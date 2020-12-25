Гороскоп на декабрь Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Топ новостей

Политолог о сотрудничестве Путина и Лукашенко: Россия не отдаст Западу территорию Белоруссии
"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове
Международный скандал: Корчевников прилюдно набросился на Зеленского
Вдова и сын убитого Михаила Круга сменили фамилию
партнеры
Пятница
25 декабря
Лента новостей
12:26
"Что за мракобесие?": Валерия взорвалась из-за травли
12:26
Зеленский объяснил отсутствие контактов с Путиным: Не о чем говорить
12:05
Терпение лопнуло: взбешенный Прилучный ответил избившему его бизнесмену
12:03
В 42 выглядит на 20: Летучая раскрыла секрет молодости
12:00
В Красноярске злоумышленник избил упавшую на улице женщину
11:41
Сенсационное заявление Цымбалюк-Романовской: Предлагали за миллион броситься на мертвого Джигарханяна
11:29
Гороскоп для Козерогов на 2021 год
11:25
Число заразившихся COVID-19 в России достигло почти 3 миллионов
11:23
"Не брезгуют ничем": Ярмольник раскрыл печальную правду об актерах
11:15
"Обрести умиротворение": дочь сделала заявление после жесткой ссоры с Успенской
11:12
Куликова о браке с Матросовым: Мы совершили роковую ошибку
11:02
Самолет из Лейпцига планирует экстренно приземлиться в Нижнем Новгороде
10:36
Снимавшую проституток в борделе звезду Первого вызвали к Эрнсту
10:34
Систему уравнивания пенсий в России раскритиковали: Зачем платить страховые взносы?
10:33
"Это для эстетики": Харламову сделали обрезание
10:26
"Остались только ее грустные глаза": звезда фильма "Москва слезам не верит" изменилась до неузнаваемости
10:23
Анна Плетнева из группы "Винтаж": Любите себя, верьте в чудеса и будьте сильными
10:08
Галкин остался доволен: ненасытный Басков кувыркался в койке сразу с двумя
10:04
Пентагон готовится помешать Трампу сорвать инаугурацию Байдена
09:49
"Я этого не вынесу": жена выгнала из дома умирающего от рака Филозова
09:40
"Год выдался сложным": помощник оправдал поведение разведенного Алибасова
09:12
У "танцующего миллионера" родилась дочь с волчьей пастью
08:53
"Я не знаю, как с Вами общаться": вскрылись неожиданные детали отношений Билана и Пугачевой
08:45
Лукашенко пристал к школьнице с расспросами во время праздника
08:17
Стало известно о повышении цен на аренду жилья в 2021 году
06:02
Коронавирус: последние новости на сегодня, 25 декабря 2020 года
04:04
"Не верила, что год может так погано закончиться": Гузеева в шоке от появления рэпера Моргенштерна на "Давай поженимся"
02:05
Разговоры о Пугачевой и Киркорове возвышают людей – психолог
23:58
Литвинова восхитила россиян кошачьей грациозностью: Бесподобна
22:05
В МИД Украины отреагировали на обвинения Лукашенко в подстрекательстве
20:39
Мистика: светская львица повторила смерть звезды "Битвы экстрасенсов"
20:38
Воробьев объявил 31 декабря выходным днём в Московской области
20:24
Сменился лидер списка самых богатых россиян
20:00
Госпитализированный с коронавирусом мужчина убил соседа по палате из-за молитвы
19:48
Андрей Григорьев-Апполонов бросил беременную звезду "Дома-2" и женится на пенсионерке
19:46
Петросян задолжал налоговой крупную сумму из-за Степаненко
19:25
Мишустин рассказал о своей детской мечте
19:11
Российский миллиардер из списка Forbes умер от коронавируса
18:29
Ученые предупредили о росте смертности в 2021 году из-за нового штамма COVID-19
18:28
"Скоро встретимся": вдова Джигарханяна забрала букет с его могилы домой
18:28
Собянин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем в Москве
18:11
"Поражены легкие": опасный недуг сразил Галустяна
17:56
Престарелая любовница Шаляпина оттаскала Калашникову за волосы: Пошли вон
17:45
Куда россияне хотят отправиться в новогоднее путешествие
17:43
"Выльет цистерну помоев": Харламова предостерегли от подлости Асмус
17:41
Копия бабушки: дочь Глаголевой впервые показала лицо новорожденного сына
17:36
"За полночь вели разговоры": Путин и Мишустин "круглосуточно" решали проблемы с коронавирусом
17:30
Гороскоп на сегодня, 25 декабря 2020 года
17:06
Мерьем Узерли из "Великолепного века" сделала заявление накануне родов
16:57
Наконец-то! Алибасов и Федосеева-Шукшина развелись
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Цымбалюк-Романовская набросилась с обвинениями на престарелую экс-супругу Джигарханяна
"Сын участвовал в ограблении": вдовец раскрыл тайну семьи Легкоступовой
Пригожин прокомментировал новость о желании Валерии стать депутатом Госдумы
Лукашенко подошел к финишной прямой своего правления – политолог Гращенков
"Скоро встретимся": вдова Джигарханяна забрала букет с его могилы домой
Известный актер ублажал истосковавшегося Панина раком
Гороскоп
Гороскоп для Козерогов на 2021 год

