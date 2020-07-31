Коронавирус: последние новости на сегодня, 31 июля 2020 года

Коронавирус в России выявили у более чем 834 тысяч человек, выздоровели почти 630 тысяч пациентов, умерли 13 802 человека. За последние сутки в нашей стране выявили 5 509 зараженных.
Москва прошла пик эпидемии коронавируса, показатели находятся на минимальном уровне, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Но ниже эти цифры вряд ли опустятся, считает градоначальник. По его мнению, в городе и далее будут фиксировать 600-700 зараженных в сутки.
В России 11 дней подряд выявляют менее шести тысяч инфицированных. Последний раз ежесуточное число зараженных выше этой цифры фиксировалось 19 июля, тогда выявили 6 109 инфицированных.
По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирус в мире выявили у более чем 17,06 миллиона человек. Свыше 667 тысяч скончались. В США за время эпидемии зафиксировано более 4,42 миллиона инфицированных.
В Казахстане вводят обязательный масочный режим в публичных местах. Граждане должны использовать средства индивидуальной защиты в транспорте, на улицах и в закрытых помещениях.
Коронавирус в Москве
Заболели – 240 664
Умерли – 4 446
Выздоровели – 177 908
Коронавирус в России
Заболели – 834 499
Умерли – 13 802
Выздоровели – 629 655
Коронавирус в мире
Заболели – 17 060 990
Умерли – 667 380
Выздоровели – 8 950 833
Статистика коронавируса в России и мире на 31 июля 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|240 664
|4 446
|177 906
|Россия
|834 499
|13 802
|629 655
|США
|4 420 534
|127 670
|1 436 059
|Весь мир
|17 060 990
|667 380
|8 950 833
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