Гороскоп на декабрь Новый год - раздаем подарки Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Топ новостей

Политолог о сотрудничестве Путина и Лукашенко: Россия не отдаст Западу территорию Белоруссии
"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове
Международный скандал: Корчевников прилюдно набросился на Зеленского
Вдова и сын убитого Михаила Круга сменили фамилию
партнеры
Среда
16 декабря
Лента новостей
11:38
Гороскоп для Дев на 2021 год
11:37
"Я тебя сожгу": разъяренный Морозов угрожает Нагиеву расправой
11:36
Что разлучило Горбачеву из сериала "Чики" с известным певцом
11:25
Названы самые угоняемые в России марки автомобилей
11:23
"Двух артистов в одной семье быть не может": Савичева о непростом решении в отношениях с мужем
11:22
Коронавирус в России: за сутки выявили более 26 тысяч новых случаев
11:18
Сергей Маковецкий подхватил смертельную инфекцию
10:59
"Я самый несчастный человек на свете": оставившая мужа Анна Ковальчук горько пожалела
10:40
Шаляпин набросился на Шукшину за критику ток-шоу: Должна начать с себя
10:25
Лукашенко назвал свою главную задачу на посту президента: Буду драться за Белоруссию
10:13
"Было несколько попыток свести счеты с жизнью": Цискаридзе о трагедии дочери Гафта
10:12
Похоронили и забыли: что случилось с могилой Юрского
09:56
МВД: Число мигрантов в России сократилось почти в два раза
09:47
Муж онкобольной Заворотнюк начал заикаться из-за сильной боли
09:37
"Face для детей школьного возраста": Милохин произнес речь в Кремле
09:36
Ученые нашли связь между депрессией и заболеваниями сердца
09:29
Володин о выборах в США: Спектакль без хорошего финала
09:21
В России хотят ужесточить условия выдачи лицензии на оружие
09:19
"Бессовестная! Сделала ему много гадостей!": Сафронов прямо на похоронах плюнул в бывшую жену Гафта
09:02
Рестораны Новикова оценили коньяк из Коктебеля
08:49
"Позор": Во время похорон Гафта произошел безумный скандал
08:49
Собчак прилюдно унизила молодую жену Петросяна
08:43
В офисе Собянина сделали заявление о закрытии Москвы из-за коронавируса
08:34
Россияне завалили Путина вопросами о пенсиях и ценах на продукты
06:49
"Ты просто жалкая фальшивка": Меган Маркл сравнили с ее злейшим врагом
04:17
Как выбрать шампанское к Новому году
02:24
"Залезаю под стол": беременная Топурия рассказала о причудах
00:14
Коронавирус: последние новости на сегодня, 16 декабря 2020 года
21:47
В Подмосковье возле продуктового магазина зарезали женщину
21:35
В Кузбассе 6 человек пострадали в серьезной аварии
21:13
В Екатеринбурге продавщица обезвредила грабителя с ножом
20:43
В Москве за поножовщину и убийство осудили мигранта
20:27
Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2020 года
20:26
"Не могу его до конца согнуть": Джигурда пожаловался на проблемы с важной частью тела
20:26
Покончившая с собой дочь и внебрачный сын: Сафронов рассказал о главной трагедии в жизни Гафта
20:07
Вирусологи поддержали "КТ-калькулятор": Важнейший шаг для медицины
19:59
Цирроз печени: Бледанс поставили смертельный диагноз
19:25
Артишоки, папайя и шоколад: назван рецепт быстрого, безопасного и эффективного похудения
19:23
"Спать не могу": Водонаева продает машину за долги
19:13
"На свадьбе моей погуляете": Басков сделал громкое признание о личной жизни
18:52
В Котельниках со склада украли одежду на семь миллионов рублей
18:46
Растрепанная Арзамасова заговорила о переменах: Счастье всегда внутри тебя
18:44
Из-за вас мы живем меньше! Ведущая федерального канала врезала российским мужикам
18:43
"Измена!": Пригожин обвинил Валерию в непристойном поведении
18:02
Поездки Лукашенко по больницам назвали бесполезными: Мнение белорусов не поменять
18:01
Белорусский дипломат: Протестующих поддерживают тысячи чиновников
17:59
"Вместе со мной – уже нет": молодой возлюбленный бросает Бабкину
17:42
Влюбилась с первого взгляда: дочь Боярского потеряла голову от молодого красавца
17:19
Затянутая в корсет Асмус сверкнула грудью
17:16
"Можно влюбиться через десять секунд": известный телеведущий признался в чувствах к Гузеевой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Старый лгун": Разъяренный помощник Джигарханяна намерен подать в суд на Петросяна
"Они не могут сделать ничего": Тихановская разочаровалась в европейских лидерах
"Все безголосые лезут на эстраду": Цымбалюк-Романовская запела после смерти Джигарханяна
"Мы достигли дна": осрамившийся Петросян оправдался за страшные слова о Джигарханяне
Политолог: Белорусские силовики передадут Лукашенко в руки народа
Пришитая к ушам кожа: Долина стала похожа на Моисеева
Гороскоп
Гороскоп для Дев на 2021 год

