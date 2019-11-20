Как завоевать мужчину-Рака

Мужчина-Рак – это человек, что называется, себе на уме. С ним можно долго общаться на откровенные темы. Казалось бы, вот он, настоящий. Ан нет – настоящий Рак где-то там, глубоко, прячется и не спешит открывать себя миру.



"Очень-очень внутри себя мужчина-Рак боится окружающего мира, потому что знает, какой урон тот может нанести его чувствительной психике. Доверять людям на 100% нельзя, тем более — женщинам. Поэтому Рак любит носить маску доброжелательности, которую покажет при общении и с другим человеком, а потом, сидя дома в одиночестве, будет ломать голову, какую же пакость задумали эти люди, раз они так настойчиво добиваются с ним общения", – рассказывает астролог Вера Хубелашвили.

Убедить Рака в своих искренних чувствах сложно. Он должен сам, нутром прийти к этому откровению. Но произойдет это лишь тогда, когда он перестанет играть какую-либо роль и предстанет перед женщиной в своем истинном, уязвимом обличье.

Добиться этого очень непросто. Лучше всего идти косвенными путями. Раки – хорошие творцы, изобретатели, деятели или просто ценители искусства. Можно достучаться до глубин его внутреннего мира, обсуждая с ним то, что дорого и интересно его. Любимый фильм? Хорошо. А что именно он ценит в этом фильме? Написал картину? Чудесно! А какие эмоции он сюда вложил? Задавая подобные вопросы, мы не посягаем на сокровенные уголки психики мужчины-Рака, а просто интересуемся тем, что ему дорого. Но каждый его ответ делает женщину ему ближе, дороже. Откровенничая, Рак будто бы отдает частичку души и становится более привязанным к человеку. Отпустить его из своей жизни этот мужчина уже не хочет.

Впрочем, привязанность мужчины-Рака бывает обманчивой. Случается, что он боится расставаний не потому, что дорожит человеком, а потому, что потом придется жалеть себя, а это эмоционально тяжело. Но было бы ошибкой воспринимать Рака рохлей, хлюпиком и эгоистом. Это сильные духом, предприимчивые люди, которые часто достигают больших высот в сфере искусства. Они – прекрасные психологи, а потом общаться с ними – одно удовольствие. Управляемые Луной, Раки хорошо ориентируются в семейной и романтической сфере. Они не только могут дать хороший совет человеку со стороны, но и сами всегда знают, какой поступок с их стороны способен очаровать избранницу.

Поэтому Ракам не составляет труда придумывать обезоруживающие романтические поступки и делать из своей женщины, даже довольно заурядной, настоящую богиню. Окутанная романтикой, его избранница подчас способна закрыть глаза на любые недостатки Рака, и тогда, только в случае расставания, она может себе признаться, что все было не идеально.

А проблем не избежать. Раки — эгоцентричные люди, которые не только сами копаются в своем внутреннем мире, но и близких людей обременяют своими проблемами. Эти мужчины любят сосредотачивать внимание окружающих на своих достижениях, которые часто могут быть не столь значимыми, как они это преподносят.

Также Раки – прекрасные манипуляторы, из-за чего их близким людям регулярно приходится брать на себя решение дел, за которые в иных обстоятельствах они никогда бы не взялись.

Мужчина-Рак живет эмоциями, а потому очень завит от того, что в психологическом плане дает ему женщина. Хотя сам Рак предпочитает не сообщать о себе лишнего, в людях он больше всего ценит откровенность.

В общении с таким мужчиной не нужно играть и строить из себя другого человека. Сказке о волевой восточной царице мужчина-Рак предпочтет правду об истеричной продавщице из газетного киоска. Он способен любить и боготворить женщину со всеми ее недостатками, но не прощает лжи. Поэтому на первых порах полезно сделать какое-то очень личное признание.

Чтобы получше разогреть мужчину-Рака нужно почаще выводить его на эмоциональную площадку разговора. Можно спросить о семье, бывших девушках, неудавшихся отношениях. Сочувствие и участие очень располагают мужчину-Рака, но не следует позволять ему доходить до крайностей. Если разговор пойдет в область: "Все бабы – дуры, меня не понимают", такие порывы необходимо решительно пресекать. Раку вредно часто и много жалеть себя, от этого портится его характер.

Сближаясь с Раком, женщина должна быть осторожной, чтобы не задеть его ранимый внутренний мир, но в то же время ей следует всегда оставаться готовой к тому, чтобы главенствовать в отношениях.