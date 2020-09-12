Раскрыта методика учета погибших от коронавируса в России

В средствах массовой информации стала активно муссироваться тема учета погибших от коронавируса в России после того, как соответствующие данные были опубликованы Росстатом. Официальный сайт о ситуации с эпидемией в нашей стране раскрыл все особенности этого процесса.

В России основанием для того, чтобы погибший пациент был отнесен к числу жертв коронавируса, является паталогоанатомическое заключение. Эта процедура обязательна для всех случаях смерти при инфекционном заболевании.

Такой подход действует не о всех странах. Например, американские специалисты в Нью-Йорке вносили в списки жертв COVID-19 всех умерших, у кого перед этим были положительные тесты на коронавирус или же наблюдались внешние симптомы этой болезни.

В нашей стране действует другая система. Статистику умерших от коронавируса пополняют только те пациенты, у которых COVID-19 стал главной причиной смерти. Если же человек ушел из жизни из-за обострившегося из-за инфекции хронического заболевания, то в этот список он не попадает.

Таким образом, в России существуют две формулировки – это "смерть от COVID-19" и "смерть с COVID-19".

"Если у человека распространенный рак желудка с метастазами и при этом легкая форма COVID-19, то естественно на первое место выходит рак желудка, который приводит больного к гибели. Но может быть ситуация, что COVID-19 выраженный, а рак маленький, нигде метастазов не дал, и он может уходить на второй план", – объяснил разницу между этими случаями главный внештатный патологоанатом Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор и академик РАН Георгий Франк.

Оперативный штаб в ежедневном режиме публикует самую свежую и подробную информацию по количеству смертей от коронавируса. В этих сводках фигурируют только те случаи, которые не требуют дополнительных исследований. Уточненная же информация о количестве смертей, в том числе от COVID-19, ежемесячно публикуется официальными статистическими органами России.

Наша страна никогда не преследовала цели занизить число смертей от коронавируса. При этом летальность COVID-19 в России, согласно статистике, остается одной из самых низких в мире. Впрочем, предупреждают специалисты, сравнивать страны по этому показателю можно будет только после завершения эпидемии во всем мире.

Сам же этот показатель зависит от множества факторов, таких как своевременность оказания медицинской помощи, доступность ИВЛ и другие, в том числе – колличество проведенных тестов. При этом расчеты показывают, что в объемах тестирования населения Россия не уступает другим странам в относительных цифрах.

Что же касается еще одного немаловажного фактора, влияющего на успешность борьбы с коронавирусом – размера коечного фонда, то он традиционно в России составляет заметную цифру. Кроме того, Россия находилась в более выигрышном положении относительно большинства западных стран, поскольку у нее было время на подготовку к встрече с болезнью.

Также отечественная модель здравоохранения оказалась более эффективной в борьбе с COVID-19, поскольку на оперативную помощь могли рассчитывать абсолютно все люди, вне зависимости от их материального благополучия. Кроме того, сыграла на руку и привычка россиян вызывать врача себе на дом при появлении первых симптомов болезни.

Нельзя забывать и о своевременном объявлении о режиме самоизоляции для граждан старше 65 лет. Это помогло уберечь основную группу риска, наиболее подверженную смертям от COVID-19, от заражения.