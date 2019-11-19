Как завоевать мужчину-Близнецы

Девушки перешептываются о нем, а рядом с ним всегда новая спутница – одна краше другой, но почему-то долго они не задерживаются. Что за странная напасть? Куда деваются все эти очаровательные особы?

Тут нет никакой загадки. Близнецы – мастер создавать первое впечатление. Он нуждается во внимании и легко находит его у представительниц противоположного пола. С ним не нужно ломать голову над тем, о чем пообщаться этим вечером. Он сам найдет тему, а если понадобится, то проговорит весь вечер монологом. И нет, он не эгоцентричен. Напротив, этот мужчина – мастер общения. Никто другой так внимательно не выслушает, не уловит саму суть, не попадет своим ответом в "десятку". Кажется, будто это родная душа. Но проходит день, два, и этого мужчины уже нет рядом. Он бежит от бремени постоянства, потому что в нем дует свободная стихия Ветра. Серьезные отношения – это угроза оказаться под замком, а мужчина-Близнецы этого искренне не хочет. Ему важно самому распоряжаться своей жизнью, а потому он боится сильных чувств и привязанности. Случается, что такой партнер изменяет своей избраннице не в силу похоти или желания сделать больно, а просто чтобы показать себе, что отношения – это не плен, а свобода никуда не пропала.

Все эти качества делают мужчину-Близнецов прекрасным другом, душой компании, но плохим партнером – как в деловой, так и в романтической сфере. "Стабильность" – это страшное слово для него, страшнее, пожалуй, только "обязательства". Само собой, Близнецы не горят желанием стать узником брака. Заговорив о подобных перспективах под вечер, женщина может ожидать застать под утро пустую постель. Конечно, это некоторое преувеличение, но, в сущности, мысль о побеге обязательно посетит такого мужчину.

Несмотря на все эти черты, мужчина-Близнецы нуждается в женщине. Причем, возможно, нуждается в ней больше, чем все другие знаки Зодиака. Он жаждет, чтобы кто-то помог превратить суету его жизни в нечто упорядоченное и гармоничное. Он – ветер, а ветру нужно направление.

Мужчина-Близнецы ищет не столько супругу, сколько преданного друга женского пола. Она должна разделять его увлечения, знать и общаться с теми людьми, которыми дорожит именно он. Эта женщина входит в мир своего партнера, но не обременяет его реалиями своего мира.

Сближение с Близнецами происходит осторожно, как будто женщина тихо подходит, боясь спугнуть дикого зверька. С каждым днем она делает крошечные шаги, осваивая все новую территорию, но показывая, что не намерена лишать своего избранника свободы. Только тогда удается на почве доверия и дружбы выстроить надежные, счастливые и долгосрочные отношения.

Путь к покорению мужчины-Близнецы

Мужчина-Близнецы очень привередлив. Если рядом с ним есть женщина, с которой он знаком, но не пытался быть в отношениях, значит, она его и не заинтересует в будущем. Он ищет незаурядных личностей, таких, с которыми ему будет интересно общаться и через месяц, и через семь лет. Но на первых порах он никогда не строит подобных планов, так что подкупить мужчину-Близнецы можно экстравагантностью, какой-нибудь интересной чертой или необычной историей о себе. Он охотно увлечется женщиной, которая расскажет о своих лесбийских наклонностях, либо о путешествии в далекую африканскую страну – в общем, все, что способно выделить из толпы, полезно использовать в качестве инструмента для соблазнения.

В процессе общения с мужчиной-Близнецы полезно для себя отмечать, какие события или темы вызывают у него наибольшую заинтересованность. Именно на них следует делать акцент при дальнейших встречах. Близнецы очень любят удивляться, так что экстраординарные поступки и свидания в необычных местах – это беспроигрышные решения, которые все больше сближают с таким мужчиной.

Общаясь с Близнецами, стоит помнить, что представители этого знака Зодиака непостоянны. Демонстрируя увлеченность вчера, он может стать холодным сегодня. Подобные перемены будут регулярно, но они не вызваны какими-либо ошибками со стороны женщины.