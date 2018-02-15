Как выбрать спутника жизни по звездам

Все больше людей стремится подстраховаться в таком серьезном вопросе как выбор спутника жизни. Такая информация действительно может быть значимой, если уметь ей грамотно пользоваться.

В классической традиции совместимыми считаются знаки одной стихии, например, знаки воздушной стихии между собой, а также знаки дополняющих стихий, то есть огненные знаки с воздушными, а водные знаки с земными. Совместимость огня и воды, как и воздуха с землей имеет свои особенности.

На самом деле Солнце в зодиаке, по положению которого мы причисляем себя к тому или иному знаку, лишь один из факторов, определяющих нашу личность в момент рождения. Например, кроме солнечного знака, многое в нашем характере предопределяет положение Луны в то время, когда мы появились на свет. Луна не менее значима для понимания психологических свойств человека. Если Солнце – это сознание, понимание самого себя, то Луна – подсознание, инстинктивная сфера, привычки и первичные реакции, эмоциональность, симпатии и антипатии. Но много ли людей знает свой лунный знак зодиака?

В вопросах совместимости основополагающую информацию дают положения и особенности так называемых гендерных планет — Венеры и Марса. Если положение в знаке зодиака Венеры у мужчины – образ привлекательной для него женщины, а у женщины – ее проявления в роли возлюбленной, ее способ любить и проявлять чувства, то Марс – образ привлекательного для женщины мужчины, а у мужчины – его проявления мужественности, активность в мужских сферах, мужская "харизма". И положение Солнца такие детали рассказать не может.

Сопоставляя личные гороскопы пары, где представлено множество астрологических показателей на момент рождения, можно также увидеть судьбоносность их связи, искушения в отношениях, "камни преткновения", объединяющие партнеров факторы, сильные стороны их отношений, на которых необходимо сделать акцент. Если же свести совместимость лишь к положению Солнца, картина взаимоотношений будет предельно упрощенной и приблизительной.

В самой поверхностной интерпретации, люди с Солнцем в огненных знаках (Овны, Львы, Стрельцы) – это энергичные, активные личности с высоким потенциалом к действию. Их девиз "вижу цель – не вижу препятствий" необходимо уравновесить объективностью и рассудительностью воздушной стихии, носителями которой являются солнечные Близнецы, Весы и Водолеи.

Контакт "огненных" людей с представителями стихии воды – Рака, Скорпиона и Рыб, порождает кипение. Бурные страсти, неразбериха и импульсивность характерны для этих отношений.

Темперамент и энергия огня прекрасно дополняют целеустремленность и основательность знаков стихии земли – Тельца, Девы и Козерога. Наиболее подходящей сферой приложения энергий для таких союзов является профессиональная. В личных отношениях хорошо, когда партнеры имеют общее дело или дополняющие профессии, когда есть возможность сотрудничества. Это существенно укрепит союз.

Партнерство воздушных знаков с водными может спровоцировать конфликт интересов, когда слишком разные ценности, мировоззрение, способы восприятия и самовыражения препятствуют взаимопониманию. Ментальный и рациональный Воздух представляется поверхностным для эмоциональной и интуитивной Воды, в то время как непоследовательность и впечатлительность "воды" вызывает недопонимание у логичного и объективного Воздуха. Но при высоком уровне психологической зрелости партнеров этот союз может быть в высшей степени конструктивным, обогатить и развить его участников.

Рациональность воздушных знаков прекрасно дополняется практичностью земных. Кроме того, Воздуху с его фонтаном оригинальных идей необходима земная стабилизация, способная их реализовать. Разумеется, в том случае, когда представители знаков смогут прийти к соглашению.

А в союзе Земли и Воды земные знаки способны стабилизировать и уравновесить водный избыток эмоциональности и излишнюю субъективность, а Вода разбавляет земной консерватизм и ригидность творческой энергией, хорошей фантазией, эмпатией и мягкостью.

Люди с солнечными знаками одной стихии, имея схожие интересы и ценности, отлично понимают друг друга, способны согласовывать свои потребности и действия. Эта общность является залогом их симпатии друг к другу.

Таким образом, можно на первых порах и в самых общих чертах сориентироваться, каким качеством обладает ваш союз с партнером. Но для того, чтобы получить полную картину ваших отношений, необходимо рассматривать вашу совместимость на уровне индивидуальных астрологических карт на момент рождения.