Коронавирус: последние новости на сегодня, 18 сентября 2020 года

За последние сутки в России выявлено 5 762 зараженных коронавирусом. За время эпидемии зафиксировано 1,085 миллиона случаев. Более 895 тысяч пациентов к настоящему моменту вылечились.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вновь опроверг информацию об обязательной вакцинации от коронавируса медицинских работников, учителей и людей из группы риска. Прививка будет делаться исключительно добровольно, подчеркнул глава ведомства.
Массовая вакцинация от коронавируса в Московской области начнется в декабре или после Нового года, сообщил глава региона Андрей Воробьев. По его словам, прививку будут делать бесплатно.
Число случаев коронавируса в мире достигло 29,8 миллиона человек, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса. Зафиксировано свыше 940 тысяч жертв COVID-19.
В США массовая вакцинация от коронавируса начнется в октябре, сообщил президент США Дональд Трамп. Он назвал ошибочным заявление о том, что доступная вакцина появится в стране только во второй половине следующего года.
Коронавирус в Москве
Заболели – 274 003
Умерли – 5 025
Выздоровели – 234 029
Коронавирус в России
Заболели – 1 085 281
Умерли – 19 061
Выздоровели – 895 868
Коронавирус в мире
Заболели – 29 800 990
Умерли – 940 380
Выздоровели – 18 920 833
Статистика коронавируса в России и мире на 18 сентября 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|274 003
|5 025
|234 029
|Россия
|1 085 281
|19 061
|895 868
|США
|6 630 534
|182 670
|2 780 059
|Весь мир
|29 800 990
|940 380
|18 920 833
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