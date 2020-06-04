Гороскоп на май Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Топ новостей

Муж Нюши о расставании: Это было мое решение
"Ему очень обидно": помощник Бориса Моисеева об Алле Пугачевой и Кристине Орбакайте
"Мысленно себя похоронил": популярного актера парализовало после инсульта
Россиянам повысят пенсию: в ПФР назвали размер прибавки
партнеры
Четверг
4 июня
Лента новостей
18:50
В Кузбассе разъяренный пес набросился на маленького ребенка
18:23
Эксперты предсказали "катастрофическую безработицу" из-за коронавируса в России
18:04
Мария Миронова трогательно поздравила старшего сына с днем рождения: Близнец мой
18:00
Маленькая дочь Виторгана преподала урок 80-летнему отцу
17:57
Гороскоп на сегодня, 5 июня 2020 года
17:48
На "Евровидение-2021" отправляют нового участника от России
17:41
Мечтающую о замужестве Барановскую довели до слез
17:37
Панин убежал от заведенного Пригожина
17:27
Дочь Маликова нашла способ обогатиться во время пандемии
17:16
Готовьтесь к увольнению: как не стать нищим в кризис
17:00
Сябитова сообщила о съемках "Давай поженимся!" во время карантина: Нервы сдают
16:54
В России обнародована важная информация о вакцине от коронавируса
16:52
В Москве ввели новый тип электронных пропусков
16:43
Победитель "Евровидения" Рыбак пристрастился к препаратам
16:13
Мошенники похитили деньги со счета Жарикова из сериала "Глухарь"
16:10
Худеющей Семенович предрекли скорое ожирение
16:09
Затравленный Пригожин взвыл из-за едких нападок известного артиста
15:50
Красавчик из "Иванушек" впервые рассказал о романе с Жанной Фриске
15:48
"Бабуля": седую неухоженную Бондарчук страшно скрючило
15:47
Путин сообщил об улучшении ситуации с коронавирусом в России
15:40
Телеканал "Россия 1" объявил о выходе остросюжетного сериала "Анка с Молдаванки"
15:33
Собчак обвинила Канделаки в воровстве
15:32
Под Смоленском при пожаре погибли люди
15:27
"Пуля-дуля": Рудковская стала посмешищем после досадной ошибки
15:17
Молодой любовник показал странные предсмертные послания Ирины Цывиной
15:14
Пенсионерам в России предложили дополнительные выплаты
14:56
"Это все непривычно!": Кудрявцева изумилась мерам предосторожности в торговом центре
14:54
"Как они похожи": фото Дроздовой с сыном привело народ в восторг
14:38
Президент потребовал разобраться с путаницей при разливе топлива в Норильске
14:23
Воды по щиколотку: в доме Бледанс случилось ЧП
14:21
"Во всем виноват я": сенсационное заявление Садальского о конфликте Алибасова и Федосеевой-Шукшиной
14:17
"Зачем нам на это смотреть?": Подкаминская погладила ширинку на глазах у публики
14:16
"Сестричка" Исаева поделилась запрещенным кадром с похорон Началовой
14:16
Новое обращение Путина к народу состоится в июле
14:15
Восемь домов смыло в море
13:55
Карина Мишулина поведала о симпатии к Дмитрию Нагиеву: Не может не притягивать
13:41
"Рабочая сторона": Асмус похвасталась пышными ягодицами
13:38
Жуков изощренно изнасиловал жену перед иконами
13:35
Депрессия и смерть отца чуть не отправили за решетку известного актера
13:33
Под Москвой военный вертолет совершил экстренную посадку
13:20
Пьяная москвичка напала с ножом на своих детей
13:18
Звезду сериала "Воронины" Екатерину Волкову преследует маньяк
13:08
Ксюша любит повелевать: Солнцев рассказал о тяжелом характере Бородиной
12:52
Актриса Мазунина рассказала о реакции матери на сериал "Реальные пацаны": Вы же Пермь позорите
12:46
"Вся в мать": дочь Климовой разделась перед камерой
12:45
Николаев о расставании с супругой: Движемся в разных направлениях
12:42
Жигунов поделился наболевшим: В страшном сне не мог себе представить
12:39
Владелец сгоревшей машины рассказал о разливе топлива в Норильске
12:32
Елена Малышева на радостях нарушила масочный режим
12:19
Зачесавшая волосы Мельникова из "Папиных дочек" отреагировала на сравнение со Шнуровым
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Захватчик банка в центе Москвы извиняется перед Ольгой Бузовой
Больная дочь обратилась к Любови Успенской: Ты соучастница!
"Скотина, тварь!": отборная площадная матерщина Пьехи в прямом эфире возмутила народ
На "Евровидение-2021" отправляют нового участника от России
Бузова похвасталась дорогущим кольцом с бриллиантами
Разбушевавшуюся дочь Малинина хотят упечь в психушку
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 5 июня 2020 года

