Президентские выборы в Белоруссии

Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Эксперт Удафович о причинах отставки сына Лукашенко с прежнего поста: Отказался действовать "без тормозов"
Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Политолог Усов обратился к белорусской оппозиции: Не нужно кормить общество иллюзиями
Садальский плюнул в Первый канал: Уберите бездарность
партнеры
Среда
10 марта
Лента новостей
19:08
Политолог Карбалевич о белорусских силовиках: Уже ходят по балконам и ищут "неправильную расцветку" белья
19:04
"Вам без одежды больше идет": Рева показал обнаженный снимок с женой
18:41
Когда врачи бессильны: тяжелобольная Заворотнюк ежедневно общается с батюшкой
18:12
Вдова Абдулова сделала заявление после слухов о новом романе
17:54
Звезда сериала "Склифосовский" назвала свой брак просроченным продуктом
17:39
Загитова заговорила о возвращении на лед
17:33
"Наташа, не разрешай": Королеву предостерегли от женитьбы сына на жадной стриптизерше
17:28
В Косино-Ухтомском по программе "Мой район" построят школу с дошкольным отделением
17:27
Экономике Белоруссии предрекли скорый крах: Результат политики Лукашенко
17:19
В Бескудникове благоустроят территории двух школ в рамках программы "Мой район"
17:06
Историю оплеванной и затравленной Меган Маркл отказались показать в "Короне"
16:53
По стопам Карпович: Муцениеце слилась в страстном поцелуе с женатым красавцем
16:14
Родственники отказались хоронить Лядову рядом с Началовой
16:11
"А денег нет": страдающий от страшного недуга Зайцев погряз в долгах
15:59
"После тридцати – хана": Тодоренко пожаловалась на здоровье
15:53
"Куплю квартиру тебе!": известный актер отбивает Калашникову у жениха
15:43
Близкие умоляют Азизу расторгнуть помолвку
15:37
Собянин рассказал о самых популярных сервисах московского метро для пассажиров
15:35
Всех российских журналистов внесут в единый реестр с идентификацией личности
15:31
Питание и фитнес: делаем тело к пляжному сезону
15:30
"Противно смотреть": связавшегося с Манукяном Киркорова просят угомониться
15:07
В Кремле раскрыли условие встречи Путина и Зеленского
15:06
"Еще могу стать матерью": Цымбалюк-Романовская заговорила о детях от Джигарханяна
15:05
"Бог не дал": бездетная супруга звезды "Дальнобойщиков" сделала заявление об ЭКО
14:53
Получившую инвалидность звезду "Убойной силы" обобрал родной сын
14:51
В Ивановской области украли гараж весом в три тонны
14:44
При пожаре на Кубани погибла мать с детьми
14:29
"Как комарик": коротышка Кузьмин потерялся на фоне раздобревшей Пугачевой
14:14
В Химках поймали рысь
14:13
Сраженная приступом Самбурская записала пугающее видео и перестала выходить на связь
14:12
"В шоке и недоумении": вечер памяти Ланового оскорбил артистов
14:12
Роскомнадзор ограничил работу Twitter для защиты россиян
13:56
В Москве открыли уникалный музей
13:52
"Боль навсегда останется в сердце": Вдова Грачевского поделилась редким фото со свадьбы
13:48
Подробности смерти звезды фильма "Летят журавли" Сморчкова
13:40
На Кубани ребенка насмерть придавило телевизором
13:32
Школу в Пензенской области спасли от теракта
13:29
Богатырев из "Кухни" отложил отпуск после слухов о беременности Арнтгольц
13:24
"Любит разврат": разведенного Деревянко засняли с петушком в борделе для молодых мальчиков
13:20
Что стало с детьми Владимира Турчинского после его смерти
13:19
Заболеваемость коронавирусом сократилась в России за сутки
13:17
Эксперт Жарихин о плане Украины по решению конфликта в Донбассе: Это фантазия Зеленского
13:04
"Искры летели": Лютая об интимных отношениях с Макарским
13:03
"Я пела под фонограмму": Лядова перед смертью открыла свою тайну
12:53
Полиция газом и водометами разогнала протестующих в Афинах
12:38
Прокурор настаивает на виновности: звезде турецких сериалов грозит тюрьма за избиение жены
12:32
Возле ТЦ в Перми прорвало теплотрассу
12:21
Делить нечего и некому: имущество Лядовой прибрали к рукам чужие люди
12:19
Хуже Ефремова: Погубивший людей брат Смольянинова мечтает вырваться из тюрьмы
12:16
"Разделила с ним жизнь": новый роман вдовы Абдулова потряс россиян
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вопиющая мерзость: Собчак сняла себя на унитазе и публично помочилась
Ксения Собчак оскорбила малоимущих россиян
Пачки денег, предложение и загадочная гибель: обнародованы детали романа Азизы и Киркорова
Обтянутая в мини-платье 67-летняя Успенская показала "задорные" соски
"Такого еще не было": Разин пришел в ужас от песни российской конкурсантки "Евровидения"
От детства на войне до всенародной славы: яркая жизнь певицы Manizha
Сюжеты

