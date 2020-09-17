Коронавирус: последние новости на сегодня, 17 сентября 2020 года

Озвучены рекомендации для добровольцев, участвующих в испытаниях российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".



Коронавирус в России за последние сутки выявлен у 5 670 человек. С начала эпидемии выявлено 1,079 миллиона инфицированных. Вылечились более 890 тысяч пациентов.



Участвующим в испытании российской вакцины от коронавируса добровольцам нужно соблюдать ряд ограничений. Женщинам нужно повременить с беременностью, в противном случае вакцинация будет приостановлена. Кроме того, за три дня до укола необходимо воздержаться от приема алкоголя.

Переболевший COVID-19 человек не представляет угрозы для окружающих, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее сообщилось, что выздоровевшие пациенты могут выделть вирус в течение трех месяцев.

Коронавирусом в мире заразились 29,57 миллиона человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Скончались более 935 тысяч пациентов. В США – 6,6 миллиона зараженных.

Американская вакцина от коронавируса может появиться в течение трех-четырех недель, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, Штаты "очень близки" к созданию препарата.

Коронавирус в Москве

Заболели – 273 273

Умерли – 5 016

Выздоровели – 232 706

Коронавирус в России

Заболели – 1 079 519

Умерли – 18 917

Выздоровели – 890 114

Коронавирус в мире

Заболели – 29 570 990

Умерли – 935 380

Выздоровели – 18 620 833

Статистика коронавируса в России и мире на 17 сентября 2020 года

Место Заболели Умерли Выздоровели Москва 273 273

5 016 232 706 Россия 1 079 519 18 917 890 114 США 6 600 534 182 670 2 780 059 Весь мир 29 570 990

935 380

18 620 833



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