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Политика

Мишустин удивил народ обращением

Михаил Мишустин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Новый премьер-министр России Михаил Мишустин удивил народ своим обращением. На слова главы правительства, сменившего на этом посту Дмитрия Медведева, обратил внимание специальный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц.
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Журналист на своей странице в "Твиттер" поделился наблюдением о том, как Михаил Мишустин говорит о людях. "Уже второй раз обращаю внимание, что Мишустин в своей речи употребляет понятие "наши люди". Не "россияне", не "граждане России", не "жители нашей страны", а именно "наши люди". Просто наблюдение", – отметил он.

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Михаил Владимирович Мишустин российский государственный деятель

Пользователи Сети в большинстве своем выразили одобрение подобного подхода. "Очень даже хорошее определение. Емкое и основательное", – цитирует "Царьград" одного из комментаторов. Как заметили многие, эти слова показывают, что новый глава правительства чувствует связь с народом, а это, в свою очередь, показывает, что и работать он будет в интересах людей.

Впрочем, нашлись и те, кто таким обращением оказался недоволен. Критики решили, что словами "наши люди" Михаил Мишустин показал не единение с народом, желание прислушиваться к нему и действовать в его интересах, а едва ли не издевку.

Напомним, отставка правительства, о которой объявил Дмитрий Медведев по итогам рабочей встречи с Владимиром Путиным после послания президента Федеральному Собранию 15 января, стала одной из самых громких и неожиданных новостей начала 2020 года в России. На должность нового главы кабмина российский лидер предложил Михаила Мишустина, на тот момент возглавлявшего Федеральную налоговую службу.

Автор: 30 января 2020, 17:47

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Отмороженный
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