Гороскоп на сегодня, 5 июня 2020 года

Фото: pixabay.com
Близнецов ждут интересные знакомства, Девам нужно не пропустить важные сигналы от мира, а у Рыб будет отличный день для творчества. Подробнее читайте в свежем гороскопе на сегодня, 5 июня, от "Дни.ру".
прочитано 150 раз

Овен

Сегодня хороший день, чтобы приобрести новые знания. В нынешних условиях Овнам хорошо подойдут онлайн-лекции и виртуальные путешествия по музеям мира, благо возможностей для этого нынче немало. Также в жилу окажется интеллектуальное общение с друзьями, коллегами или родными. Гороскоп говорит, в пятницу, 5 июня, постигайте новое, делитесь идеями, расширяйте свои горизонты. Делайте это с энергией и энтузиазмом, это позволит достичь максимального эффекта.

ПО ТЕМЕ

Как завоевать мужчину-Близнецы

Как завоевать мужчину-Рака

Как выбрать спутника жизни по звездам

Гороскоп совместимости для геев

Телец

Тельцы могут оказаться сегодня в центре внимания. Не исключено, что это будет связано с вашими профессиональными навыками. Появится шанс выступить в роли эксперта или поделиться собственными творческими задумками. Успех в этих начинаниях принесет вам существенный эмоциональный подъем. Гороскоп говорит, будьте смелее, мысли, которые находятся у вас в голове значимы и ждут своего применения. Выши расчеты и идеи вполне осуществимы. Так что озвучьте их и при возможности постарайтесь претворить в жизнь.

Близнецы

Сегодня у Близнецов могут возникнуть нестандартные обстоятельства, которые приведут вас к знакомству с интересными людьми. Возможно, живущими далеко от вас. Это может посулить новые партнерские проекты или же просто общение, приносящее удовольствие. Также гороскоп говорит, в пятницу, 5 июня, не отворачивайтесь от проблем других людей, особенно если вас прямо просят о помощи. В ваших силах сделать мир лучше.

Рак

У Раков сегодня будет особо обостренный и сосредоточенный ум, который позволит реализовать задуманное. Но это еще не все. Состояние будет гармонично сочетаться с эмоциональной сферой, что значительно усилит интуицию и еще больше повысит шансы на успех. Гороскоп советует, прислушивайтесь к себе. Внезапно возникшие в голове образы, фантазии, предчувствия и сны могут оказаться важными источниками информации.

Лев

Сегодня в центре внимания Львов – романтика. Если вы в данный момент в отношениях, постарайтесь стать ближе к своему партнеру. Если вы в поиске, то повышены шансы на то, что в вашей жизни появится кто-то новый. Гороскоп говорит, в пятницу, 5 июня, будьте готовы к общению и веселым приключениям. Верьте в себя. Ваш внутренний мир притягателен для лиц противоположного пола. Если вы полюбите себя, то и другому человеку будет легче полюбить вас.

Дева

Вокруг Дев сегодня могут буквально роиться интересные новости и полезная информация. Главное уметь это замечать и не проходить мимо. Гороскоп говорит, мир изобилен. Каждую секунду рядом происходит что-то, что может вам пригодиться. Основная задача – научиться видеть счастливые возможности и использовать их. Если же вы будет слишком погружены в себя и заниматься самокопанием, то велики шансы, что эти потоки вас минуют, и потенциал не будет реализован.

Весы

Весы, постарайтесь сегодня хорошо провести время с любимым человеком. Устройте какое-нибудь приятное совместное времяпрепровождение. Скорее всего, для этого потребуется приложить силы обоих. Если вы в данный момент не в отношениях, то просто побалуйте себя, займитесь чем-то интересным, пообщайтесь со значимыми для вас людьми. Это будет весьма полезным. Гороскоп говорит, это напитает вас энергией и хорошим настроением на ближайшее время.