Гороскоп для Козерогов на 2021 год

Фото: Дни.ру
Анастасия Максимова

Анастасия Максимова блогер

 Астрофея, астролог-практик. Делает точные прогнозы более 16 лет. Помогает в решении любых проблем через гороскоп. Учит использовать и жить в гармонии с энергиями Вселенной.
Козероги почувствуют, что в их жизнь ворвалась легкость, возможность решать вопросы так, как хотите вы. Тот груз ответственности, который сопровождал Вас последние пару-тройку лет, вдруг куда-то исчез.
прочитано 367 раз

Несомненно, 2021 год будет во много раз легче, чем 2020. И принесет плоды тех действий, которые вы закладывали в предыдущие годы. Для вас основной акцент будет связан с темой финансов. Будут меняться источники ваших доходов, будет меняться отношение к деньгам. Вы увидите для себя новые перспективные возможности в интернете либо в нетрадиционных источниках дохода, и будете их осваивать. Это позволит вам чувствовать себя более свободными, менее сковаными какими-то обстоятельствами.

ПО ТЕМЕ

Гороскоп для Стрельцов на 2021 год

Гороскоп для Скорпионов на 2021 год

Гороскоп для Раков на 2021 год

Гороскоп для Весов на 2021 год

Гороскоп для Дев на 2021 год

Гороскоп для Близнецов на 2021 год

Для вас 2021 год – это год необходимости меньше прокрастинировать и больше делать. Вам придется смотреть на эту жизнь с позиции: "А что я еще могу? А как я ещё могу?". Если вы будете по привычке пытаться отсидеться, ожидая внешних разрушительных моментов, то рискуете упустить благоприятные возможности этого года. События будут вас приносить к тем горизонтам, которые позволят вам освоить что-то новое для себя. Финансовые аспекты, как основной лейтмотив, который может двигать вас вперед.

С 14 мая по 28 июля удачно будут решаться вопросы, связанные с поездками, перемещениями, с транспортными средствами, с оформлением важных документов. Это время, когда вы можете получать важную информацию. Особенно благоприятно будут решаться вопросы переезда, смены места жительства, получения новых навыков, в том числе для улучшения финансовых моментов, рассказала астролог Анастасия Максимова.

Те Козероги, кто родился с 11 по 17 января, получат возможность в течение года изменить свою жизнь радикально в лучшую сторону, запустить какие-то совершенно невероятные процессы, которые позволят качественно изменить вашу жизнь.

Работа, карьера

Профессиональная реализация, осваивание новых навыков, освоение новой профессии, переход на новое место работы, – все эти вопросы будут актуальны для вас на протяжении всего года.

С 4 марта по 24 апреля Вы можете радикально решать вопросы с устройством на новое место работы, можете рассматривать переход с одного места на другое, увольнение, а также поиск того места работы, которые позволят вам попробовать себя в новом качестве.

С 18 июля до 31 декабря в вопросах профессиональной реализации могут возникать некоторые сложности, недоразумения, на которой вам не стоит особо сильно реагировать. Могут быть мелкие ошибки, могут быть разногласия с сотрудниками, с коллегами, недопонимания. Вы можете чувствовать, что психологически вам работать не очень комфортно в этом коллективе, но менять работу в этот период звезды вам не рекомендует.

С 13 декабря по 31 декабря наиболее сложный период в работе, когда вы можете чувствовать выгорание профессиональное, большую усталость. В это время вас может максимально сильно раздражать ситуация на работе, у Вас будет желание уволиться. Но если вы будете чувствовать невыносимость ситуации, лучше возьмите отпуск или посидите на больничном для того, чтобы снизить накал страстей и прийти в себя, не совершая ошибочных действий.

