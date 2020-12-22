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Гороскоп
Гороскоп для Раков на 2021 год

Гороскоп для Раков на 2021 год

Фото: Дни.ру
Анастасия Максимова

Анастасия Максимова блогер

 Астрофея, астролог-практик. Делает точные прогнозы более 16 лет. Помогает в решении любых проблем через гороскоп. Учит использовать и жить в гармонии с энергиями Вселенной.
Наконец-то Раки смогут выдохнуть и задышать полной грудью. Любые сложные ситуации, которые могли быть, они уже с вами произошли. И впереди вас ждет светлое и радостное будущее.
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Вам необходимо в течение 2021 года ориентироваться на новые возможности, подарки, которые приходят через других людей, друзей. Больше отдыхать, расслабляться, наслаждаться жизнью, медитировать, рассматривать новые пути своего развития. Возможно внедрять какие-то новые технологии в свою жизни и реализовывать новые проекты.

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Тех Раков, которые рождены в период со 2 июля по 6 июля, ждет очень насыщенный год, когда будут происходить изменения. Радикальные, неожиданные, благоприятные. Вам лишь необходимо впустить эти изменения в свою жизнь для того, чтобы они максимально эффективно встроились в нее, рассказала астролог Анастасия Максимова.

Работа, карьера

Текущий год нельзя назвать прорывным в рабочем ключе. Тем не менее, те из вас, кто стремится поменять место работы, может это сделать. Можно найти то место, которое бы давало возможность получать те же деньги (или больше), но при этом меньше работать. Но если вы пытаетесь уйти от рутины, внести что-то новое, разнообразить свою жизнь, то, скорее всего, придете к другой рутине.

Актуальны будут вопросы, связанные с работой, с середины декабря 21 года. Здесь у вас появится шанс сменить место работы либо внести какие-то изменения в текущую профессиональную деятельность, начать новую деятельность, сменить сферу вашей работы.

Карьерные амбиции в течение года могут реализоваться в период с 24 апреля по 11 июня. Здесь можно настраиваться на повышение, общаться с руководством.

Можно в течение года открывать свой бизнес, но делать это лучше во второй половине года, после 18 июля. Тогда каких-то ограничительных мер, иллюзий будет значительно меньше. К тому же могут появиться неожиданно инвесторы для этого дела.

Раки, рожденные в период с 15 по 18 июля могут находиться под жестким влиянием энергий Плутона, поэтому Вам необходимо особое внимание уделять любым ситуациям, связанным с работой, с социальным статусом, с отношениями с руководством так как могут возникать достаточно непростые ситуации. Более подробно этот момент лучше рассмотреть в персональном прогнозе.

Финансы

В финансовом ключе год несет в себе благоприятные тенденции. У одних представителей знака Рак будут шикарные возможности, перспективы для того, чтобы развить собственное дело, начать новые творческие проекты, запустить новые виды бизнеса.

Если у Вас свой бизнес или вы работаете с клиентами, то 2021 год будет для вас максимально финансово успешным, потому как будут появляться те, клиенты, партнеры, которые будут обеспечивать материальный поток в вашей жизни. Значительно может улучшиться финансовая отдача от работы, может быть повышен процент от продаж либо увеличен средний чека по покупкам.

Если у Вас свой бизнес, то это прекрасное время для того, чтобы привлекать инвестиции, находить новых партнеров, с которыми вам будет выгодно работать. Также возможно увеличение количества клиентов, клиентской базы, что также приведет к финансовому благополучию.

С 12 июня по 29 июля наиболее сложный период финансовом ключе. Когда ваши расходы могут превышать доходы. Вам необходимо быть сдержанными в тратах, особенно каких-то слишком дорогих, слишком импозантных, спонтанных, тех, которые вы не можете себе позволить.

Те Раки, которые родились со 2 по 6 июля, имеют возможность получить неожиданные деньги от бизнеса, от новых идей, от новых начинаний. Это продуктивный период для того, чтобы решить многие вопросы, связанные с материальным достатком.

Те, кто родился с 12 июля по 15 июля, будут наполнены возможностями финансового характера. Ваше финансовое развитие будет зависеть только лишь от ваших установок и ограничений, которые есть в вашей голове. Вы можете значительным образом поправить свое финансовое положение.

Те, кто родился с 15 июля по 18 июля, могут, напротив, иметь некоторые сложности в финансовом ключе. Могут сталкиваться с проблемными моментами, касающимися денег. Возможны большие финансовые потери и убытки, невыгодные продажи, недополучение прибыли.

Любовь, семья

Для большинства Раков 2021 год принесет изменения в личной жизни. Если вы находитесь в свободных отношениях, то это период, когда отношения будут переходить на другой уровень доверия. Скорее всего, вы утвердитесь в своём выборе, и будете дальше поддерживать тот формат отношений, в котором находитесь.

Если вы уже в семейных отношениях, у вас крепкий союз, то ждать серьезных проблем вам не стоит. Напротив, ваша вторая половинка может больше вкладывать в дом, семью, может приносить что-то в общий бюджет.

Если вы находитесь в поиске своей второй половинки, то самое время настраиваться на новый формат отношения, не стремится сразу к семье, а поддерживать какое-то время свободные отношения для того, чтобы лучше узнать друг друга.

В личной жизни для тех, кто родился в период с 15 по 18 июля, может называть очень непростые ситуации в 2021 году, которые могут привести к расставанию.

С 18 ноября и до 31 декабря может происходить возврат к тем отношениям, в которых вы были ранее. Это могут быть те ситуации, когда друзья-приятели, с которыми вы находились в дружеских отношениях, могут признаваться вам в чувствах, либо могут возвращаться те любовные истории, которые были когда-то в молодости или несколько лет назад.

Конец 2021 года всем Ракам принесет достаточно непростое время в решении вопросов отношений, семьи. Могут возникать конфликты и недоразумения с супругами, вновь могут остро стоять жилищные вопросы, и придется их решать, даже если вам это не очень хочется делать. В этот период не рекомендуется переезжать на новое место жительства, затевать ремонт либо приобретать недвижимость.

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22 декабря 2020, 09:42 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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