Гороскоп для Дев на 2021 год

Фото: pixabay.com
Анастасия Максимова

Анастасия Максимова блогер

 Астрофея, астролог-практик. Делает точные прогнозы более 16 лет. Помогает в решении любых проблем через гороскоп. Учит использовать и жить в гармонии с энергиями Вселенной.
Для Дев 2021 год будет годом профессионального роста и самопрезентации. Это действительно тот период, когда у вас есть все шансы показать, на что вы способны, продемонстрировать максимум своего профессионализма, и доказать окружающим, что вы профессионалы высокого уровня.
прочитано 158 раз

Но делая акцент в течение года на теме работы, не забывайте о том, что очень легко можно выгореть. Большие нагрузки, даже если вы просто заняты умственным трудом, могут не очень позитивно сказываться на состоянии вашего здоровья. Идите за новыми открытиями и открывайте новые горизонты в вашей профессиональной деятельности, но помните, что главное – это ваш организм, на котором все держится.

ПО ТЕМЕ

Гороскоп для Львов на 2021 год

Гороскоп для Близнецов на 2021 год

Гороскоп для Овнов на 2021 год

Гороскоп для Тельцов на 2021 год

Для вас в течение всего года будут открыты двери любых врачей, любых поликлиник, и будут доступны те способы лечения, которые помогут вашему организму не просто держать себя в хорошей форме, но и избавиться от хронических заболеваний. Если же вы будете игнорировать вопросы, связанные со здоровьем, то рискуете приобрести какую-нибудь хроническую хворь, которая, думаю, вам не очень нужна, рассказала астролог Анастасия Максимова.

В период с 1 января и до 18 июля Вам необходимо соблюдать осторожность при поездках за границу, при общении с иностранцами, при поиске тех учителей, наставников, которые могут рассказывать вам о смысле жизни. Здесь вы рискуете нарваться на тех людей, которые выдают желаемое за действительное, и, по большому счету, просто пускают вам пыль в глаза.

Девы, которые родились со 2 по 6 сентября, имеют прекрасные шансы на решение вопросов, связанных с поездками за границу, с оформлением гражданства другой страны, оформлением документов, связанных с обучением, с получением еще одного аттестата, диплома о повышении квалификации.

Работа, карьера

С 1 января по 14 мая, с 28 июля по 29 декабря наиболее продуктивный период в вашей работе. Это время, когда вы можете менять место работы, устраиваться на новое место работы, переходить с одной должности на другую в рамках одного предприятия, совершать какие-то переводы внутри предприятия.

Это время, когда будет расти ваша ответственность на работе, но и будет расти ваш профессионализм. Вы сможете освоить те навыки, которых нет у ваших коллег, как следствие, будете на лучшем счету. Это время, когда вы можете наработать себе имя того человека, который является профессионалом высокого уровня.

С 12 июня по 30 июля не очень продуктивно решать какие-либо вопросы, касающиеся устройства на новое место работы. Вы можете не чувствовать в себе задора, потенциала, и можете быть недовольны теми предложениями, которые есть на рынке труда. А если вы будете устраивается в это время на новое место работы, то скорее всего не сможете там долго проработать, обстановка может быть нагнетающий, и вы будете быстро уставать.

В течение всего года вопросы карьеры будут одними из приоритетных для вас. И вам, конечно, нужно рассматривать те варианты по трудоустройству, которые будут давать карьерный рост, которые будут продвигать вас выше по социальной лестнице, будут приносить вам известность и популярность.

Чем больше ответственности вы будете на себя брать, чем больше вы будете реализовывать себя именно как руководитель, тем лучше будут складываться любые жизненные обстоятельства. Особенно актуально это для тех, кто родился со 2 по 6 сентября и с 16 по 19 сентября. Для вас шансы на прорыв в карьере очень высоки.

С 4 марта по 24 апреля продуктивное время для того, чтобы заявить о себе, получить назначение на новую должность, пообщаться с руководителем о ваших намерениях, планах относительно работы.

С 18 июля и до конца года в вопросах карьеры и отношений с руководством могут быть не очень неоднозначные ситуации. Руководство может требовать от вас невозможного. Если вы будете пытаться угодить ему, то будете очень сильно уставать, и будете действовать во вред себе. Пытайтесь делать работу хорошо, качественно, но не пытайтесь угождать начальству непосредственно в этот период.