Финансы

Главная тема этого года – это деньги. 2021 год принесет вам возможность изменить свое финансовое положение в лучшую сторону. Главное правило: с 1 января по 14 мая и с 28 июля по 29 декабря вам не рекомендуется брать деньги в долг и давать деньги в долг. Это период, когда вы должны приумножать свои капиталы, а не растрачивать их. Только в этом случае вы сможете получить хорошую финансовую отдачу.

Если в этот период вы будете работать на отдачу долгов, если в это время вы будете жить за чужой счет, то рискуете упустить благоприятный период для улучшения вашего финансового положения за счет личных ресурсов. В это время благоприятно делать инвестиции, искать то место работы, которое будет давать вам большую финансовую отдачу, а также искать новые источники дохода, в том числе связанные с общением, с посреднической деятельностью, с какой-либо деятельностью в сети интернет.

С 12 июня по 30 июля удачно будут складываться любые вопросы, связанные с займами и кредитами, с долговыми обязательствами. Вы имеете шанс получить деньги достаточно быстро на выгодных условиях. Но будьте осторожны. Давая в долг, постарайтесь рассчитать свои финансовые возможности таким образом, чтобы в кратчайшие сроки погасить любые долги. В это время более удачно делать инвестиции и наращивать финансовую мощность, благодаря деньгам партнеров и клиентов.

Отношения, семья

С 1 января по 18 июля Вы можете чувствовать повышенное внимание со стороны противоположного пола. И даже если Вы давно и глубоко замужем или женаты, Вы можете ощущать некоторую потребность во флирте и внимании со стороны противоположного пола. Можете воспринимать это, как последний шанс. Вам нужно понимать, что это искушение, и оно может не доводить до добра. Конечно, вряд ли оно создаст разводную ситуацию, но проблемы в отношениях может принести.

С 24 апреля по 12 июня, если вы находитесь в поиске своей второй половинки, у вас появляется шанс устроить свою личную жизнь и найти того человека, с кем вы будете ощущать себя, как за каменной стеной, ощущать себя любимым или любимой. Если вы находитесь в браке, то это период страсти в ваших отношениях, когда возможны конфликты, недопонимания, недоразумения. Но все они будут приводить к укреплению ваших отношений,

Те Козероги, кто родился с 31 декабря по 4 января, имеют шанс решить вопросы, связанные с детьми. В вашу жизнь может ворваться неожиданная любовь. Вероятен роман в сети, на расстоянии, который может дать какие-то неожиданные эмоции, впечатления, и перевернуть вашу жизнь с ног на голову, в том числе и в финансовом ключе. Будьте готовы к большим и дорогим подаркам.

С 18 ноября по 31 декабря будут решаться вопросы удачно, связанные с недвижимостью, с переменой места жительства, с началом строительства, покупкой чего-либо крупного в дом, с ремонтными работами. Если есть такие планы, то лучше реализовать их непосредственно в этот промежуток времени.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 25 декабря 2020, 11:29 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

В МИД Украины отреагировали на обвинения Лукашенко в подстрекательстве
Депутат Рады Гончаренко заявил об уничтожении Зеленским института президентства на Украине
Происхождение "шрама" на шее у Путина объяснили
Политолог Неменский вскрыл главную проблему белорусской оппозиции: Внутренне враждебна

Шоу-бизнес

Снимавшую проституток в борделе звезду Первого вызвали к Эрнсту
"Это для эстетики": Харламову сделали обрезание
"Остались только ее грустные глаза": звезда фильма "Москва слезам не верит" изменилась до неузнаваемости
Галкин остался доволен: ненасытный Басков кувыркался в койке сразу с двумя

Проишествия

Раскрыты жуткие причины гибели светской львицы после психбольницы
Семья умершей подруги стримера Reeflay не может устроить похороны
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

Баснословные богатства Кабаевой: расследование дало неожиданный результат

В ее собственности квартира за 600 миллионов рублей
Шоу-бизнес

"Скоро встретимся": вдова Джигарханяна забрала букет с его могилы домой

Безутешная вдова ждет смерти
Шоу-бизнес

Престарелая любовница Шаляпина оттаскала Калашникову за волосы: Пошли вон

Девушке выдрали клок волос
Шоу-бизнес

Копия бабушки: дочь Глаголевой впервые показала лицо новорожденного сына

Мальчику уже полгода

Гороскоп

Гороскоп для Козерогов на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 25 декабря 2020 года
Гороскоп для Стрельцов на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

По стопам Липницкой? Еще одна молодая фигуристка стала мамой
Ужасные боли: Татьяна Тарасова передвигается на инвалидном кресле
"Нужно продать душу дьяволу": фигурист о жестокости Тутберидзе
Канделаки считает катастрофой отстранение России от Олимпийских игр

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+