"Принципиально иная схема": правительство Мишустина ждут крутые перемены

Несмотря на то, что с момента отставки Дмитрия Медведева и всего предыдущего состава кабинета министров прошло меньше суток, уже сейчас стали очерчиваться контуры правительства Михаила Мишустина. О том, чего ждать от нового премьер-министра и его команды, специально для "Дни.ру" рассказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Правительство Мишустина обещает сильно отличаться от того, что оно из себя представляло при предыдущем премьере. "В первую очередь Михаил Мишустин будет администрировать новый состав кабинета министров для того, чтобы создать рабочий инструмент по исполнению нацпроектов", – в разговоре с корреспондентом "Дни.ру" заметил Алексей Мухин.

Именно такую задачу перед новым премьер-министром поставил президент России Владимир Путин, уверен политолог. "И он ее будет выполнять", – подчеркнул он. При этом, добавил Алексей Мухин, россиянам кардинальных изменений в своей повседневной жизни в ближайшее время ждать не стоит. Стратегия рассчитана на долгосрочное развитие.

Чтобы понять, какую именно задачу будет решать правительство Мишустина, необходимо обратиться к существующей на сегодняшней день системе. Ее устройство объяснил Алексей Мухин.

"Правительство очень хорошо зарабатывало деньги. На федеральном уровне у нас профицитный бюджет, громадные фонды, авуары и так далее. Но в попытках перемещения на муниципальный уровень, то есть в регионы и ниже, эти финансовые потоки встречали коррупционные проекты снизу и, естественно, уходили назад", – напомнил политолог.

"Проблема состояла в том, что макроэкономика была хорошей, а вот микроэкономика – очень плохой, то есть, деньги не поступали в карманы населения", – объяснил эксперт.

"Задача Мишустина сейчас стоит – как раз сделать так, чтобы пробить эти финансовые заторы, чтобы деньги поступали грамотно, хорошо, чисто и прозрачно через некоррупционные проекты в карманы населения. Вот, собственно, и все, если рассуждать просто", – уверен он.

При этом правительство Мишустина, добавил Алексей Мухин, будет кардинально отличаться от кабмина при Дмитрии Медведеве. "Это будет принципиально иная схема", – подчеркнул он. Чтобы понять ее приблизительные очертания, стоит взглянуть на устройство Федеральной налоговой службы, которой до выдвижения на должность премьера руководил Михаил Мишустин.

На должность нового премьера внесена кандидатура Руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Владимировича Мишустина. Судя по тому, как Мишустин наладил работу в налоговой службе, сделав ее одной из лучших в МИРЕ...Хочется надеется, что он наладит и работу правительства. pic.twitter.com/pIXQJtt2Pu — Borisenko (@borisenkodmitr) January 15, 2020

"Я думаю, что эта модель – она успешная, она признана в мировом масштабе успешной. Она будет использована Мишустиным и для всего состава кабинета министров. Зачем изобретать велосипед, если уже все есть?" – заключил Алексей Мухин.

Напомним, отставка правительства была объявлена Дмитрием Медведевым по итогам рабочей встречи с Владимиром Путиным. Их совещание, в свою очередь, состоялось после оглашения послания Федеральному Собранию. После ухода предыдущего состава кабмина на должность премьер-министра российский лидер предложил кандидатуру Михаила Мишустина, возглавлявшего на тот момент Федеральную налоговую службу.