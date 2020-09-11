Коронавирус: последние новости на сегодня, 11 сентября 2020 года

За последние сутки коронавирус в России выявлен у 5 363 человек. За время эпидемии заразились более 1,046 миллиона человек, из них свыше 862 тысяч вылечились.
Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется по мере наращивания объемов производства лекарства и результатов пострегистрационных исследований препарата "Спутник V". Об этом сообщил советник главы Минздрава Сергей Глаголев.
Вспышки COVID-19 отмечены в 11 регионах России, отметили в Минздраве. В ведомстве добавили, что в этих субъектах продолжается первая волна эпидемии.
Коронавирусом в мире на 11 сентября 2020 года заразились более 27,89 миллиона человек. Зафиксировано 904 тысячи летальных исхода. Число инфицированных в США превысило 6,36 миллиона.
Российский фонл прямых инвестиций договорился с Бразилией о производстве первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V", которая была разработана в центре эпидемиологии имени Гамалеи. Бразилия вместе с Мексикой, Индией и некоторыми государствами Ближнего Востока готова участвовать в пострегистрационных исследованиях препарата.
Коронавирус в Москве
Заболели – 269 079
Умерли – 4 947
Выздоровели – 226 274
Коронавирус в России
Заболели – 1 046 370
Умерли – 18 263
Выздоровели – 862 373
Коронавирус в мире
Заболели – 27 890 990
Умерли – 904 380
Выздоровели – 16 750 833
Статистика коронавируса в России и мире на 11 сентября 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|269 079
|4 947
|226 274
|Россия
|1 046 370
|18 263
|862 373
|США
|6 360 534
|181 670
|2 530 059
|Весь мир
|27 890 990
|904 380
|16 750 833
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