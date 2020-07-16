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Александр Лукашенко. Фото: Jorg Carstensen/dpa/www.globallookpress.com Анна Канопацкая. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Андрей Дмитриев. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Сергей Черечень. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Светлана Тихановская. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Президентские выборы в Белоруссии: соперники Лукашенко – кто они?

Александр Лукашенко. Фото: Jorg Carstensen/dpa/www.globallookpress.com
9 августа в Белоруссии пройдут очередные президентские выборы. Александр Лукашенко собирается стать главой государства в шестой раз. Конкуренцию Батьке составят четверо кандидатов.
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14 июля Центризбирком Белоруссии согласовал итоговый список кандидатов на президентских выборах – 2020. За пост главы государства поборются действующий президент Александр Лукашенко, политический активист Светлана Тихановская, экс-депутат Анна Канопацкая, общественник Андрей Дмитриев и политик Сергей Черечень. Если Батька – яркая величина на политическом небосклоне, то некоторые из его оппонентов широкому кругу избирателей известны гораздо хуже.

Светлана Тихановская

Светлана Тихановская. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Светлана Тихановская, пожалуй, самый сильный конкурент действующего президента. Среди белорусов она получила прозвище "жена декабриста". Дело в том, что Тихановская приняла решение участвовать в предвыборной гонке, чтобы поддержать своего супруга Сергея – известного блогера, автора канала "Страна для жизни".

Изначально баллотироваться в президенты собирался именно он, однако из-за участия в акциях протеста ему предъявили обвинение и возбудили уголовное дело. После этого эстафету борьбы перехватила Светлана.

Тихановская родилась в сентябре 1982 года, окончила педагогический институт в Мозыре, работала переводчиком и секретарем. Некоторое время жила в Ирландии.

Предвыборная кампания дается ей нелегко. В адрес Тихановской поступали угрозы и требования снять свою кандидатуру. Но Светлана решила продолжать борьбу. 22 июня она собрала необходимые 100 тысяч подписей для выдвижения кандидатом.

Анна Канопацкая

Анна Канопацкая. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Анна Канопацкая родилась в октябре 1976 года. Окончила юридический факультет Белорусского государственного университета, работа по специальности.

Политикой начала заниматься в 1995 году, когда вступила в Объединенную гражданскую партию. С 2013 по 2016 годы была главой минского отделения политсилы, а после возглавила комиссию партии по работе с предпринимателями. В сентябре 2016 года стала депутатом Палаты представителей парламента Белоруссии.

Канопацкая называет себя оппозиционным политиком и критикует режим Лукашенко. За акцию солидарности с политзаключенными привлекалась к административной ответственности.

Андрей Дмитриев

Андрей Дмитриев. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Андрей Дмитриев родился в 1981 году. В прошлом состоял в Объединенной гражданской партии, затем стал сопредседателем общественной организации "Говори правду". Политик участвовал в двух президентских предвыборных кампаниях, но лишь в 2020 году в качестве кандидата.

В 2011 году Дмитриева приговорили к двум годам лишения свободы за участие в событиях декабря 2010 года. Тогда тысячи недовольных результатами выборов белорусов вышли на центральную площадь Минска. Собравшихся разогнал ОМОН.

Политик критикует нынешние власти за подавление демократических свобод. Недоволен Дмитриев и действиями Лукашенко в разгар эпидемии коронавируса. По его мнению, еще пять лет правления действующего президента станут катастрофой для страны.

Сергей Черечень

Сергей Черечень. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Сергей Черечень родился в 1985 году. По некоторым данным, занимается бизнесом в сфере поставок запчастей к сельхозтехнике.

Политикой Черечень занялся в 2016 году. Он вступил в Коммунистическую партию Белоруссии, от нее выдвигался в Палату представителей, но проиграл.

Черечень – самый молодой из кандидатов в президенты. 8 мая ему исполнилось 35 лет – в Белоруссии это минимальный возраст для главы государства. В своей предвыборной программе делает акцент на развитие национальных ценностей, поддержку бизнеса и создание комфортной среды для жизни. Выступает за отмену "налога на тунеядство".

Автор: 16 июля 2020, 17:04

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