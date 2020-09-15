В Москве объяснили рост числа случаев коронавируса

Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про коронавирус Симптомы коронавируса Зараженные политики

Топ новостей

Юлечка забрала: Андреева похоронят рядом с Началовой
"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся
Овсяный отвар вместо еды: врачи всеми силами пытаются спасти Билана
Владимир Пресняков откровенно о расставании с женой: Я знаю, где находится ад
партнеры
Вторник
15 сентября
Лента новостей
13:52
В Подмосковье самолет совершил жесткую посадку после обстрела с земли
13:41
"Через две минуты она уже была за бортом": популярная актриса не выдержала конкуренции
13:34
"Еще один пацан": Глафира Тарханова сообщила о пополнении
13:21
Глубоко беременная ведущая Первого канала предстала в развратном мини
13:20
В Москве объяснили рекордный прирост заболевших COVID-19
13:17
Кадры с изменившейся до неузнаваемости певицей МакSим появились в Сети
13:04
В семье Прилучного появился новый член
12:55
В ЕС отказались признать Лукашенко президентом Белоруссии
12:52
"Когда уже уймется": Проклову закидали камнями за непристойный танец с женатым Щербаковым
12:50
На футболиста Романа Широкова завели уголовное дело за избиение судьи
12:25
"Встретимся там": звезда фильма "Москва слезам не верит" скучает по погибшему сыну
12:17
Гарик Харламов получил главную роль волка в новом "Ну, погоди!"
12:10
Охлобыстин высказался о возвращении сериала "Интерны"
12:07
Предполагаемая любовница Тарзана со слезами обратилась к народу
11:49
Россиянам пообещали рост пенсий в 2021 году: На сколько увеличат выплаты
11:29
В России могут появиться еще 26 вакцин от коронавируса
11:28
"А вдруг вы болеете": спустившаяся в метро Мороз оторопела
11:28
Российские учителя готовы копить на пенсию сами при поддержке государства
11:17
Заподозренная в беременности Татьяна Навка показала живот
11:12
Эксперт высказался о плане Кремля по Белоруссии: Нет другого выхода
10:57
Эксперт назвал пять уловок для отпугивания телефонных мошенников
10:56
Встречались десять лет: Раиса Рязанова рассказала о романе с женатым мужчиной
10:48
Переломанный Полежайкин из "Папиных дочек" вернулся домой в инвалидном кресле
10:37
Муцениеце отказалась приводить нового мужчину домой
10:18
В Сети "похоронили" автора романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг
10:13
Тихановская предрекла скорый уход Лукашенко: Белоруссия прошла точку невозврата
10:07
"Грибов съел, самогоном запил": эксперт выдвинул сенсационные версии отравления Навального
09:45
Жуткое смертельное ДТП в Алтайском крае: погибли три человека
09:33
Названы самые высокооплачиваемые футболисты мира
09:27
Биолог предупредил об опасности популярных съедобных грибов
09:26
Неожиданный поворот в деле оскандалившейся Наташи Королевой
09:26
"Залил пеной": Басков отбил у Пугачевой желание ходить на вечеринки
09:17
Найдено полностью нейтрализующее коронавирус вещество
09:02
Названы самые важные витамины для употребления осенью
08:41
Психолог расшифровала позу Путина во время переговоров с Лукашенко: Испытывает скуку и апатию
08:37
55-летняя Татьяна Лютаева стала выглядеть ровесницей дочери Агнии Дитковските
07:02
Коронавирус: последние новости на сегодня, 15 сентября 2020 года
06:43
Галкину пришлось отбиваться от вероломного папарацци
04:34
Не хуже, чем у Пугачевой и Галкина: Сафронов покупает замок за рубежом
03:41
"На поминки мамы пришло всего 12 человек": Бондарчук о причине скромных похорон Макаровой
02:19
Жажда скорости на смоленщине
00:06
Евгений Папунаишвили отреагировал на новость о разводе
22:23
Новосибирские депутаты раскритиковали "Умное голосование"
22:18
У Риты Дакоты пропал голос прямо на сцене
22:08
"Слабая": Тимати и Решетова сходили на свидание после расставания
22:07
Бородина назвала причину развода Харламова и Асмус
22:04
"Очень эгоистично": после расставания с Тимати Решетова выступила с заявлением
22:00
Политолог: Лукашенко позволили остаться у власти на 3 года при определенном условии
21:46
Песков раскрыл подробности встречи Путина и Лукашенко в Сочи
21:35
Волонтеры нашли тело пропавшей кемеровчанки
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Политолог объяснил возвращение Лукашенко к репрессиям: Тактика большевиков, проводивших красный террор
Каковы шансы Тихановской стать лидером Белоруссии для других стран
Эксперт о невозможности "красивого" ухода Лукашенко: Знает то, чего не знаем мы
Политолог: Лукашенко позволили остаться у власти на 3 года при определенном условии
Лукашенко сделали предупреждение: Замести все под ковер не получится
Политолог: Москва может прийти к силовому сценарию смены режима в Минске
Коронавирус
В Москве объяснили рост числа случаев коронавируса

