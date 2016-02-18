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Президентские выборы в Белоруссии

Выборы президента Белоруссии. Фото: Xinhua / www.globallookpress.com

Последние новости о ситуации в Белоруссии – в нашем сюжете

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава страны Александр Лукашенко – его поддержали порядка 80,01% населения. Его главный конкурент Светлана Тихановская получила 10,01% голосов.

Многие граждане не согласились с результатами голосования. В ряде белорусских городов прошли акции протеста. Демонстранты обвинили Лукашенко в фальсификации итогов и настояли на немедленной передаче власти его сопернице Тихановской.

В результате столкновений с милицией были задержаны десятки человек. Некоторые из них позднее пожаловались на избиения и нечеловеческие условия в изоляторах. В Сети распространили фото, на которых пострадавшие показали синяки и переломы.

Через два дня после выборов Тихановская покинула Белоруссию. Сейчас политик находится в Литве и собирает вокруг себя сторонников. В недавнем обращении к народу Светлана заявила о готовности выступить в качестве национального лидера.

Тихановская сообщила о создании совета по безопасному трансферу власти. В его состав войдут уважаемые белорусы, которые готовы делиться идеями о переменах к лучшему. Известно, что членом организации уже стала литератор Светлана Алексиевич.

Сам Лукашенко рассказал, что голосование было справедливым. Он отверг возможность проведения повторных выборов главы страны. По мнению президента, массовые беспорядки спровоцированы извне. Политик пообещал найти и наказать причастных к этому.

Читайте все последние новости о президентских выборах в Белоруссии в 2020 году в наших статьях.

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"Режим разваливается": Тихановская готова стать президентом Белоруссии в переходный период
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В Белоруссии не утихает конфликт между властями и народом. Политологи сходятся во мнении, что при имеющемся положении дел режиму Лукашенко осталось недолго. Противостояние между властью и народом в Белоруссии продолжается, хотя может показаться, что протест стагнирует.

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В России назвали способ решения кризиса в Белоруссии

В России назвали способ решения кризиса в Белоруссии
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Не только Лукашенко: в Белоруссии возникли три центра власти
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Лукашенко нашел способ покончить с протестами
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