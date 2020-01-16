Названа причина отставки правительства Дмитрия Медведева

Одна из причин, по которым отставка правительства состоялась практически сразу после оглашения послания президента России Федеральному Собранию, заключается в анонсированных изменениях в Конституции страны. Таким мнением поделился Анатолий Вассерман.
"Президент предложил комплекс конституционных реформ, среди прочего меняющих порядок назначения правительства. И на этом фоне ему предоставлена возможность сформировать его по действующим правилам", – цитирует РИА ФАН политолога.
Однако, уверен он, есть даже более веская причина отставки правительства Дмитрия Медведева. Речь, по его словам, идет о том, что бывший состав кабмина, в особенности его экономический блок, в своей работе руководствовался неработоспособной теорией.
"В ее рамках не осуществимы задачи, стоящие перед страной и перечисленные президентом и в Майских указах 2012 года, и в Майском указе 2018-го, и в нынешнем послании", – заметил Анатолий Вассерман. После отставки правительства у Владимира Путина появилась возможность сформировать новый кабмин, который будет работать по другим принципам, добавил эксперт.
Отставка правительства Дмитрия Медведева в полном составе не говорит о том, что члены правительства "нехороши". Речь идет лишь о методах, которые они использовали. Такое мнение в комментарии для радио Sputnik Беларусь высказал политический консультант Анатолий Вассерман.— Сергей (@mel_welding) January 16, 2020
Ранее в разговоре с корреспондентом "Дни.ру" генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин рассказал о задачах, которые будут стоять перед новым кабинетом министров. Правительство Михаила Мишустина, заметил он, будет работать, в первую очередь, над экономическими вопросами.
"Задача Мишустина сейчас стоит – как раз сделать так, чтобы пробить эти финансовые заторы, чтобы деньги поступали грамотно, хорошо, чисто и прозрачно через некоррупционные проекты в карманы населения. Вот, собственно, и все, если рассуждать просто", – подчеркнул политолог.
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