Коронавирус: последние новости на сегодня, 13 сентября 2020 года

Первая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" направлена в российские регионы. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".



В России коронавирус за истекшие 24 часа выявили у 5 488 человек. Всего в нашей стране зафиксировано 1,057 миллиона инфицированных, из них 874 тысячи к настоящему моменту вылечились.



Минздрав направил первую партию вакцины от коронавируса "Спутник V" в регионы. Ее используют для вакцинаа граждан, входящих в группу риска, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

Российская система здравоохранения готова к возможному подъему заболеваемости COVID-19, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. В некоторых регионах наблюдается увеличение числа заразившихся, отметил он.

Вакцину от коронавируса "Спутник V" могут получить более миллиарда человек, заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Интерес к отечественной разработке выразили более 30 стран, в том числе Япония, Южная Корея, Сербия, Саудовская Аравия, страны Латинской Америки.

Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 28,5 миллиона человек. Зафиксировано свыше 915 тысяч жертв COVID-19. В Соединенных Штатах – 6,4 миллиона инфицированных.

Коронавирус в Москве

Заболели – 270 447

Умерли – 4 968

Выздоровели – 228 673

Коронавирус в России

Заболели – 1 057 362

Умерли – 18 484

Выздоровели – 873 535

Коронавирус в мире

Заболели – 28 500 990

Умерли – 915 380

Выздоровели – 17 300 833

Статистика коронавируса в России и мире на 13 сентября 2020 года

Место Заболели Умерли Выздоровели Москва 270 447

4 968 228 673 Россия 1 057 362 18 484 873 535 США 6 400 534 182 670 2 630 059 Весь мир 28 500 990

915 380

17 300 833



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