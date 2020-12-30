Гороскоп для Рыб на 2021 год

2021 год загадает Рыбам несколько загадок, которые придется разгадывать. От того, насколько вы активно будете "двигать плавниками", будет зависеть и успех грядущего года.



Основной акцент будет сосредоточен на теме дома, семьи и на вашей карьере. Вы можете находиться в состоянии разрыва между домом и работой, между семьей и карьерой. И может быть достаточно сложно найти какой-то компромисс.

Чем больше сил вы будете вкладывать в социальную реализацию, тем сложнее могут решаться вопросы в отношениях с семьей. Здесь делать акцент необходимо именно на семейных ценностях, больше отдыхать, проводить время с близкими людьми, а не пытаться добраться до нереальных высот, рассказала астролог Анастасия Максимова.

Тогда у вас будет и моральная поддержка, и отдых, и будет время на передышку, и вы не будете совершать необдуманных поступков, сэкономите силы и быстрее доберетесь до той вершины, которая вам действительно нужна.



С 1 января по 14 мая, с 28 июля по 29 декабря Вы можете находиться в состоянии переосмысления своей жизни и тех процессов, которые в ней происходят. Это время, когда хочется погрузиться в глубины себя и забраться в раковину, не отсвечивать.

Но при этом хорошо заниматься самоанализом, делать работу над ошибками, оценивать те ситуации, которые произошли в прошлом, брать этот опыт и проецировать его на будущее. То есть в этот период нужно работать больше на духовном плане и формировать тот пласт событий, который вам хочется дальнейшем иметь.

В период с 14 мая по 28 июля вы уже можете получить результаты от периода самокопания. Это время, когда вас будут замечать, больше внимания будут уделять вам. Могут реализовывать ваши идеи, ваши стремления.

Те Рыбы, кто родился с 11 по 17 марта, в вашу жизнь придут радикальные, грандиозные перемены, которые будут связаны и с финансовыми аспектами, и с переменами в жизни в целом, и с тем, чтобы обрести известность, популярность, получить какие-либо изменения в профессиональном аспекте. Многое будет зависеть от того, готовы ли вы будете плыть по течению, не сопротивляться обстоятельствам, и получить награду за это.

Работа, карьера

Карьерные амбиции, социальная реализация будут вас манить. Но чем больше сил вы будете прикладывать к тому, чтобы вас заметили и оценили, тем сложнее могут складываться какие-то жизненные ситуации, обстоятельства.

С 12 июня по 30 июля продуктивный период, когда вы можете реализовать себя, когда вы можете сменить место работы, найти себя в новой профессии или радикальным образом поменять какие-то моменты в вашей профессиональной деятельности, которые вас не устраивают. Также активный период для поиска нового места работы с 14 мая по 28 июля.

В остальное промежуток времени не рекомендуется решать вопросы работы, хотя внутри вы можете чувствовать, что настало время что-то менять. Но пока не будет готовности внутренней, готового ответа, что конкретно вы хотите получить от своей работы, делать какие-то шаги к ее переменам, звезды вам не рекомендуют.

Финансы

В финансовом ключе год не обещает больших прорывов. Но при этом у вас будет возможность улучшить свое финансовое положение, благодаря хорошим отношениям с другими людьми. Деньги в течение всего года будут находиться в сфере взаимоотношений с другими людьми, в сфере коммуникаций.

Поэтому Вам необходимо рассматривать ту деятельность, которая непосредственно связана с работой с клиентами, с оказанием каких-либо услуг, с взаимодействием с другими людьми. И чем больше будет контактов, чем больше будет общения, тем лучше будет складываться ваше финансовое положение.

Наиболее активный и продуктивный период в финансовом ключе для вас с 16 сентября по 30 октября. Это время, когда вы можете значительным образом увеличить свое финансовое состояние, благодаря деньгам других людей. В это время вы можете получить займы на выгодных условиях, получить какие-либо субсидии, гранты, могут другие люди делать инвестиции в ваши проекты. Если вы работаете с клиентами, то будет расти доход от этих клиентов.

С 18 ноября по 31 декабря удачно будет складываться вопросы, связанные с вашей личной активностью, продуктивностью, с работой на себя в качестве фрилансера, индивидуального предпринимателя. Если в это время вы захотите организовать бизнес, то у вас будет это легко получаться. Также есть шанс получить неожиданные деньги, подарки, презенты из тех источников, от которых вы уже ничего не ждете.

Отношения, семья

В виду того, что на протяжении всего года вы можете прятаться от внешнего мира вглубь себя, тема личной жизни будет в какой-то степени болезненной и непонятной для вас. Вы будете ждать, что другие люди дадут вам подсказку, поддержат, помогут решить ваши проблемы. Но если они не знают, что у вас болит, то они не смогут "дать вам таблетку", которая бы помогла. Поэтому, если вы хотите улучшений в личной жизни, решения каких-либо сложных ситуаций, то вам придется действовать и быть активными.

С 28 мая по 25 июня возможны какие-либо изменения, повторение ситуации в вашей личной жизни, которые позволят вам решить какую-то сложную проблему. Если в этот период вы находитесь в браке, то возможно решение вопросов жилья, переезда на новое место жительства. Если вы свободны от отношений, то в этот период возможен возврат в вашу жизнь того человека, с кем ранее вы уже находились в отношениях.

Для тех Рыб, кто находится в поиске второй половинки, активный период для устройства личной жизни с 14 мая по 28 июля. В это время вы будете более заметны для представителей противоположного пола, и сможете заинтересовать другого человека, показав ему свои лучшие качества.

С 30 июля по 16 сентября есть шанс проявить активность в личной жизни в знакомствах, найти того человека, с кем вам будет интересно. Если же вы находитесь в браке, в серьезных отношениях, то в период с 30 июля по 16 сентября могут в отношениях быть недоразумения, выяснение отношений, сложности, конфликты. Вы склонны будете видеть недостатки в своем партнере. Как результат, любые проблемы и сложности будут приводить к примирению, но через конфликты, через бурное примирение.

С 18 июля по 31 декабря не рекомендуется решать вопросы, связанные с недвижимостью, с переездом с одного места жительства на другое, а также делать крупные покупки в дом и начинать ремонтные работы. Сделайте это в более ранние периоды.