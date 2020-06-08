Гороскоп на сегодня, 9 июня 2020 года

Скорпионам нужно рассчитывать свои силы, Водолеев окутает безмятежность, а Рыбы смогут стать настоящими альтруистами. Подробности читайте в гороскопе от Дней.Ру.

Овен

Все мы внутри себя сохраняем часть ребенка. От этого не уйти. И порой этот ребенок рвется наружу. Сегодня вами может овладеть та самая нежная, ранимая и инфантильная часть. Гороскоп говорит, эта ипостась имеет как свои плюсы, так и минусы. В вас будет больше открытости и непосредственности, любопытства и умения радоваться мелочам. С другой стороны, во взрослой жизни дело не во всех ситуациях детское поведение приемлемо. Поэтому во вторник, 9 июня, постарайтесь найти оптимальный баланс.

Телец

Вторник, 9 июня, будет наполнен вдохновением, которое поможет вам найти удачное решение вопросов, над которыми вы уже давно работаете. Сегодня вам следует использовать свой прагматизм, знания и навыки. Также гороскоп говорит, что в этот день вы будете иметь существенное влияние на других людей. В частности вы можете помочь окружающим сохранить спокойствие в нервной атмосфере. В подобной ситуации вы можете оказаться положительным примером.

Близнецы

Сегодня будет день, когда вы погрузитесь в интроспекцию, то есть в самосозерцание и самоанализ. Это время, когда можно поразмышлять о своей жизни, проинвентаризировать свои ценности, наметить новые цели. Гороскоп говорит, также это время хорошо подходит для отдыха и восстановления сил. Если в последнее время вы ощущали недостаток энергии, то это отличный шанс привести себя в порядок и подзарядиться. Пользуйтесь моментом.

Рак

Вы сегодня примите на себя роль Учителя с большой буквы. Люди будут вас слушать, они будут впечатлены вашими знаниями и безупречному ходу мыслей. Даже если кто-то будет не согласен с вашим мнением, он все равно будет испытывать к вам неподдельное уважение. Также гороскоп говорит, во вторник, 9 июня, у вас будет благоприятное время, чтобы привести в порядок свое здоровье и накопить сил.

Лев

Вы много работали в последнее время и отдали много своей энергии делам и другим людям. Возможно, сегодня вы почувствуете себя уставшими и напряженными. Это может отразиться и на эмоциональной сфере, так что вы будете видеть многие события в черном цвете. Гороскоп призывает вас помнить об этом и не драматизировать различные ситуации. Постарайтесь выкроить время для отдыха. И тогда ваше состояние быстро придет в норму, а настрой перестанет быть мрачным.

Дева

Сегодня вам, возможно, будет хотеться больше свободы. Вы будете чувствовать себя внутренне весьма энергично. Однако ситуаций, где вы бы могли эффективно и с пользой приложить свои силы, может просто не возникнуть. При этом нереализованный потенциал будет рваться наружу. Гороскоп говорит, во вторник, 9 мая, обязательно найдите (на крайний случай, придумайте себе сами) занятие, процесс которого и полученные результаты доставят вам удовлетворение.

Весы

Вы можете оказаться для кого-то настоящим спасителем. Сегодня ваша мудрость, терпение и внимательность к окружающим станут вашими лучшими активами. Вы сможете оказывать неоценимую помощь страждущим: давать мудрый советы, наставлять на праведный путь, возможно, даже оказывать материальное содействие. Гороскоп говорит, ждать чего-то взамен не стоит, но и вы будете делать это все не ради выгоды.

Скорпион

Возможно, сегодня вам следует немного сбавить обороты. Слишком усердная работа и пренебрежение к отдыху и запросам своего тела могут подкосить вас. Даже если вы чувствуете себя полным энергии, это не значит, что ваш организм не нуждается в передышках. Гороскоп говорит, вы должны поддерживать себя в стабильно хорошей форме. Не исключено, что довольно скоро возникнет ситуация, когда вам понадобятся все ваши возможности.

Стрелец

Сегодня вы можете заблудиться в своих мыслях и переживаниях. Это может быть причиной некоторой напряженности и непонимания куда и как двигаться. Гороскоп говорит, во вторник, 9 июня, не стоит предпринимать важные шаги, если вы не уверены на сто процентов в их правильности. Если есть возможность, отложите окончательное принятие решений на другой день. Это даст вам побольше время на раздумья, да и голова придет в норму.

Козерог

Люди вокруг вас будут сегодня ожидать с вашей стороны помощи и сотрудничества. Это дело нужно и благородное. Единственное, о чем вам следует позаботиться – вам не следует делать это в ущерб себе и своим интересам. Гороскоп говорит, не допускайте, чтобы ваше внимание переключалось на проблемы других людей, если у вас самих есть срочные вопросы принципиальной важности. Это может очень негативно аукнуться, и помощь уже потребуется вам самим.

Водолей

Сегодня день будет вполне размеренным и спокойным. Он отлично подходит для неторопливой работы, хобби и расслабленного отдыха. Если у вас есть возможность провести время именно в таком режиме – сделайте это. Также гороскоп говорит, что весьма благотворным может оказаться общение с приятными и интересными людьми. Так что во вторник, 9 июня, добрая и желанная компания отнюдь не повредит. В целом – ловите момент и получайте удовольствие.

Рыбы

Щедрость и альтруизм сегодня могут стать одними из лучших ваших качеств. В вас проснется способность отдавать, не ожидая ничего взамен. Но вы все равно получите в качестве отдачи много сил и света со стороны благодарных людей. Также гороскоп говорит, этот день хорош для начала любых изменений в лучшую сторону. Если вы давно хотели пойти учиться, заняться спортом, поправить здоровье – займитесь этим.