Скорпион

Сегодня Скорпионам придется хорошенько поработать. Не исключено, что на вас возложат дополнительные обязанности и внеплановые дела. Не отказывайтесь – это может принести вам много пользы. Гороскоп говорит, в пятницу, 5 июня, если вы будете плыть против течения и покорять горы – это может быть трудно. Однако если вы успешно достигнете поставленных целей, это приведет к самым позитивным переживаниям, поднятию тонуса и желания двигаться в сторону новых побед.

Стрелец

Стрельцы могут рассчитывать на некоторое улучшение в материальной сфере. Главное проявлять разумность. Вероятно, вы будете чувствовать себя особенно сосредоточенными, интеллект и эмоции будут располагать к тому, чтобы достигать целей. Это будете также обеспечено обилием физической энергии, энтузиазмом и решимостью. Также гороскоп говорит, не забывайте про рациональный ум, тщательно просчитывайте варианты.

Козерог

Главные ценности Козерогов сегодня - духовные. Вы можете планировать участие в начинаниях и мероприятиях, которые связаны с областями психологического здоровья, знаний, различных идеалистических концепций. Гороскоп говорит, вероятно, в пятницу, 5 июня, вы можете повстречать на своем пути очень значимых людей, которые окажут позитивное влияние на вашу личность. Подобный контакт – обмен мировоззрениями двух разных людей, он полезен для обеих сторон.

Водолей

Сегодня общение с близкими людьми может оказаться для Водолеев особенно интересным и приятным в эмоциональном плане. Отношения со старыми друзьями укрепятся, а новые друзья могут появиться на горизонте. Среди них могут быть люди вашей профессии, и это может сулить новые возможности. Гороскоп советует, будьте открыты любой вдохновляющей и ободряющей вас информации. Это энергия, которую вы можете в себя в питать, а затем перенаправить на созидательные действия в вашей жизни.

Рыбы

Рыбы могут объединить свои творческие усилия с друзьями, чтобы начать новый проект, который будет иметь значение для всех вас. В целом сегодня хорошее время, чтобы думать в сторону креатива, искусств, нестандартных ходов. Гороскоп говорит, в пятницу, 5 июня, чувствуйте этот мир, поймайте состояние потока и плывите по его волнам. Многие вещи будут получаться очень легко. Успех – это не всегда напряжение, некоторые барьеры можно взять с наскока, улучив подходящий момент.

Гороскоп на июнь 2020 года | Гороскоп на 2020 год – Финансы | Здоровье | Китайский

4 июня 2020, 17:57

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко отправил в отставку правительство Белорусии
Путин поздравил дозвонившегося ему Трампа
Лукашенко в преддверии выборов заявил о "майданчике" в Белоруссии
Путин назвал новую дату голосования по поправкам к Конституции

Шоу-бизнес

На "Евровидение-2021" отправляют нового участника от России
Мечтающую о замужестве Барановскую довели до слез
Панин убежал от заведенного Пригожина
Дочь Маликова нашла способ обогатиться во время пандемии

Проишествия

Режим ЧС и гнев Путина: разлив топлива в Норильске обернулся серьезными последствиями
На звезду "Моей прекрасной няни" напал сосед с ружьем
Известный артист погиб при пожаре вместе с матерью
"Влюбленный" в Бузову грабитель объяснил свой поступок

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов откровенно о сексе в "Доме-2" и гомосексуализме

Певец не стал ничего скрывать

Шоу-бизнес

"Вся в мать": дочь Климовой разделась перед камерой

Наследнице актрисы исполнилось 18 лет
Шоу-бизнес

Жуков изощренно изнасиловал жену перед иконами

Женщина пожаловалась на экс-возлюбленного
Шоу-бизнес

"Это все непривычно!": Кудрявцева изумилась мерам предосторожности в торговом центре

Телеведущая сравнила происходящее с фантастическим фильмом

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 5 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 4 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 3 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 2 июня 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Журова о романе с принцем Монако: Была симпатия
Мария Шарапова получила звание чемпионки по стонам на корте
"Было трудновато": олимпийская чемпионка откровенно о сложностях в работе с Тутберидзе
Беременная Слуцкая увидела пророческий сон: Маленькая девочка с серыми глазами

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+