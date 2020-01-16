Володин озвучил главное напутствие депутатов Мишустину

Мишустин прошел непростой путь в системе исполнительный
власти, побывал на разных участках работы, прокомментировал кандидатуру главы
ФНС спикер Госдумы. "Но его всегда отличали ответственность, современный
подход к делу, и мы сегодня можем с уверенностью сказать, что служба, которую
он возглавляет, – самая высокотехнологичная, эффективная, и коллектив, который
он сформировал, – профессиональный и ответственно относится к порученному
делу", – отметил Володин.
По его словам, послание президента ко многому обязывает, требует других подходов к работе. Главное напутствие депутатов Мишустину - реализовать озвученные главой государства цели и задачи, подчеркнул Володин.
Напомним, что 15 января премьер Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку. На вакантную должность Владимир Путин предложил руководителя ФНС Михаила Мишустина. Накануне кандидат начал консультации с депутатами Госдумы. Парламентарии обсудят вопрос на пленарном заседании 16 января.
Михаилу Мишустину 53 года. На государственную службу поступил в конце 1990-х годов. В апреле 2010-го возглавил ФНС. Наблюдатели отмечают его большие заслуги во внедрении новейших технологий в работу ведомства.
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