В Москве объяснили рост числа случаев коронавируса

Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
За последние сутки в Москве выявили более 700 зараженных коронавирусом. Это максимальное количество с конца июня. Но паниковать не стоит: рост числа выявленных случаев является закономерным – масштабы тестирования на COVID-19 в столице продолжают увеличиваться, растет и активность горожан после сезона отпусков.
прочитано 68 раз

К осеннему сезону Москва продолжила наращивать количество тестов на коронавирусную инфекцию. Сейчас в лабораториях столицы в среднем делают от 40 до 60 тысяч тестов в день. Поэтому число выявленных случаев COVID-19 растет – это естественно и закономерно.

ПО ТЕМЕ

В России могут появиться еще 26 вакцин от коронавируса

Коронавирус: последние новости на сегодня, 15 сентября 2020 года

 Коронавирус в Москве

Сюжеты Коронавирус в Москве

Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

При этом общая доля выявленных случаев от числа проведенных тестов уменьшилась. Для сравнения: в первую неделю августа доля выявленных зараженных достигала 1,7% от общего количества тестов, а в начале сентября этот показатель снизился до 1,5%.

Москвичи понимают опасность вируса и с началом осеннего сезона сами стали активнее тестироваться. По сравнению с началом августа заполняемость записей на ПЦР-тестирование в столичных поликлиниках выросла почти в два раза по сравнению с августа, при этом доля свободных слотов составляет около 10%.

Свою роль играет и качество тест-систем. Они стали более точными, а количество ложноотрицательных результатов уменьшилось. Тестов стало больше и они стали качественнее – отсюда и рост выявленных случаев.

Еще один важный фактор – рост активности горожан с наступлением осеннего сезона. Люди вернулись из отпусков, возобновили трудовую деятельность, в городе вновь появились те, кто приезжают сюда на сезонные заработки. По сравнению с началом августа число уникальных пассажиров в столичном общественном транспорте увеличилось на шесть миллионов.

Если весной работодатели были вынуждены переводить сотрудников на дистанционную работу, то теперь они начинают возвращать их в офисы. К привычному образу жизни вернулись и московские школьники и студенты – всего около двух миллионов человек, а также их родители и пожилые родственники, некоторые из которых пережидали разгар эпидемии за городом.

Фото: Александр Авилов/АГН Москва

Растут и туристические потоки. После снятия ограничений Москва вновь стала самым популярным направлением у россиян. С середины июня в столице побывали более 1,5 миллиона туристов из регионов.

Да и в целом Москва вернулась к своему привычному образу жизни. Как и прежде, это активный, наполненный жизнью город. Психологическое напряжение весенних месяцев ушло – горожане начали выходить из самоизоляции и все больше передвигаться по городу: в парках, на бульварах и улицах много людей. Другие с наступлением холодов делают свой выбор в пользу времяпрепровождения в помещениях, например, в музеях, кафе и ресторанах.

Москва готова к любым негативным сценариям с коронавирусом, отметил мэр столицы Сергей Собянин. Вместе с тем градоначальник выразил надежду, что их удастся избежать.

"И никаких дополнительных мер ограничения, санитарно-защитных мер мы в настоящее время не планируем, считая их достаточными. Думаем, что ситуация будет управляемая в ближайшие недели и месяцы. Это очень важно", – сказал мэр.

При этом необходимо учитывать, что тенденции к росту числа зараженных коронавирусом наблюдаются и в других мегаполисах, которые сопоставимы по числу населения с российской столицей. Да и традиционные сезонные инфекции вроде ОРВИ и гриппа тоже нельзя сбрасывать со счетов.

