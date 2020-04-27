Гороскоп на май 2020 года

Май порадует нас хорошими новостями и будет легче апреля хотя бы потому, что положение планет сулит цикл обновлений. Этот месяц будет переходным, но называть его простым тоже будет неправильно, так как целых три планеты выстроятся ретроградно: Юпитер, Венера и Сатурн. Все это неизбежно будет влиять на все жизненные аспекты.

Что рекомендуется каждому знаку зодиака в мае рассказывает астролог и нумеролог Дмитрий Ермолаев.

Овен

Май станет хорошим месяцем для Овнов в плане творчества и любого креатива. Все это необходимо задействовать не только в быту, но и в работе. Именно в любимое дело нужно привнести часть себя и свои идеи, в этом случае вас ожидает финансовый доход. А где есть успех в работе, там и близок успех в личной жизни. Да-да, все то же самое творчество поможет вам сохранить семейную идиллию, а одиноким Овнам поскорее встретить свою вторую половинку, обещает гороскоп на май.

Телец

Несмотря на то, что отправиться в путешествия у вас сейчас вряд ли получится, все мысли Тельцов будут заняты дальними дорогами. Не спешите с такими планами технически, лучше займитесь тщательной подготовкой к будущим travel-приключениям. У вас сейчас достаточно времени для того, чтобы запастись всем необходимым и обеспечить себе незабываемый отдых. Для Тельцов очень важны покупки и они зачастую "привязаны" к вещам, именно обновки порадуют Тельцов в мае больше всего.

Близнецы

Ваша раздражительность в мае будет на пределе. И именно поэтому вы рискуете наделать множество ошибок как в работе, так и в отношениях с близкими людьми. Старайтесь сначала думать, а потом говорить и тем более делать. Положение планет накладывает огромные риски на сохранение адекватности у Близнецов. К счастью, пока это только в мае, так что – терпеть напряжение осталось не так долго.

Рак

В этом месяце вас ожидают незапланированные траты. Но первая половина мая может обрадовать вас новыми перспективами в карьере. Поэтому, смело знакомьтесь с новыми людьми и принимайте предложения даже с легкой подработкой. Вполне возможно, что в будущем новые виды заработка станут для вас основным занятием и выведут на новый уровень жизни.

Лев

Многие Львы в мае всерьез задумаются о своем предназначении и духовной составляющей своей жизни. Подобные размышления пойдут вам только на пользу, вы сможете намного легче выходить из зоны комфорта в критических ситуациях. Также, многих Львов в этом месяце ожидают финансовые поступления и серьезные предложения по работе, говорится в гороскопе.

Дева

Девы очень любят "легкие" деньги и именно в мае у них есть все шансы их получить. Главное, быть открытыми ко всему входящему, как к людям, так и к предложениям от них. Совет звезд – пользуйтесь своей сексуальностью и очарованием на полную. Так вы сможете убить двух зайцев одновременно – наладить не только финансовое положение, но и личную жизнь.

Весы

Месяц обещает Весам полезные знакомства, а отдельные представители этого знака зодиака смогут даже завязать отношения с очень влиятельными в обществе людьми. Но узнаете вы об этом не сразу, поэтому – "не пейте воду с лица". Новые связи могут дать вам путевку в новую жизнь.

Скорпион

Будьте бережнее с деньгами, май – не лучший период для растрат. Сейчас лучше заняться накоплениями, чтобы в будущем инвестировать их с пользой. В нынешний период есть большая вероятность увязнуть в долгах, причем надолго. А разрешить все это будет непросто, поэтому, сделайте май месяцем ограничений, предупреждает гороскоп.

Стрелец

Этот месяц для Стрельцов будет богат на неожиданные предложения, поэтому будьте внимательны к знакам Вселенной, сейчас важно не упустить возможности. А дальше все пойдет, как по маслу. Стрельцам сейчас важно попасть в обойму и поймать свою звезду.

Козерог

Несмотря на препятствия в начале мая, Козерогам необходимо найти в себе силы, чтобы их преодолеть. Дальше будет намного легче. К поставленной цели вы можете двигаться даже маленькими шагами, вы придете к ней в любом случае. Совет гороскопа: главное – не сворачивать с пути.

Водолей

В начале мая Водолеям необходимо перетерпеть депрессивное состояние, которое будет их сопровождать. Важно пережить это время и постараться отвлечься, к концу месяца напряжение спадет. Что удивительно, именно самокопание и самоанализ дадут вам ответы на многие вопросы не усугубив непростое настроение. Поэтому, будьте внимательны к себе и к своему внутреннему голосу в течение всего месяца.

Рыбы

Месяц будет непростым для Рыб в плане ментальных настроений именно из-за ретроградного положения планет, так как этот знак зодиака очень чувствителен. Сохранять баланс вам помогут либо медитации, либо выработанные именно вами способы отвлечения от проблем. Будет отлично, если вы найдете отдушину в работе, так вы сможете влить энергию в нужное русло с пользой.