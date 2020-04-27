Гороскоп на май 2020 года

Что рекомендуется каждому знаку зодиака в мае рассказывает астролог и нумеролог Дмитрий Ермолаев.
Овен
Май станет хорошим месяцем для Овнов в плане творчества и любого креатива. Все это необходимо задействовать не только в быту, но и в работе. Именно в любимое дело нужно привнести часть себя и свои идеи, в этом случае вас ожидает финансовый доход. А где есть успех в работе, там и близок успех в личной жизни. Да-да, все то же самое творчество поможет вам сохранить семейную идиллию, а одиноким Овнам поскорее встретить свою вторую половинку, обещает гороскоп на май.
Телец
Несмотря на то, что отправиться в путешествия у вас сейчас вряд ли получится, все мысли Тельцов будут заняты дальними дорогами. Не спешите с такими планами технически, лучше займитесь тщательной подготовкой к будущим travel-приключениям. У вас сейчас достаточно времени для того, чтобы запастись всем необходимым и обеспечить себе незабываемый отдых. Для Тельцов очень важны покупки и они зачастую "привязаны" к вещам, именно обновки порадуют Тельцов в мае больше всего.
Близнецы
Ваша раздражительность в мае будет на пределе. И именно поэтому вы рискуете наделать множество ошибок как в работе, так и в отношениях с близкими людьми. Старайтесь сначала думать, а потом говорить и тем более делать. Положение планет накладывает огромные риски на сохранение адекватности у Близнецов. К счастью, пока это только в мае, так что – терпеть напряжение осталось не так долго.
Рак
В этом месяце вас ожидают незапланированные траты. Но первая половина мая может обрадовать вас новыми перспективами в карьере. Поэтому, смело знакомьтесь с новыми людьми и принимайте предложения даже с легкой подработкой. Вполне возможно, что в будущем новые виды заработка станут для вас основным занятием и выведут на новый уровень жизни.
Лев
Многие Львы в мае всерьез задумаются о своем предназначении и духовной составляющей своей жизни. Подобные размышления пойдут вам только на пользу, вы сможете намного легче выходить из зоны комфорта в критических ситуациях. Также, многих Львов в этом месяце ожидают финансовые поступления и серьезные предложения по работе, говорится в гороскопе.
Дева
Девы очень любят "легкие" деньги и именно в мае у них есть все шансы их получить. Главное, быть открытыми ко всему входящему, как к людям, так и к предложениям от них. Совет звезд – пользуйтесь своей сексуальностью и очарованием на полную. Так вы сможете убить двух зайцев одновременно – наладить не только финансовое положение, но и личную жизнь.
Весы
Месяц обещает Весам полезные знакомства, а отдельные представители этого знака зодиака смогут даже завязать отношения с очень влиятельными в обществе людьми. Но узнаете вы об этом не сразу, поэтому – "не пейте воду с лица". Новые связи могут дать вам путевку в новую жизнь.
Скорпион
Будьте бережнее с деньгами, май – не лучший период для растрат. Сейчас лучше заняться накоплениями, чтобы в будущем инвестировать их с пользой. В нынешний период есть большая вероятность увязнуть в долгах, причем надолго. А разрешить все это будет непросто, поэтому, сделайте май месяцем ограничений, предупреждает гороскоп.
Стрелец
Этот месяц для Стрельцов будет богат на неожиданные предложения, поэтому будьте внимательны к знакам Вселенной, сейчас важно не упустить возможности. А дальше все пойдет, как по маслу. Стрельцам сейчас важно попасть в обойму и поймать свою звезду.
Козерог
Несмотря на препятствия в начале мая, Козерогам необходимо найти в себе силы, чтобы их преодолеть. Дальше будет намного легче. К поставленной цели вы можете двигаться даже маленькими шагами, вы придете к ней в любом случае. Совет гороскопа: главное – не сворачивать с пути.
Водолей
В начале мая Водолеям необходимо перетерпеть депрессивное состояние, которое будет их сопровождать. Важно пережить это время и постараться отвлечься, к концу месяца напряжение спадет. Что удивительно, именно самокопание и самоанализ дадут вам ответы на многие вопросы не усугубив непростое настроение. Поэтому, будьте внимательны к себе и к своему внутреннему голосу в течение всего месяца.
Рыбы
Месяц будет непростым для Рыб в плане ментальных настроений именно из-за ретроградного положения планет, так как этот знак зодиака очень чувствителен. Сохранять баланс вам помогут либо медитации, либо выработанные именно вами способы отвлечения от проблем. Будет отлично, если вы найдете отдушину в работе, так вы сможете влить энергию в нужное русло с пользой.
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