согласилась оголить грудь ради искусства
20:26
Лукашенко предрекли провал на выборах: через месяц в Белоруссии будет новый президент
20:01
В 37 лет выглядеть на 25 может каждый: Юлия Ковальчук раскрыла секрет
18:28
"По сути, мы человека обрекаем": Королева попросила о лояльности к Ефремову
18:15
Друг Брэда Питта убил свою жену и совершил самоубийство
18:09
Башаров выставил на продажу квартиру за 37 миллионов
17:31
На Украине предложили сделать из Крыма "проблему для России"
17:27
Поднимающему руку на девушек интеллигенту из "Дома-2" разбили лицо
16:44
Схватил за шею и попытался утопить: купание Шаляпина и Копенкиной в бассейне попало на видео
16:24
Гаркалин прокомментировал свое состояние после слухов о госпитализации: Это кошмар
16:18
Даже вакцины не помогут: ученые заявили о невозможности победить коронавирус
16:04
Полина Гагарина впервые прокомментировала расставание с мужем
15:48
"Приехала смотреть новые хоромы": Бородина купила очередную квартиру в центре Москвы
15:27
Во время Чеченской войны Якубович напросился в зону боевых действий
15:19
Дети Михаила Ефремова несмотря на арест отца уехали отдыхать
13:57
Понадобится реформа: идею добавить еще одну графу в российский паспорт встретили негативом
13:33
Друзьями не будут? Отношения Харламова и Асмус окончательно испортились
13:21
Гаркалина доставили в больницу с травмой головы
12:53
Навка зажгла на вечеринке в компании Пугачевой, Баскова и Лепса
12:45
Яна Поплавская сообщила о прибавлении в семье
12:20
Заявившего о готовности штурмовать Крым украинского политика подняли на смех
12:19
Раскрыты неожиданные данные о Лазареве: высокий уровень сексуальной энергии и любовный треугольник
12:19
Звезда "Дома-2" Ольга Ветер попала в аварию: Машины больше нет
11:50
Кожа да кости: новые фотографии Анджелины Джоли повергли поклонников в шок
11:35
Галкин и Пугачева показали забавы подросших детей
11:34
"Одни ребра": вид отощавшей Бузовой вызвал оторопь
10:53
Стало известно о шальных застольях с участием Пугачевой
10:52
"Как в тумане": с Лерой Кудрявцевой по ночам творится что-то неладное
10:44
Молодая муза Задорнова нарвалась на мошенников
10:41
Коронавирус в России: за последние сутки выявлено более 5,8 тысячи зараженных
08:04
Российского журналиста обвинили в сексуальном насилии
06:03
Коронавирус: последние новости на сегодня, 25 июля 2020 года
04:02
Некоторым пенсионерам пообещали дополнительные выплаты: Почти три тысячи рублей
02:00
Бузову заподозрили в фиктивном расставании с парнем: Ради пиара
00:02
Как Путин и Саркози последнюю шоколадку делили
22:01
Протестующие белорусы нашли замену Лукашенко
21:51
Родившая Шубская блеснула шикарной фигурой на светском мероприятии
21:00
Куценко рассказал о задержании актеров во время съемок: Всех увезли
20:29
52-летняя Стриженова показала стройную фигуру после диеты
20:20
Совет на выходные, 25-26 июля 2020 года
20:07
Саркози высказался о Путине в мемуарах: Всегда держит слово
20:06
Седокову пытался изнасиловать любовник мамы: Рука зашла уже слишком далеко
19:59
Армяне и азербайджанцы устроили погромы в Москве
19:44
Организм не выдержал: Чехова обратилась к медикам
19:20
Голая жена журналиста попала на видео во время интервью
19:19
Татуировка на шее Мироновой всполошила соцсети
19:10
Муцениеце ждет Путина на свое шоу: Он же тоже развелся
18:55
У голливудского актера Мела Гибсона выявили коронавирус
18:54
Оговорка Медведева о вакцине от коронавируса вызвала ужас у конспирологов
18:35
Анна Снаткина оголилась перед поклонниками
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Протестующие белорусы нашли замену Лукашенко
Эксперт об обращении Лукашенко к армии перед выборами: Все очень серьезно
Маликов припечатал обозвавшего дочь "безголосой пустышкой" Соседова
Куда пропал иллюзионист Амаяк Акопян
Седокову пытался изнасиловать любовник мамы: Рука зашла уже слишком далеко
Кожа да кости: новые фотографии Анджелины Джоли повергли поклонников в шок
Политика
Лукашенко предрекли провал на выборах: через месяц в Белоруссии будет новый президент

