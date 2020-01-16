Мишустин отверг возможность снижения подоходного налога

Глава Федеральной налоговой службы России и кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин отверг возможность снижения налога на доходы физических лиц. Также политик выступил против повышения налоговой ставки для состоятельных россиян, сообщает URA.ru.
Мишустин заявил, что в стране отсутствует средний класс, поэтому повышенный налог брать "не с кого". Вместо снижения НДФЛ он пообещал ввести через два года адресную помощь. А приоритетной задачей назвал помощь 20 миллионам граждан, живущих за чертой бедности.
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