Мишустин в прямом эфире назвал истинную причину своего назначения

Одними из первых над новым премьером поиронизировали участники популярной телеигры "Клуб веселых и находчивых" (КВН). В эфире Первого канала представили команды "Сборная Татнефти" из Альметьевска показали искрометную пародию на политика.
Михаил Мишустин в исполнении одного из артистов символично появился на сцене под песню Григория Лепса "Я счастливый". Его образ имел немного общего с внешностью настоящего государственного деятеля, но основные черты, такие как лысина на голове и округлое лицо, передать удалось.
Бывший глава российского правительства Дмитрий Медведев отличался своей тягой к творчеству. Многим известно, что однажды он спел песню "Мохнатый шмель" и исполнил зажигательный танец перед камерами на встрече выпускников. Вот и нового премьера в шутку попросили что-нибудь спеть или станцевать.
"Ну я, честно говоря, не особо умею", – ответил артист в образе Мишустина на соответствующее предложение.
"Да? А вот у Дмитрия Анатольевича получалось...", – отметили комики.
"Если бы у Дмитрия Анатольевича получалось, меня бы не назначили", – признался "Михаил Мишустин" о том, как попал на новую работу.
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