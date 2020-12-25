Гороскоп для Козерогов на 2021 год

Козероги почувствуют, что в их жизнь ворвалась легкость, возможность решать вопросы так, как хотите вы. Тот груз ответственности, который сопровождал Вас последние пару-тройку лет, вдруг куда-то исчез.



Несомненно, 2021 год будет во много раз легче, чем 2020. И принесет плоды тех действий, которые вы закладывали в предыдущие годы. Для вас основной акцент будет связан с темой финансов. Будут меняться источники ваших доходов, будет меняться отношение к деньгам. Вы увидите для себя новые перспективные возможности в интернете либо в нетрадиционных источниках дохода, и будете их осваивать. Это позволит вам чувствовать себя более свободными, менее сковаными какими-то обстоятельствами.



Для вас 2021 год – это год необходимости меньше прокрастинировать и больше делать. Вам придется смотреть на эту жизнь с позиции: "А что я еще могу? А как я ещё могу?". Если вы будете по привычке пытаться отсидеться, ожидая внешних разрушительных моментов, то рискуете упустить благоприятные возможности этого года. События будут вас приносить к тем горизонтам, которые позволят вам освоить что-то новое для себя. Финансовые аспекты, как основной лейтмотив, который может двигать вас вперед.

С 14 мая по 28 июля удачно будут решаться вопросы, связанные с поездками, перемещениями, с транспортными средствами, с оформлением важных документов. Это время, когда вы можете получать важную информацию. Особенно благоприятно будут решаться вопросы переезда, смены места жительства, получения новых навыков, в том числе для улучшения финансовых моментов, рассказала астролог Анастасия Максимова.

Те Козероги, кто родился с 11 по 17 января, получат возможность в течение года изменить свою жизнь радикально в лучшую сторону, запустить какие-то совершенно невероятные процессы, которые позволят качественно изменить вашу жизнь.

Работа, карьера

Профессиональная реализация, осваивание новых навыков, освоение новой профессии, переход на новое место работы, – все эти вопросы будут актуальны для вас на протяжении всего года.

С 4 марта по 24 апреля Вы можете радикально решать вопросы с устройством на новое место работы, можете рассматривать переход с одного места на другое, увольнение, а также поиск того места работы, которые позволят вам попробовать себя в новом качестве.

С 18 июля до 31 декабря в вопросах профессиональной реализации могут возникать некоторые сложности, недоразумения, на которой вам не стоит особо сильно реагировать. Могут быть мелкие ошибки, могут быть разногласия с сотрудниками, с коллегами, недопонимания. Вы можете чувствовать, что психологически вам работать не очень комфортно в этом коллективе, но менять работу в этот период звезды вам не рекомендует.

С 13 декабря по 31 декабря наиболее сложный период в работе, когда вы можете чувствовать выгорание профессиональное, большую усталость. В это время вас может максимально сильно раздражать ситуация на работе, у Вас будет желание уволиться. Но если вы будете чувствовать невыносимость ситуации, лучше возьмите отпуск или посидите на больничном для того, чтобы снизить накал страстей и прийти в себя, не совершая ошибочных действий.

Финансы

Главная тема этого года – это деньги. 2021 год принесет вам возможность изменить свое финансовое положение в лучшую сторону. Главное правило: с 1 января по 14 мая и с 28 июля по 29 декабря вам не рекомендуется брать деньги в долг и давать деньги в долг. Это период, когда вы должны приумножать свои капиталы, а не растрачивать их. Только в этом случае вы сможете получить хорошую финансовую отдачу.

Если в этот период вы будете работать на отдачу долгов, если в это время вы будете жить за чужой счет, то рискуете упустить благоприятный период для улучшения вашего финансового положения за счет личных ресурсов. В это время благоприятно делать инвестиции, искать то место работы, которое будет давать вам большую финансовую отдачу, а также искать новые источники дохода, в том числе связанные с общением, с посреднической деятельностью, с какой-либо деятельностью в сети интернет.

С 12 июня по 30 июля удачно будут складываться любые вопросы, связанные с займами и кредитами, с долговыми обязательствами. Вы имеете шанс получить деньги достаточно быстро на выгодных условиях. Но будьте осторожны. Давая в долг, постарайтесь рассчитать свои финансовые возможности таким образом, чтобы в кратчайшие сроки погасить любые долги. В это время более удачно делать инвестиции и наращивать финансовую мощность, благодаря деньгам партнеров и клиентов.

Отношения, семья

С 1 января по 18 июля Вы можете чувствовать повышенное внимание со стороны противоположного пола. И даже если Вы давно и глубоко замужем или женаты, Вы можете ощущать некоторую потребность во флирте и внимании со стороны противоположного пола. Можете воспринимать это, как последний шанс. Вам нужно понимать, что это искушение, и оно может не доводить до добра. Конечно, вряд ли оно создаст разводную ситуацию, но проблемы в отношениях может принести.

С 24 апреля по 12 июня, если вы находитесь в поиске своей второй половинки, у вас появляется шанс устроить свою личную жизнь и найти того человека, с кем вы будете ощущать себя, как за каменной стеной, ощущать себя любимым или любимой. Если вы находитесь в браке, то это период страсти в ваших отношениях, когда возможны конфликты, недопонимания, недоразумения. Но все они будут приводить к укреплению ваших отношений,

Те Козероги, кто родился с 31 декабря по 4 января, имеют шанс решить вопросы, связанные с детьми. В вашу жизнь может ворваться неожиданная любовь. Вероятен роман в сети, на расстоянии, который может дать какие-то неожиданные эмоции, впечатления, и перевернуть вашу жизнь с ног на голову, в том числе и в финансовом ключе. Будьте готовы к большим и дорогим подаркам.

С 18 ноября по 31 декабря будут решаться вопросы удачно, связанные с недвижимостью, с переменой места жительства, с началом строительства, покупкой чего-либо крупного в дом, с ремонтными работами. Если есть такие планы, то лучше реализовать их непосредственно в этот промежуток времени.