Лукашенко предрекли провал на выборах: через месяц в Белоруссии будет новый президент

Александр Лукашенко готовится к выборам президента Белоруссии - 2020. Фото: president.gov.by
Выборы президента Белоруссии – 2020 выиграет кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, уверен политолог Иван Яковина. Эксперт объяснил, почему у Александра Лукашенко нет шансов стать главой государства в шестой раз.
прочитано 3536 раз

Светлана Тихановская стала единственным популярным кандидатом от оппозиции, которую Центризбирком допустил до выборов. Ее поддержали сторонники банкира Виктора Бабарико и дипломата Валерия Цепкало – ЦИК под разными предлогами снял обоих с предвыборной гонки.

ПО ТЕМЕ

Протестующие белорусы нашли замену Лукашенко

Эксперт об обращении Лукашенко к армии перед выборами: Все очень серьезно

Сюжеты Выборы в Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Несмотря на то, что в выборах будут участвовать несколько политиков, уже сейчас многие называют Тихановскую единым кандидатом от оппозиции. По мнению Яковины, в недавнем домохозяйка, а ныне кандидат в президенты, она говорит те слова, которые белорусы хотят услышать. Лукашенко же вызывает у граждан все большее раздражение.

Коалиция оппозиции во главе с Тихановской имеет реальные шансы победить главу государства на выборах, уверен политолог. Дни Лукашенко как политика сочтены, цитирует заявление Яковины Радио НВ.

Эксперт спрогнозировал сценарий, по которому будет развиваться ситуация после голосования. Он уверен, что Лукашенко попытается сфальсифицировать выборы, но на этот раз оппозиция серьезно подготовится – проведет опросы на выходах с избирательных участков, а те, кто отдаст голос Тихановской, наденут специальные браслеты, чтобы было понятно, сколько граждан ее поддержали.

Шансов сфальсифицировать выборы у Лукашенко нет, констатировал Яковина. "Я уверен, что через месяц в Беларуси будет новый хороший президент", – заключил политолог.

Выборы президента Белоруссии – 2020 пройдут 9 августа. Конкуренцию Александру Лукашенко составят четыре кандидата. В республике не прекращаются акции протеста в поддержку оппозиционных политиков.

Автор: 25 июля 2020, 20:26 Источник: Радио НВ ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Алексей
Ответить
как говорил конь Юлий "не смешите мои подковы"
1

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко предрекли провал на выборах: через месяц в Белоруссии будет новый президент
На Украине предложили сделать из Крыма "проблему для России"
Заявившего о готовности штурмовать Крым украинского политика подняли на смех
Как Путин и Саркози последнюю шоколадку делили

Шоу-бизнес

"По сути, мы человека обрекаем": Королева попросила о лояльности к Ефремову
Друг Брэда Питта убил свою жену и совершил самоубийство
Башаров выставил на продажу квартиру за 37 миллионов
Поднимающему руку на девушек интеллигенту из "Дома-2" разбили лицо

Проишествия

Зеленский раскрыл детали разговора с захватившим автобус в Луцке
Захват заложников в украинском Луцке: все подробности
В московском отеле нашли тело эксперта "Пусть говорят"
Стало известно о попытке побега Соколова из России после жестокого убийства

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Поднимающему руку на девушек интеллигенту из "Дома-2" разбили лицо

Бывший житель телестройки встретил достойного соперника
Шоу-бизнес

"Приехала смотреть новые хоромы": Бородина купила очередную квартиру в центре Москвы

Ведущая шоу "Дом-2" похвасталась приобретением
Шоу-бизнес

Во время Чеченской войны Якубович напросился в зону боевых действий

Телеведущий бывал в горячих точках
Шоу-бизнес

Раскрыты неожиданные данные о Лазареве: высокий уровень сексуальной энергии и любовный треугольник

Певцу напророчили карьерный взлет и пополнение в семье

Гороскоп

Совет на выходные, 25-26 июля 2020 года
Гороскоп на выходные, 25-26 июля 2020 года
Ориентация по звездам: как выбрать профессию с помощью гороскопа
Гороскоп на сегодня, 24 июля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Тебя будет не хватать": Хабиб Нурмагомедов о смерти отца
Дочь-фигуристка Этери Тутберидзе получила серьезную травму
Известие о смерти коллеги шокировало Медведеву
Фигуристку Екатерину Александровскую нашли мертвой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+