Президентские выборы в Белоруссии

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9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава страны Александр Лукашенко – его поддержали порядка 80,01% населения. Его главный конкурент Светлана Тихановская получила 10,01% голосов.



Многие граждане не согласились с результатами голосования. В ряде белорусских городов прошли акции протеста. Демонстранты обвинили Лукашенко в фальсификации итогов и настояли на немедленной передаче власти его сопернице Тихановской.

В результате столкновений с милицией были задержаны десятки человек. Некоторые из них позднее пожаловались на избиения и нечеловеческие условия в изоляторах. В Сети распространили фото, на которых пострадавшие показали синяки и переломы.

Через два дня после выборов Тихановская покинула Белоруссию. Сейчас политик находится в Литве и собирает вокруг себя сторонников. В недавнем обращении к народу Светлана заявила о готовности выступить в качестве национального лидера.

Тихановская сообщила о создании совета по безопасному трансферу власти. В его состав войдут уважаемые белорусы, которые готовы делиться идеями о переменах к лучшему. Известно, что членом организации уже стала литератор Светлана Алексиевич.

Сам Лукашенко рассказал, что голосование было справедливым. Он отверг возможность проведения повторных выборов главы страны. По мнению президента, массовые беспорядки спровоцированы извне. Политик пообещал найти и наказать причастных к этому.

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