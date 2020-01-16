Кто такой Михаил Мишустин? Неожиданные факты

Михаилу Мишустину 53 года. Он окончил Московский станкоинструментальный институт. На руководящих должностях стал работать с 1992 года.
За свою карьеру Мишустин успел побывать заместителем министра по налогам и сборам, главой Федерального агентства кадастра объектов недвижимости. Руководил особыми экономическими зонами, а в 2010 году был назначен главой Федеральной налоговой службы.
У возможного будущего председателя правительства России есть жена и трое детей. С одним из них в 2018 году произошла громкая история. 17-летний Александр, гуляя с другом, увидел двоих распивающих алкоголь на детской площадке мужчин. Парень сделал им замечание, а в ответ разгоряченные спиртным нарушители набросились на подростка с кулаками.
Медведева сменил Мишустин: Владимир Путин предложил главу ФНС Михаила Мишустина на пост нового премьера pic.twitter.com/8G2aRzbgbi— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 января 2020 г.
Хулиганы оказались братьями, состоявшими в партии ЛДПР. Мужчин арестовали, началось расследование. Из партии дебоширов решили исключить, сообщает Daily Storm.
С самим Мишустиным тоже связан инцидент. Несколько лет назад Управление ФНС по Москве вызвало на допрос в качестве свидетеля писателя Василия Аксенова, который на тот момент уже умер.
Из-за этого скандала всплыли масштабные проблемы налоговой системы страны, ведь ошибочные извещения приходят множеству соотечественников, пишет "Комсомольская правда". Михаил Мишустин лично извинился перед вдовой и близкими писателя, сославшись на технические ошибки.
Напомним, что правительство России подало в отставку. 15 января президент Владимир Путин встретился с руководителем ФНС Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя нового правительства России.
Чиновник согласился, и глава государства внес его кандидатуру на рассмотрение в Думу. Пока исполняющим обязанности главы правительства остается Дмитрий Медведев.
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