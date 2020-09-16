Коронавирус: последние новости на сегодня, 16 сентября 2020 года

За последние сутки в нашей стране выявили 5 529 зараженных коронавирусом. В Москве зафиксировано 730 инфицированных. Всего в России коронавирусом за время эпидемии заразились 1,073 миллиона человек, вылечились свыше 884 тысяч заболевших.
Рост числа заразившихся коронавирусом в Москве связан с наращиванием объемов тестирования и увеличившейся осенью активностью горожан, отметили в мэрии столицы. Ежедневно в городе делают около 60 тысяч тестов на COVID-19, кроме того, число пассажиров общественного транспорта увеличилось на шесть миллионов.
В Москве не станут вводить дополнительные ограничения в связи с коронавирусом, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Текущих санитарных мер хватает, их нужно соблюдать, сказал градоначальник. В ближайшие месяцы он ожидает управляемую эпидемиологическую ситуацию.
Каждый седьмой доброволец, участвовавший в испытаниях российской вакцины от коронавируса, испытывал легкие побочные эффекты – повышение температуры и слабость, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Это нормально, так и должно быть, сказал руководитель ведомства.
В пострегистрационных испытаниях российской вакцины от коронавируса примут участие депутаты Госдумы. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
Коронавирусом в мире заразились свыше 29,1 миллиона человек. К настоящему моменту вылечились более 927 тысяч пациентов. На первом месте по числу зараженных по-прежнему США – там выявлено 6,35 миллиона инфицированных.
Человечество не сможет произвести достаточное количество вакцины от коронавируса до 2024 года, заявили в Индийском институте сывороток. Там отметили, что если препарат будет состоять из двух компонентов, то для удовлетворения потребностей населения планеты понадобится 15 миллиардов доз вакцины.
Коронавирус в Москве
Заболели – 272 523
Умерли – 5 006
Выздоровели – 231 483
Коронавирус в России
Заболели – 1 073 849
Умерли – 18 785
Выздоровели – 884 305
Коронавирус в мире
Заболели – 29 100 990
Умерли – 927 380
Выздоровели – 18 320 833
Статистика коронавируса в России и мире на 16 сентября 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|272 523
|5 006
|231 483
|Россия
|1 073 849
|18 785
|884 305
|США
|6 560 534
|182 670
|2 700 059
|Весь мир
|29 100 990
|927 380
|18 320 833
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