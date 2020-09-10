В России начался подъем заболеваемости COVID-19

В России продолжается рост выявленных случаев коронавируса. Свежие данные опубликовал"Оперштаб Москвы".

За последние сутки в России зафиксировано 5 363 случая заражения коронавирусом. Это самый большой показатель за последние несколько недель. В августе ежесуточно выявляемое число инфицированных упало ниже пяти тысяч.

Кроме того, за последние сутки вылечились 5 915 человек. Зафиксировано 128 летальных исходов.

В Москве – 695 новых случаев коронавируса. В Санкт-Петербурге выявлено 215 носителей, в Московской области – 169.

Всего за последние полгода в нашей стране выявлено 1 046 370 случаев заражения коронавируса. Более 862 тысяч уже вылечились, 18 263 скончались.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко призвал не ждать второй волны коронавируса в России. Он призвал соблюдать масочный режим и другие меры предосторожности.

Учитывая наступающий сезон острых респираторных заболеваний, важно позаботиться о формировании коллективного иммунитета, заявил министр. Он напомнил, что в России началась вакцинация от гриппа.

Не надо ждать вторую волну коронавируса, необходимо к ней готовиться, заявил Мурашко.

Напомним, что в России начинается последняя фаза клинических испытаний первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V". Исследование пройдет с участием 40 тысяч добровольцев. Накануне первые прививки сделали москвичам.