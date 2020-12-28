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Гороскоп
Гороскоп для Водолеев на 2021 год

Гороскоп для Водолеев на 2021 год

Фото: Дни.ру
Анастасия Максимова

Анастасия Максимова блогер

 Астрофея, астролог-практик. Делает точные прогнозы более 16 лет. Помогает в решении любых проблем через гороскоп. Учит использовать и жить в гармонии с энергиями Вселенной.
2021 год принесет в жизнь Водолеев изменения, причем радикальные, глобальные и очень большие. С одной стороны, это год, когда перед вами открыты все двери, и вы имеете шансы на успех, причем шансы большие. Но с другой стороны, вам придется брать ответственность за происходящее в вашей жизни на себя.
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2021 год заставит вас посмотреть на свою жизнь с точки зрения перспективы, с точки зрения той цели, к которой вы стремитесь. Если вы будете ставить перед собой вполне конкретную цель, то вы имеете все шансы продвинуться к ней семимильными шагами или даже ее достигнуть непосредственно в течение этого года.

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Для вас наступает наиболее активный период для самореализации, когда вы можете заявить о себе, показать, насколько вы активны и насколько эффективны, и чего вы стоите. Он стартует 1 января и продлится до 14 мая, а затем с новыми энергиями с 28 июля по 29 декабря. Именно в это время вы можете реализовать свои цели, свои стремления и делать какие-то новые начинания.

Водолеи, которые родились с 26 января по 2 февраля, в вашей жизни наступит период значительных изменений, связанных и с личной жизнью, и с вашими целями, с вашими планами, и с тем, как вы себя позиционируете. Те ограничения, которые будут включаться в вашей жизни, будут связаны непосредственно с вами.

То, что вы себе придумаете, то, что вы себе создадите, в том вы будете жить. Если эти ограничения будут связаны с необходимостью изменить ваш внешний образ, например, похудеть, похорошеть, помолодеть, то вы приложите усилия для того, чтобы это сделать, и они будут очень успешными, рассказала астролог Анастасия Максимова.

Те Водолеи, кто родился с 30 января по 3 февраля, в вашу жизнь придут изменения, причем изменения радикальные, неожиданные, которые будут диктовать внешние условия. Эти изменения, скорее всего, коснутся вашей семьи и вашего близкого окружения.

Работа, карьера

Резких перемен в работе в течение года вам ожидать не стоит. Тем не менее, период с 24 апреля по 12 июня может принести смену места работы и необходимость что-либо менять в текущем профессиональном состоянии. Вы можете менять место работы, можете менять кабинет, также может меняться отношение к работе и ваши профессиональные обязанности.

В период с 30 октября по 13 декабря актуальны будут вопросы, связанные с карьерой, с теми достижениями, которые вы будете реализовывать в социуме, в социальным ключе. Это период для подъема по карьерной лестнице, для достижения каких-либо ваших целей, для получения протекции со стороны влиятельных людей. Вы можете рассчитывать на прорыв в этот период.

В течение года для вас будут актуальны вопросы, связанные с бизнесом. Вы можете больший акцент делать на тех идеях, которые вы захотите сами развивать. С 13 декабря по 31 декабря наиболее активный период в бизнесе. Есть шанс получить хорошую отдачу или запустить новый проект.

Финансы

2021 год принесет вам не только возможность проявить себя во вне, но и очень хорошо заработать. У вас открываются отличные финансовые перспективы с 14 мая по 28 июля. Это период максимальной активности в финансовом ключе, когда вы можете увеличить собственную стоимость, повысить собственную ценность в глазах окружающих, создать что-то стоящее, получить очень много денег и хорошие бонусы. Это период, когда вы можете менять место работы либо просить прибавку к заработной плате, либо реализовывать какие-то свои проекты для того, чтобы получить хороший доход.

С 30 июля по 16 сентября благоприятно будут решаться ситуации, связанные с получением займов, кредитов, каких-либо субсидий, грантов от инвесторов. Если вы работаете с клиентами, то в это время может увеличиться финансовый оборот, связанный именно с клиентами.

Отношения, семья

На протяжении всего года для вас будет актуальна тема романтики и любви, проявления эмоций в отношениях. Поэтому, даже находясь в серьезных отношениях, в браке, вы можете смотреть на сторону и искать любви где-то во вне. В течение всего года вы можете решать вопросы, связанные с отношениями любого формата. Но с 18 июля по 31 декабря будьте очень осторожны в этом аспекте, потому что те связи, которые будут возникать, могут наносить урон вашей репутации, особенно, если вы находитесь в отношениях.

Если вы свободны от отношений, то для вас наиболее продуктивный период для поиска своей второй половинки, с 12 июня по 30 июля. При этом Вы можете очень быстро вступить в отношения и быть активными в них.

Те, кто рожден с 26 января по 2 февраля, у вас есть шанс быстро выйти замуж или жениться, если вы чувствуете в себе силу и потребность это сделать.

В течение всего года актуальны будут вопросы, связанные с детьми. Если они у вас есть, то они могут доставлять вам какие-то хлопоты. Вам придется заниматься их делами, помогать им в чем-то, решать те проблемы, которые возникают в их жизни. Если вы еще не имеете детей, то для вас 2021 год может преподнести сюрпризы в виде неожиданной беременности, решения вопросов, связанных с недвижимостью, причём самым неожиданным образом, особенно, если вы родились с 30 января по 3 февраля. К любым переездам, смене места жительства, особенно, если они сопровождаются переменами в личной жизни, Вам необходимо относиться с особой осторожностью.

С 1 января по 18 июля могут быть какие-то недоразумения, связанные с вашей недвижимостью, с тем местом, где вы проживаете. Если есть возможность, застрахуйте вашу собственность от любого урона, в том числе от соседей и какого-либо ущерба, который они могут нанести.

С 18 ноября по 31 декабря не рекомендуется совершать какие-либо сделки, связанные с недвижимостью. Но можно переезжать в то место, где вы ранее уже проживали. Могут создаваться напряженные отношения с членами семьи.

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28 декабря 2020, 09:46 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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