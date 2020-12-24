Гороскоп для Стрельцов на 2021 год

2021 год будет насыщенным на события и очень разнообразным для Стрельцов. На первый план, конечно, выйдут ситуации, связанные с личными отношениями, с взаимодействием с вашей второй половинкой. Также актуальны будут вопросы, связанные с работой, и касающиеся финансовых моментов, связанные с вашим здоровьем.



В течение всего года Вы можете чувствовать себя на коне при условии, если вы находитесь в постоянном движении, перемещении, в потоке информации. Для вас особенно актуальны будут периоды с 1 января по 14 мая и с 28 июля по 29 декабря.

Это время, когда вы можете попадать в поток информации, у вас будет "чемоданное настроение", вы захотите отправиться в путешествие, поучиться, освоить новую профессию, новые навыки, получить еще одну корочку, записаться на мастер-классы. Это прекрасное время для того, чтобы осваивать какие-то навыки, связанные с вождением автомобиля. Если вы уже автолюбитель, вам захочется поменять машину на более дорогую, на лучшую по комфортабельности.

Это удачные периоды для того, чтобы перемещаться, переезжать, в том числе менять место вашего проживания, переезжать в другой город, рассказала "Дни.ру" астролог Анастасия Максимова.

Стрельцы, рожденные с 28 ноября по 5 декабря, в вашу жизнью могут прийти перемены, связанные непосредственно с переездом. Вы захотите переехать в другое место для того, чтобы иметь больший шанс на для заработков, в том числе это может быть в пределах одного города, но поближе к работе

Работа, карьера

С 7 января по 4 марта в вопросах работы могут решаться активно ситуации, связанные со сменой места, с устройством на новое место работы. Это период активности, когда вы имеете прекрасные шансы на то, чтобы найти то место, на котором бы вам было комфортно. Это активный период в работе, когда есть шанс доказать окружающим, что вы профессионал высокого уровня. Конечно, в это время вы легко можете устроиться на новое место работы.

С 1 января по 18 июля в вопросах работы могут наблюдаться некоторые недоразумения, напряжения в отношениях с сотрудниками, с коллегами. Это период, когда другие люди или обстоятельства могут отравлять вашу работу, портить результаты, принижать ценность вашего труда. Если вы будете реагировать слишком эмоционально, то рискуете попасть в ловушку самоедства. Если же вы будете в этот период относиться ко всем трудностям на работе снисходительно, то увидите всех тех людей, с кем взаимодействовать вам не стоит в целях собственной безопасности.

С 30 июля по 16 сентября прекрасный период для того, чтобы заявить о себе, как о профессионале, получить назначение на новую должность, добиться протекции, поддержки со стороны руководителя. В это время вы можете менять места работы на другое, особенно, если хотите карьерный реализации.

В период с 18 ноября по 31 декабря возможно возвращение на старое место работы и удачное решение вопросов, связанных с трудоустройством. Особенно, если вопрос будет упираться в вашу ценность, как профессионала.

Финансы

В финансовом ключе эффективность года будет напрямую зависеть от того, на сколько вы будете коммуникабельны, контактны и общительны в отношениях с другими людьми, на сколько много будет поездок, контактов и переговоров. Если вы будете социально активны, то и финансовая отдача у вас будет также отличнейший.

Особенно повезет тем Стрельцам, кто родился 28 ноября по 5 декабря. Но вам с неба не будет сыпаться, придется пахать.

В период с 24 апреля по 12 июня удачно будут решаться ситуации, связанные с займами и кредитами, с чужими деньгами, с получением денег от партнеров, от инвесторов, от клиентов. Возможно увеличение оборотных средств.

С 18 ноября по 31 декабря удачно будут решаться финансовые вопросы, связанные с улучшением вашего финансового положения и привлечением в вашу жизнь новых источников дохода либо возвращением старых источников. Но вам нужно понимать, что в этот период доходность и ваше финансовое благополучие напрямую будут зависеть от вашей активной деятельности. Сколько потопаете, столько и полопаете. Это время, когда от вашей профессиональной эффективности будет зависеть уровень дохода.

Отношения, семья

Отношения, пожалуй, будут самой важной темой для вас. На протяжении всего года вам придется обращать внимание на вашу вторую половинку, на то, какие отношения у вас есть с вашим любимым человеком. Если вы находитесь в отношениях, то придется их заново выстраивать, находить общие интересы, идти на компромиссы для того, чтобы сохранить брак.

Если вы находитесь в поиске своей второй половинки, то вам придется менять стратегию, а также менять свои критерии поиска, если вы действительно хотите найти того человека, с которым бы вам в дальнейшем было комфортным взаимодействовать.

Период с 4 марта по 24 апреля наиболее активен в личной жизни. Это время, когда вы можете найти свою вторую половинку, если находитесь в поиске. Если вы в паре, то это время разжигания страсти в ваших отношениях, выяснения отношений и нахождения каких-либо моментов, которые будут примерять вас с вашей второй половинкой.

С 18 июля и до конца года в отношениях может наблюдаться не очень продуктивный период, когда вы будете видеть какие-то изъяны в вашей второй половинки. Вы можете быть не готовы будете мириться с той информацией, которая идет от вашей второй половинке или о ней. Это время, когда вам необходимо будет закрывать глаза на какие-то недочеты, если вы в браке, и быть наиболее внимательными к любым ситуациям, если вы ищете вторую половинку, потому что новые знакомые могут пускать пыль в глаза и выдавать желаемое за действительное.

С 14 мая по 28 июля удачно будет решаться ситуации, связанные с домом, с недвижимостью, с улучшением жилищных условий. Если в планах есть переезд, на этот период стоит делать акцент для того, чтобы решить вопросы, связанные с куплей-продажей недвижимости либо с началом ремонтных работ.

Тем Стрельцам, кто родился с 12 по 15 декабря, не рекомендуется менять место жительства и решать вопросы недвижимости в этом году во избежание недоразумений и каких-либо сложностей.