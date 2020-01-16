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Политика

Мишустин пообещал изменения в правительстве России

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Глава Федеральной налоговой службы России и кандидат в премьер-министры страны Михаил Мишустин на встрече с членами партии "Единая Россия" в Госдуме заявил, что, если он займет пост, в правительстве произойдут изменения. Также политик рассказал, в каких направлениях будет работать на новой должности, сообщает Национальная служба новостей.

Своими приоритетами Мишустин назвал исполнение национальных проектов и развитие цифровой экономики в России. Как сообщает ТАСС, конкретных изменений, которые произойдут в новом кабинете министров, политик не назвал. Напомним, что его кандидатуру на пост премьер-министра предложил накануне президент России Владимир Путин. Прежнее правительство во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. 

Автор: 16 января 2020, 10:48

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