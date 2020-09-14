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Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 14 сентября 2020 года

В России последние десять дней выявляют более пяти тысяч зараженных коронавирусом. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".
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За последние 24 часа в нашей стране выявили 5 449 зараженных коронавирусом. С начала эпидемии зафиксировано 1,062 миллиона случаев. Вылечились более 876 тысяч пациентов.

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 Коронавирус в мире: последние новости

Сюжеты Коронавирус в мире: последние новости

В России 10 дней подряд выявляют более пяти тысяч зараженных коронавирусом. В конце августа в нашей стране выявляли менее пяти тысяч инфицированных, затем число зараженных пошло в рост.

Глава отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Иларион посоветовал не медлить с прививкой от коронавируса. По его словам, возможные побочные эффекты от вакцинации не идут ни в какое сравнение с "теми мучениями, которые испытвают люди, заразившиеся коронавирусом".

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал ошибки при разработке зарубежных вакцин от коронавируса. По его словам, иностранные исследователи ориентируются на непроверенное платформы – аденовирусный вектор обезьяны или технология мРНК.

Коронавирусом в мире заразились более 28,7 миллиона человек. За время эпидемии зарегистрировано 920 летальных случаев от COVID-19. В США – 6,5 миллиона инфицированных.

Коронавирус в Москве

Заболели – 271 097

Умерли – 4 982

Выздоровели – 229 573

Коронавирус в России

Заболели – 1 062 811

Умерли – 18 578

Выздоровели – 876 225

Коронавирус в мире

Заболели – 28 700 990

Умерли – 920 380

Выздоровели – 17 600 833

Статистика коронавируса в России и мире на 14 сентября 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва271 097
4 982229 573
Россия1 062 81118 578876 225
США6 500 534182 6702 630 059
Весь мир28 700 990
920 380
17 600 833

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

Симптомы | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики

Автор: 14 сентября 2020, 07:06

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