И хотя количество вывленных случаев COVID-19 в Москве растет, болезнь не становится агрессивнее. Количество пневмоний за неделю сократилось на 4%, уменьшается и число госпитализаций, а количество тяжело больных за месяц снизилась на 13%.

При этом из общего числа выявленных зараженных коронавирусом 50% болеют легко или бессимптомно. Сейчас в городе свободно 90% аппаратов искусственной вентиляции легких, в настоящее время на них находятся всего лишь 145 человек.

В целом, ситуация в городе остается контролируемой, власти столицы за последние месяцы сформировали мощный резерв для любого сценария, даже самого неблагоприятного.

Фото: Александр Авилов/АГН Москва

Сейчас в Москве свободно 60% коечного фонда, сформированного для больных COVID-19, а дополнительные мощности могут быть развернуты в течение нескольких дней. Также сформирован резерв медицинского оборудования, в том числе аппаратов ИВЛ, создан пополняемый запас лекарств и средств индивидуальной защиты.

При этом большинство заразившихся москвичей к настоящему моменту уже вылечились, а 1,5 тысячи из них стали донорами плазмы. В столице сформирован огромный запас плазмы для момощи тяжелым больным.

Да и сам по себе коронавирус уже не является неизвестной инфекцией: за последние месяцы исследователи сильно провинулись в его изучении. Вместе с учеными столичные врачи увеличивают массив данных о COVID-19, протоколы лечения постоянно обновляются. Это позволяет успешнее лечить инфекцию и сокращать количество тяжелых больных.

К тому же в России появилась вакцина от коронавируса – "Спутник V". На днях в Москве начались пострегистрационные испытания препарата. Участие в них примут более 40 тысяч человек. После этого вакцина станет доступна широкому кругу лиц, включая людей старше 60 лет. Плюс к этому в городе проходит масштабная вакцинация от гриппа: привиты уже более 800 тысяч человек.

Таким образом, сейчас Москва гораздо более подготовлена к возможным негативным сценариям с коронавирусом, чем весной. Инфекция лучше изучена, накоплен большой опыт в ее лечении. Это позволит держать ситуацию под контролем и сохранять нормальное функционирование жизнедеятельности столицы.

Автор: 15 сентября 2020, 13:52

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Эксперт высказался о плане Кремля по Белоруссии: Нет другого выхода
"Грибов съел, самогоном запил": эксперт выдвинул сенсационные версии отравления Навального
Психолог расшифровала позу Путина во время переговоров с Лукашенко: Испытывает скуку и апатию
Новосибирские депутаты раскритиковали "Умное голосование"

Шоу-бизнес

Кадры с изменившейся до неузнаваемости певицей МакSим появились в Сети
В семье Прилучного появился новый член
"Когда уже уймется": Проклову закидали камнями за непристойный танец с женатым Щербаковым
"Встретимся там": звезда фильма "Москва слезам не верит" скучает по погибшему сыну

Проишествия

В Красногорске загорелись павильоны кинокомпании Эрнста и Бондарчука
Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии

Lifestyle

Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Селезнева предчувствовала смерть Андреева: Он лежал, тяжело дышал
Народ шокирован подробностями кончины актера Владимира Андреева
Шоу-бизнес

"На поминки мамы пришло всего 12 человек": Бондарчук о причине скромных похорон Макаровой

Актриса рассекретила проект памятника
Шоу-бизнес

Предполагаемая любовница Тарзана со слезами обратилась к народу

Молодая женщина боится мести
Шоу-бизнес

"Залил пеной": Басков отбил у Пугачевой желание ходить на вечеринки

Певец устроил "сюрприз" на светском мероприятии
Шоу-бизнес

"Парализованный кузнечик": пустившуюся в пляс Рудковскую высмеяли

Продюсер опозорилась на вечеринке

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
Гороскоп на сентябрь 2020 года
Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Жалко смотреть": Медведева оконфузилась во время контрольного проката
"У меня происходит процесс деградации": сидящая дома Слуцкая поделилась наболевшим
Боец Петр Ян в эфире "побил" Ивана Урганта
Ничего вам не должна: Загитова плюнула в лицо россиянам

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+