"Никто не называл": Путин раскрыл подробности назначения Мишустина

В качестве сменщика для Дмитрия Медведева, который объявил об отставке правительства 15 января, Владимиру Путину предложили четырех кандидатов. Однако президент России сделал выбор самостоятельно.
"Мишустина никто не называл. Кроме меня", – цитирует ТАСС российского лидера. Путин подчеркнул, что руководствовался в первую очередь личными и деловыми качествами чиновника. То, что он занимал должность главы Федеральной налоговой службы, оказалось большим плюсом.
Путин отметил, что Мишустин сумел организовать работу таким образом, чтобы простым людям и государству было комфортно взаимодействовать друг с другом даже в такой щепетильной сфере, как сбор налогов. Кроме того, чиновник провел цифровизацию ФНС.
Решающим аргументом стало то, что Михаил Мишустин за время нахождения на своей должности стал отличным практиком. Он знает, что делает и каким способом будет добиваться конкретных результатов.
Напомним, что отставка правительства произошла после оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Дмитрий Медведев объявил об уходе с поста премьер-министра и роспуске кабинета министров по итогам рабочего совещания с российским лидером.
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