Финансы

В финансовом ключе можно ждать улучшения в течение года, благодаря переменам в работе. То есть, если вы будете устраиваться на новое место работы, сулящее вам больший доход, то, соответственно, и будет увеличиваться уровень вашего дохода. При этом будет увеличиваться и уровень ваших расходов.

С 16 сентября по 30 октября необходимо соблюдать осторожность в любых финансовых операциях, потому что есть риск потерь, есть риск незапланированных расходов по вине других людей. Не рекомендуется в это время давать деньги в долг, помогать другим людям и тратить деньги на детей, на развлечения, на хобби, так как эти расходы будут чрезмерными и скорее всего не запланированными, будут превышать ваш бюджет.

С 18 ноября по 31 декабря у вас есть шанс улучшить свое финансовое положение, благодаря подработке, хобби, увлечениям, получению подарков. Это продуктивное время для того, чтобы вернуться к старым заработкам, к тем источникам, с которыми вы уже ранее сталкивались, которые дают вам стабильный, возможно небольшой, но хороший приработок и возможность улучшить свои свое финансовое положение.

У тех, кто родился со 2 по 6 сентября, могут прийти неожиданные деньги в виде кредитов, займов, наследства, каких-либо пособий, грантов выигрышей. Если вы работаете с клиентами или планируете открыть свой бизнес, то 2021 год – прекрасное время для новых начинаний, которые дадут создадут финансовый поток в вашей жизни

Отношения, семья

В течение всего года для вас будут волнительными вопросы семьи, отношений с близкими людьми. Вы можете много внимания уделять решению жилищных вопросов. Они вас будут в какой-то степени даже отвлекать от глобальных целей.

Поэтому постарайтесь не вкладывать много сил в решении ситуаций, касающихся устройства дома, связанных с куплей-продажей недвижимости либо улучшением взаимоотношений с членами семьи. Сосредоточьте свое внимание на других процессах в личной жизни.

Если вы находитесь в отношениях, в период с 14 мая по 28 июля можно рассчитывать на значительное улучшение, на второй медовый месяц, когда в отношениях будет складываться все изумительно, замечательно, легко.

Если вы находитесь в поиске своей второй половинки, то с середины мая до конца июля наиболее благоприятный период для того, чтобы решить вопросы устройства личной жизни и встретить того человека, с кем бы вы могли создать семью.

С 18 ноября и до 31 декабря возможно появление в вашей жизни тех людей, с которыми вы ранее уже находились в отношениях. И если вы одиноки, то вы можете заново построить отношения с тем человеком, с которым когда-то что-то не получилось.

Рожденные с 13 по 16 сентября, могут в течение года быть слишком требовательны к своей второй половинке, как результат, могут сталкиваться с проблемами в отношениях. Для того, чтобы минимизировать трудности, постарайтесь быть менее предвзятыми, снимите розовые очки, чтобы не наделять вашу вторую половинку теми качествами, которых у нее нет.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

16 декабря 2020, 11:38 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Поездки Лукашенко по больницам назвали бесполезными: Мнение белорусов не поменять
Белорусский дипломат: Протестующих поддерживают тысячи чиновников
Политолог рассказал, кто может заменить Лукашенко на посту президента
Тихановская призвала ЕС отказаться от контактов с Лукашенко и его союзниками

Шоу-бизнес

"Двух артистов в одной семье быть не может": Савичева о непростом решении в отношениях с мужем
Сергей Маковецкий подхватил смертельную инфекцию
Шаляпин набросился на Шукшину за критику ток-шоу: Должна начать с себя
"Было несколько попыток свести счеты с жизнью": Цискаридзе о трагедии дочери Гафта

Проишествия

Семья умершей подруги стримера Reeflay не может устроить похороны
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала
"Жертвой может стать любая": смерти подруги стримера Reeflay в прямом эфире дали объяснение

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

"Бессовестная! Сделала ему много гадостей!": Сафронов прямо на похоронах плюнул в бывшую жену Гафта

Артистка попила немало крови звезде "Совренника"
Шоу-бизнес

"Было несколько попыток свести счеты с жизнью": Цискаридзе о трагедии дочери Гафта

Отец винил себя всю жизнь

Шоу-бизнес

Муж онкобольной Заворотнюк начал заикаться из-за сильной боли

Петр проводит время на тренировках

Шоу-бизнес

Собчак прилюдно унизила молодую жену Петросяна

Супруга юмориста посмеялась над шуткой

Гороскоп

Гороскоп для Дев на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2020 года
Гороскоп для Львов на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Губерниев пожевал варежку в прямом эфире: Сказал – сделал
"Я не исключение": Хоркина заговорила о финансовых трудностях вслед за артистами
Ягудин публично унизил Плющенко на льду
"Разрыв пахового кольца": что случилось с Артемом Дзюбой после онанизма

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+