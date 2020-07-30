Глава Роспотребнадзора рассказала о способе уничтожить коронавирус за 30 секунд

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, как уничтожить коронавирус за полминуты. По ее словам, на это способны этиловый и изопропиловый спирт в концентрации 30%.
Попова добавила, что результаты исследований свидетельствуют о неспособности COVID-19 размножаться в соленой или пресной воде. Кроме того, вирус уязвим к перепадам температур, поэтому кипячение способно моментально уничтожить его.
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