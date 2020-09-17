Мурашко: Вакцинация медиков от коронавируса будет добровольной

Вакцинация педагогов, медиков и людей из группы риска будет исключительно добровольной, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава. По его словам, обязательная вакцинация не обсуждалась ранее и не обсуждается сейчас.
Ранее министр здравоохранения отмечал, что указанным категориям граждан первым предложат сделать прививку от коронавируса. Сейчас проходят пострегистрационные испытания вакцины от COVID-19 "Спутник V". Это первая в мире вакцина от коронавируса.
О государственной регистрации вакцины 11 августа сообщил президент России Владимир Путин. 15 августа началось производство препарата. Интерес к покупке вакцины выразили несколько десятков стран.
Добровольцы, участвовавшие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса "Спутник V" получили устойчивый иммунитет к инфекции, сообщал Михаил Мурашко Серьезных побочных эффектов ни у кого из них замечено не было.
В пострегистрационных испытаниях примут участие более 40 тысяч человек. В Москве прививку сделали уже более 250 добровольцам, сообщил Оперативный штаб столицы по борьбе с инфекцией. На днях первые партии препарата были доставлены в регионы.
В тоже время клинические испытания своей вакцины завершает новосибирский центр "Вектор". Государственная регистрация препарата ожидается этой осенью.
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