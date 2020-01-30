Названа новая зарплата Медведева после отставки правительства

За свою политическую карьеру Дмитрий Медведев успел побывать руководителем администрации президента, первым зампредом правительства, президентом страны, а затем – премьер-министром. С этой должности чиновник ушел 15 января, объявив об отставке правительства в полном составе по итогам рабочей встрече с Владимиром Путиным.
Уже на следующий день, 16 января 2020 года, российский лидер подписал указ о назначении Дмитрия Медведева заместителем председателя Совета Безопасности России. На официальном интернет-портале правовой информации появился документ, в котором раскрывается размер денежного вознаграждения для чиновника за эту работу. Сообщается, что размер новой зарплаты Дмитрия Медведева составляет 618 тысяч 713 рублей в месяц.
Напомним, отставка правительства стала одной из самых неожиданных новостей внутрироссийской политики начала 2020 года. Новый кабинет министров возглавил Михаил Мишустин, до этого руководивший Федеральной налоговой службой. Аналитики, эксперты и политологи продолжают спорить о причинах ухода Дмитрия Медведева, а также о той роли в управлении государством, которую он может занять на своей новой должности.
Совет безопасности России является конституционным совещательным органом при президенте. Дмитрий Медведев, таким образом, является заместителем Владимира Путина.
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