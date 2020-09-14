Коронавирус: последние новости на сегодня, 14 сентября 2020 года

За последние 24 часа в нашей стране выявили 5 449 зараженных коронавирусом. С начала эпидемии зафиксировано 1,062 миллиона случаев. Вылечились более 876 тысяч пациентов.
В России 10 дней подряд выявляют более пяти тысяч зараженных коронавирусом. В конце августа в нашей стране выявляли менее пяти тысяч инфицированных, затем число зараженных пошло в рост.
Глава отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Иларион посоветовал не медлить с прививкой от коронавируса. По его словам, возможные побочные эффекты от вакцинации не идут ни в какое сравнение с "теми мучениями, которые испытвают люди, заразившиеся коронавирусом".
Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал ошибки при разработке зарубежных вакцин от коронавируса. По его словам, иностранные исследователи ориентируются на непроверенное платформы – аденовирусный вектор обезьяны или технология мРНК.
Коронавирусом в мире заразились более 28,7 миллиона человек. За время эпидемии зарегистрировано 920 летальных случаев от COVID-19. В США – 6,5 миллиона инфицированных.
Коронавирус в Москве
Заболели – 271 097
Умерли – 4 982
Выздоровели – 229 573
Коронавирус в России
Заболели – 1 062 811
Умерли – 18 578
Выздоровели – 876 225
Коронавирус в мире
Заболели – 28 700 990
Умерли – 920 380
Выздоровели – 17 600 833
Статистика коронавируса в России и мире на 14 сентября 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|271 097
|4 982
|229 573
|Россия
|1 062 811
|18 578
|876 225
|США
|6 500 534
|182 670
|2 630 059
|Весь мир
|28 700 990
|920 380
|17 600 833
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