Президентские выборы в Белоруссии

Выборы президента Белоруссии. Фото: Xinhua / www.globallookpress.com

Последние новости о ситуации в Белоруссии – в нашем сюжете

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава страны Александр Лукашенко – его поддержали порядка 80,01% населения. Его главный конкурент Светлана Тихановская получила 10,01% голосов.

Многие граждане не согласились с результатами голосования. В ряде белорусских городов прошли акции протеста. Демонстранты обвинили Лукашенко в фальсификации итогов и настояли на немедленной передаче власти его сопернице Тихановской.

В результате столкновений с милицией были задержаны десятки человек. Некоторые из них позднее пожаловались на избиения и нечеловеческие условия в изоляторах. В Сети распространили фото, на которых пострадавшие показали синяки и переломы.

Через два дня после выборов Тихановская покинула Белоруссию. Сейчас политик находится в Литве и собирает вокруг себя сторонников. В недавнем обращении к народу Светлана заявила о готовности выступить в качестве национального лидера.

Тихановская сообщила о создании совета по безопасному трансферу власти. В его состав войдут уважаемые белорусы, которые готовы делиться идеями о переменах к лучшему. Известно, что членом организации уже стала литератор Светлана Алексиевич.

Сам Лукашенко рассказал, что голосование было справедливым. Он отверг возможность проведения повторных выборов главы страны. По мнению президента, массовые беспорядки спровоцированы извне. Политик пообещал найти и наказать причастных к этому.

Читайте все последние новости о президентских выборах в Белоруссии в 2020 году в наших статьях.

Читать полностью

поделиться

19:56 / 02 января 2021

Политолог Усов дал прогноз по ситуации в Белоруссии: Новый год будет тяжелейшим

Новый год станет тяжелейшим для жителей республики, уверен аналитик

16:52 / 03 декабря 2020

"Режим разваливается": Тихановская готова стать президентом Белоруссии в переходный период

Политик уверена, что нынешняя власть будет вынуждена прийти к диалогу

12:25 / 08 ноября 2020

Политолог о роли Тихановской в борьбе с диктатурой Лукашенко: Одна Светлана ничего не может сделать

Эксперт высказался на актуальную тему

08:34 / 29 октября 2020

Аналитик предрек номенклатурный переворот в Белоруссии: Лукашенко сдадут свои же

Царь не удержится на дубинках

10:36 / 24 октября 2020

Лукашенко пообещал уйти из власти после окончания президентского срока

Батька шокировал заявлением

12:05 / 01 сентября 2020

В России назвали способ решения кризиса в Белоруссии

Руководству страны нужно вступить в открытый диалог с народом

21:43 / 31 августа 2020

Не только Лукашенко: в Белоруссии возникли три центра власти

Протестам в республике исполнился месяц

19:50 / 31 августа 2020

Страны Прибалтики запретили въезд Александру Лукашенко

Персональные санкции затронули и сына политика

16:54 / 31 августа 2020

Лукашенко нашел способ покончить с протестами

Политолог объяснил стратегию Батьки

14:47 / 31 августа 2020

Политолог о предстоящей встрече Путина и Лукашенко: Будет жесткий разговор

Лидеры готовятся к переговорам в Москве

загрузить ещё

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+