В Москве объяснили рост числа случаев коронавируса

За последние сутки в Москве выявили более 700 зараженных коронавирусом. Это максимальное количество с конца июня. Но паниковать не стоит: рост числа выявленных случаев является закономерным – масштабы тестирования на COVID-19 в столице продолжают увеличиваться, растет и активность горожан после сезона отпусков.



К осеннему сезону Москва продолжила наращивать количество тестов на коронавирусную инфекцию. Сейчас в лабораториях столицы в среднем делают от 40 до 60 тысяч тестов в день. Поэтому число выявленных случаев COVID-19 растет – это естественно и закономерно.



При этом общая доля выявленных случаев от числа проведенных тестов уменьшилась. Для сравнения: в первую неделю августа доля выявленных зараженных достигала 1,7% от общего количества тестов, а в начале сентября этот показатель снизился до 1,5%.

Москвичи понимают опасность вируса и с началом осеннего сезона сами стали активнее тестироваться. По сравнению с началом августа заполняемость записей на ПЦР-тестирование в столичных поликлиниках выросла почти в два раза по сравнению с августа, при этом доля свободных слотов составляет около 10%.

Свою роль играет и качество тест-систем. Они стали более точными, а количество ложноотрицательных результатов уменьшилось. Тестов стало больше и они стали качественнее – отсюда и рост выявленных случаев.

Еще один важный фактор – рост активности горожан с наступлением осеннего сезона. Люди вернулись из отпусков, возобновили трудовую деятельность, в городе вновь появились те, кто приезжают сюда на сезонные заработки. По сравнению с началом августа число уникальных пассажиров в столичном общественном транспорте увеличилось на шесть миллионов.

Если весной работодатели были вынуждены переводить сотрудников на дистанционную работу, то теперь они начинают возвращать их в офисы. К привычному образу жизни вернулись и московские школьники и студенты – всего около двух миллионов человек, а также их родители и пожилые родственники, некоторые из которых пережидали разгар эпидемии за городом.

Растут и туристические потоки. После снятия ограничений Москва вновь стала самым популярным направлением у россиян. С середины июня в столице побывали более 1,5 миллиона туристов из регионов.

Да и в целом Москва вернулась к своему привычному образу жизни. Как и прежде, это активный, наполненный жизнью город. Психологическое напряжение весенних месяцев ушло – горожане начали выходить из самоизоляции и все больше передвигаться по городу: в парках, на бульварах и улицах много людей. Другие с наступлением холодов делают свой выбор в пользу времяпрепровождения в помещениях, например, в музеях, кафе и ресторанах.

Москва готова к любым негативным сценариям с коронавирусом, отметил мэр столицы Сергей Собянин. Вместе с тем градоначальник выразил надежду, что их удастся избежать.

"И никаких дополнительных мер ограничения, санитарно-защитных мер мы в настоящее время не планируем, считая их достаточными. Думаем, что ситуация будет управляемая в ближайшие недели и месяцы. Это очень важно", – сказал мэр.

При этом необходимо учитывать, что тенденции к росту числа зараженных коронавирусом наблюдаются и в других мегаполисах, которые сопоставимы по числу населения с российской столицей. Да и традиционные сезонные инфекции вроде ОРВИ и гриппа тоже нельзя сбрасывать со счетов.

И хотя количество вывленных случаев COVID-19 в Москве растет, болезнь не становится агрессивнее. Количество пневмоний за неделю сократилось на 4%, уменьшается и число госпитализаций, а количество тяжело больных за месяц снизилась на 13%.

При этом из общего числа выявленных зараженных коронавирусом 50% болеют легко или бессимптомно. Сейчас в городе свободно 90% аппаратов искусственной вентиляции легких, в настоящее время на них находятся всего лишь 145 человек.

В целом, ситуация в городе остается контролируемой, власти столицы за последние месяцы сформировали мощный резерв для любого сценария, даже самого неблагоприятного.

Сейчас в Москве свободно 60% коечного фонда, сформированного для больных COVID-19, а дополнительные мощности могут быть развернуты в течение нескольких дней. Также сформирован резерв медицинского оборудования, в том числе аппаратов ИВЛ, создан пополняемый запас лекарств и средств индивидуальной защиты.

При этом большинство заразившихся москвичей к настоящему моменту уже вылечились, а 1,5 тысячи из них стали донорами плазмы. В столице сформирован огромный запас плазмы для момощи тяжелым больным.

Да и сам по себе коронавирус уже не является неизвестной инфекцией: за последние месяцы исследователи сильно провинулись в его изучении. Вместе с учеными столичные врачи увеличивают массив данных о COVID-19, протоколы лечения постоянно обновляются. Это позволяет успешнее лечить инфекцию и сокращать количество тяжелых больных.

К тому же в России появилась вакцина от коронавируса – "Спутник V". На днях в Москве начались пострегистрационные испытания препарата. Участие в них примут более 40 тысяч человек. После этого вакцина станет доступна широкому кругу лиц, включая людей старше 60 лет. Плюс к этому в городе проходит масштабная вакцинация от гриппа: привиты уже более 800 тысяч человек.

Таким образом, сейчас Москва гораздо более подготовлена к возможным негативным сценариям с коронавирусом, чем весной. Инфекция лучше изучена, накоплен большой опыт в ее лечении. Это позволит держать ситуацию под контролем и сохранять нормальное функционирование жизнедеятельности столицы.