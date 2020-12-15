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Гороскоп
Гороскоп для Львов на 2021 год

Гороскоп для Львов на 2021 год

Фото: pixabay.com
Анастасия Максимова

Анастасия Максимова блогер

 Астрофея, астролог-практик. Делает точные прогнозы более 16 лет. Помогает в решении любых проблем через гороскоп. Учит использовать и жить в гармонии с энергиями Вселенной.
Для Львов 2021 год будет годом перемен, причем тех перемен, которые вы сами в своей жизни инициируете. Вам рекомендуется экспериментировать, пробовать себя в чем-то новом, осваивать новые знания, входить в новый круг общения, находить друзей, единомышленников, с которыми вы будете на одной волне. Это позволит вам максимально эффективно реализовывать вибрации года, и получать больше бонусов и меньше каких-то сложностей.
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В период с 18 июля по 31 декабря с экспериментами будьте осторожны. Будьте более внимательны к тем подружкам и друзьям, который будут появляться рядом с Вами, потому что они могут вам откровенно завидовать, предупредила астролог Анастасия Максимова.

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Самая актуальная тема в течение года – это тема любви и отношений. Если вы будете максимально предаваться развлечениям, увлечениям, будете заниматься детьми и любовными отношениями, то рискуете упустить много интересного, полезного и замечательного. Если же вы будете ориентироваться на что-то новенькое, не будете смотреть назад, а будете идти вперед, то тогда год обещает быть очень замечательным, прорывным и бомбическим.

Те Львы, кто рожден с 29 июля по 6 августа, могут требовать к себе повышенного внимания от других людей. Вам нужно минимально экспериментировать со своей внешностью и каким-либо образом менять себя, менять свой стиль, менять свою внешность. Вы можете захотеть радикальных изменений, но они вряд ли вас будут красить.

Работа, карьера

Уже с начала года, с 7 января по 4 марта, Вы можете почувствовать волну, которая выносит вас на верх, к славе, известности и популярности. Вы можете хайповать, вы можете получать протекцию влиятельных людей, быть на короткой ноге с руководителями, получать назначения на новую должность. Для вас такой период, когда достигаются очень легко любые цели, желания. Планы, которые вы ставите перед собой, реализуются.

Будьте аккуратны с 1 января до 18 июля. Ваши отношения с руководителем могут быть отравлены предвзятостью и какими-то финансовыми вопросами. Не исключены ситуации, при которых руководитель может взваливать на вас большую ответственность, давать вам хорошую должность, но при этом не готов будет за нее платить, доплачивать.

С 24 апреля по 12 июня очень непростой период в работе, когда вы можете чувствовать огромную усталость. Это время, когда вам нужно больше внимания уделять своему самочувствию, здоровью, а не пытаться менять место работы, хоть вы и будете недовольны им. Это не лучшее время для того, чтобы активничать в профессиональном аспекте, и ставить перед собой какие-то цели, налаживать контакты с другими людьми.

Продуктивный период в работе с 18 ноября по 31 декабря, когда вы можете с легкостью решить любые ситуации, которые будут возникать, можете получить протекцию, поддержку, получить финансовую отдачу. Возможны поездки, командировки, много общения, каких-либо договоренностей с другими людьми, которые будут улучшать общий фон, связанный с работой, могут давать вам отдачу максимальную от работы.

Те Львы, кто рожден в период со 2 по 6 августа, вам не рекомендуется резко что-либо менять в работе, если обстоятельства сами не заставляют вас это делать. Какие-то внешние факторы могут менять место работы, например, может происходит реорганизация, может происходить резкая смена начальства, и это может не очень позитивно сказываться на ваших планах и целях целом.

Финансы

Финансовая отдача в этом году будет зависит от того, насколько вы цените то, что вы имеете. Если вы будете ставить перед собой глобальные финансовые цели, если вы будете желать иметь миллионы, при том, что зарабатываете только десятки тысяч, то можете потерпеть неудачу. Нужно быть реалистами для того, чтобы получить то, что действительно Вы можете иметь.

Наиболее активный период в деньгах – с 14 мая по 28 июля. Это время, когда у вас есть шанс получить хороший доход через других людей, через займы, кредиты, через подарки, через бонусы, различные выплаты, через страховки. В этот период удачно будут решаться ситуации, если вы работаете с клиентами. Возможно увеличение уровня дохода через других людей. То есть будет расти количество клиентов и будет расти доход от этих клиентов. Поэтому используйте это время для того, чтобы максимально получить финансовую отдачу.

С 30 июля по 16 сентября в вопросах денег нужно быть предельно внимательными для того, чтобы не потерять. Это период, когда деньги будут легко приходить, но и могут достаточно легко уходить. Они будут задерживаться рядом с вами в тот момент, когда вы будете за ними следить, тогда, когда вы будете знать деньгам счет и будете их контролировать.

Отношения, семья

Безусловно, вы в 2021 году те счастливчики, кому повезет в любви. Вы имеете все шансы устроить свою личную жизнь, улучшить текущие отношения, привнести больше романтики, любви в отношения.

Если вы уже находитесь в отношениях, то в период с 1 января по 14 мая и с 28 июля по 29 декабря Вы можете почувствовать значительное отношений. Ваша вторая половинка будет носить вас на руках, будет делать для вас все, что вы хотите, удовлетворит любые ваши запросы и потребности. У вас может начаться второй медовый месяц или даже год.

Если вы находитесь в поиске своей второй половинки, то с 1 января до 14 мая и с 28 июля по 29 декабря у вас есть прекрасные шансы, чтобы устроить свою личную жизнь, и найти того человека, с которым бы вам было вместе комфортно идти по жизни. Это действительно период, когда есть шанс найти свою вторую половинку.

Те Львы, кто родился в период с 29 июля по 6 августа, в вашей жизни могут происходить неожиданные перемены, связанные с личной жизнью. Здесь очень важно понимать, что ваши отношения, в которых вы находитесь сейчас, они скорее всего себя изжили, и необходимо что-то радикально в них поменять.

Если вы сами не готовы к этим переменам, то внешние обстоятельства будут создавать ситуации, которые будут менять эти отношения. Но вам стоит помнить, что любые перемены в личной жизни, даже если они кажутся неблагоприятными, в итоге будут для вас позитивными, и откроют для вас возможность построения более гармоничных отношений.

В течение всего 2021 года есть шанс решить вопросы, связанные с детьми, с деторождением, воспитанием. Но вам звезды не рекомендуют много энергии и сил тратить на воспитание детей, на установление контакта с ними. Позвольте им быть самостоятельными. Это вам развяжет руки и даст шанс впустить в свою жизнь новые энергии, новые вибрации, сделает ваш год более продуктивным.

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15 декабря 2020, 10:19 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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