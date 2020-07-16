Президентские выборы в Белоруссии: соперники Лукашенко – кто они?

9 августа в Белоруссии пройдут очередные президентские выборы. Александр Лукашенко собирается стать главой государства в шестой раз. Конкуренцию Батьке составят четверо кандидатов.

14 июля Центризбирком Белоруссии согласовал итоговый список кандидатов на президентских выборах – 2020. За пост главы государства поборются действующий президент Александр Лукашенко, политический активист Светлана Тихановская, экс-депутат Анна Канопацкая, общественник Андрей Дмитриев и политик Сергей Черечень. Если Батька – яркая величина на политическом небосклоне, то некоторые из его оппонентов широкому кругу избирателей известны гораздо хуже.

Светлана Тихановская

Светлана Тихановская, пожалуй, самый сильный конкурент действующего президента. Среди белорусов она получила прозвище "жена декабриста". Дело в том, что Тихановская приняла решение участвовать в предвыборной гонке, чтобы поддержать своего супруга Сергея – известного блогера, автора канала "Страна для жизни".

Изначально баллотироваться в президенты собирался именно он, однако из-за участия в акциях протеста ему предъявили обвинение и возбудили уголовное дело. После этого эстафету борьбы перехватила Светлана.

Тихановская родилась в сентябре 1982 года, окончила педагогический институт в Мозыре, работала переводчиком и секретарем. Некоторое время жила в Ирландии.

Предвыборная кампания дается ей нелегко. В адрес Тихановской поступали угрозы и требования снять свою кандидатуру. Но Светлана решила продолжать борьбу. 22 июня она собрала необходимые 100 тысяч подписей для выдвижения кандидатом.

Анна Канопацкая

Анна Канопацкая родилась в октябре 1976 года. Окончила юридический факультет Белорусского государственного университета, работа по специальности.

Политикой начала заниматься в 1995 году, когда вступила в Объединенную гражданскую партию. С 2013 по 2016 годы была главой минского отделения политсилы, а после возглавила комиссию партии по работе с предпринимателями. В сентябре 2016 года стала депутатом Палаты представителей парламента Белоруссии.

Канопацкая называет себя оппозиционным политиком и критикует режим Лукашенко. За акцию солидарности с политзаключенными привлекалась к административной ответственности.

Андрей Дмитриев

Андрей Дмитриев родился в 1981 году. В прошлом состоял в Объединенной гражданской партии, затем стал сопредседателем общественной организации "Говори правду". Политик участвовал в двух президентских предвыборных кампаниях, но лишь в 2020 году в качестве кандидата.

В 2011 году Дмитриева приговорили к двум годам лишения свободы за участие в событиях декабря 2010 года. Тогда тысячи недовольных результатами выборов белорусов вышли на центральную площадь Минска. Собравшихся разогнал ОМОН.

Политик критикует нынешние власти за подавление демократических свобод. Недоволен Дмитриев и действиями Лукашенко в разгар эпидемии коронавируса. По его мнению, еще пять лет правления действующего президента станут катастрофой для страны.

Сергей Черечень

Сергей Черечень родился в 1985 году. По некоторым данным, занимается бизнесом в сфере поставок запчастей к сельхозтехнике.

Политикой Черечень занялся в 2016 году. Он вступил в Коммунистическую партию Белоруссии, от нее выдвигался в Палату представителей, но проиграл.

Черечень – самый молодой из кандидатов в президенты. 8 мая ему исполнилось 35 лет – в Белоруссии это минимальный возраст для главы государства. В своей предвыборной программе делает акцент на развитие национальных ценностей, поддержку бизнеса и создание комфортной среды для жизни. Выступает за отмену "налога на тунеядство".